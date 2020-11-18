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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma’dan silah operasyonu

İHA

Jandarma’dan silah operasyonu

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ev ve iş yerlerinde yapılan operasyonda 6 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Topraktepe Mahallesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Tespit edilen 2 şahsın ev ve eklentilerinde eş zamanlı olarak arama gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda, 6 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 160 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 5 adet şarjör ele geçirildi.
Şüpheli 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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