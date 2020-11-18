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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hanımeli Pazarı yoğun ilgi görüyor

İHA

Hanımeli Pazarı yoğun ilgi görüyor

Malatya’da kadınların kendi ürettikleri organik ürünlerin yer aldığı Hanımeli Pazarı yoğun ilgi görüyor.
Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından haftanın bir günü Gazi Parkı'nda açılan ve kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulduğu Hanımeli Pazarı, pandemi dönemi olmasına rağmen boş kalmıyor.
Türkiye’nin ilk endüstriyel mutfağına sahip Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından organik ürünleri tüketicilerle buluşturmak, kadınların hayalini gerçekleştirmek ve ekonomik destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Hanımeli Pazarı’na ilgi her geçen gün daha da artıyor. Gazi Parkında haftanın bir günü vatandaşlara kapılarını açan ve yöresel ürünlerin, gıda, giysi, halı, çanta, takı gibi eşyaların yer aldığı Hanımeli Pazarı’nı ziyaret eden vatandaşlar, gönüllerince alışverişlerini yaparak, üreten kadınlara destek oluyor. Türkiye’nin ilk endüstriyel mutfağına sahip Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyeleri, Hanımeli Pazarı’ndaki satışlardan memnun olduklarını dile getirirken, üretilen ürünlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise kurulan pazar için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

Üreticiler, kooperatif sayesinde hayallerine kavuştu
Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyelerinden üretici Nesrin Kahtalı, Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi sayesinde hayallerine kavuştuğunu belirterek şunları söyledi:
“Ürettiğim ürünler sürekli elimde kalıyordu. Bunu tüketicilere ulaştırmakta güçlük çekiyordum. Birçok ilde bu tür kooperatifler görüyorduk. Keşke Malatya’da da olsa diye her zaman düşünürdüm. Battalgazi Belediyesi bunu hayata geçirdi ve bende hayalime kavuştum. Emeği geçen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve Kooperatif Onursal Başkanımız Yıldız Güder hanımefendiye teşekkür ediyorum.”
Malatya’da çini takı yapan üniversite mezunu olan Ece Eryüzlü de, “Malatya’da çini takı yapan bir tek benim. Kendimi geliştirdim ve daha sonra bilgilerimi geliştirdim. Ham halini Kütahya’dan getirip aparatlarını burada birleştiriyorum. Kooperatif ile iyi ki yollarımız kesişti ve iyi ki bize böyle bir olanak sunuldu. Kooperatifimiz inşallah daha da büyür” dedi.
Kurulan pazara hayran kaldığını ifade eden tüketici Mustafa Semih Gülezgin ise “Hanımeli Pazar’ında ablama hediye bakmak için geldim. Çok dikkat çekici bir Pazar olmuş ve güzel şeyler burada var. Beğendiğim hediyeyi Hanımeli Pazarı’ndan alacağım. Zaman zaman ablama hediye alıyorum. Bu kez de farklı olsun istedim ve çini takılara bakıyorum” şeklinde konuştu.

Bayan Güder, Hamımeli Pazarı’nı gezerek üreticilerle sohbet etti
Kadınların emeklerini tüketicilerle buluşturan Hanımeli Pazarı’nı ziyaret eden Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Onursal Başkanı Yıldız Güder, pazarı gezerek stant açan kadınlarla sohbet etti. Kadınlara hayırlı işler temennisini ileten Onursal Başkan Güder, üreten kadınlarla önümüzdeki süreçlerde de daha güzel işler yapacaklarını ifade etti.

“Kadın kooperatifimizde ki üyelerimizle daha güzel işler yapacağız”
Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Onursal Başkanı Yıldız Güder, “Bugün kurulan Hanımeli Pazarımızı ziyaret ettik, üretici kadınlarımıza hayırlı işler dileğinde bulunduk. Kurduğumuz pazarımız yoğun ilgi görüyor. Pazarımız dolu dolu geçiyor. Kooperatifimizde kadınlarımız kendileri üretiyor ve değerlendirmeleri yapıldıktan sonra cafe marketimizde ve Hanımeli Pazarımızda satışlarını yapıyorlar. Kooperatifimizde sağlık ve hijyen koşullarına uygun üretimler yapılıyor. Hava şartları uygun olursa haftanın bir günü Hanımeli Pazarımızı kuracağız. Amacımız kadınlarımıza dokunmak ve kadınlarımızın ev ekonomisine destek olmak, katkı sağlamak. Malatya’daki tüm üreten kadınlarımızı Hanımeli Pazarımıza bekliyoruz. Tüketicilerimize de kadınlarımıza destek olmaya çağırıyorum. Üreten kadınlara destek olduğunuzda belki de çocuğunun eğitimine destek olacaksınız, hastasına şifa olacaksınız. Kadın Kooperatifimizle önümüzdeki süreçte de daha güzel işler yapacağız. Özellikle üreten kadınlarımızla birlikte çok güzel projelerimiz var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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