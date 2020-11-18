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Topaloğlu, emanet çarşıyı inceledi Çınar: “Hizmetlerimizle bölgemizde farkındalık oluşturuyoruz”

İHA

Topaloğlu, emanet çarşıyı inceledi Çınar: “Hizmetlerimizle bölgemizde farkındalık oluşturuyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’ya gelen AK Parti Yerel Yönetimler Gençlik Meclisi Bölge Koordinatörü Sinan Topaloğlu’nu Emanet ÇarşıDoğal Ürünler Pazarında ağırlayarak, hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen hizmetler hem de yöresel ürünlerin tanıtım ve satışları hakkında bilgiler paylaştı.
Emanet Çarşı ve Doğal Ürünler Pazarında verdikleri hizmetlerle bölgede büyük bir farkındalık oluşturduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yerel Yönetimler Gençlik Meclisi Bölge Koordinatörü Sinan Topaloğlu’nu misafir etmekten mutlu olduklarını söyledi.
Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda farklı ve dikkat çekici yatırımların altına imza attıklarını ifade eden Çınar, “ Bazı temaslarda bulunmak üzere kentimize gelen AK Parti Yerel Yönetimler Gençlik Meclisi Bölge Koordinatörümüz Sayın Sinan Topaloğlu’nu Emanet Çarşı ve Doğal Ürünler Pazarında ağırlayarak hem gönül belediyeciliği noktasındaki hizmetlerimiz hem de doğal ve organik ürünlerimizin tanıtımı ve satışı üzerine hizmet veren Yöresel Ürünler Pazarımız hakkında bilgiler paylaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğu Gönül Belediyeciliği hizmetlerine bizlerde bu tür yatırımlarla katkı sağlamaya çalışıyoruz. 320 bine ulaşan nüfusuyla 23 kentimizden daha kalabalık bir nüfusa sahip olup, Malatya’nın da en büyük ilçesi olan Yeşilyurt’umuzda bütün hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu olması için mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi hemşerilerimizle hayırseverler arasında gönül köprülerini kurduğumuz, gönül belediyeciliği yatırımlarına örnek gösterilen Emanet Çarşımız aracılığıyla yılın her mevsiminde ekonomik durumu yerinde olmayan ya da yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza maddi ve manevi desteklerimizi sürdürmekteyiz. Planlı, düzenli ve titiz bir şekilde gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarımız ve projelerimiz neticesinde vatandaşlarımıza devletimizin şefkatli elini ulaştırmaktayız. Toplam 850 metrekare alanda hizmet veren, bölgemizin en büyük sosyal yardım merkezi olan Emanet Çarşımızda, Kızılay başta olmak üzere hayırsever ve duyarlı hemşerilerimizin desteklerinin yanı sıra kendi imkânlarımızla temin ettiğimiz 240 bine yakın temel ihtiyaç malzemesini bugüne kadar zor durumda olan hemşerilerimize ulaştırdık. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvuru yapıp, gerekli incelemelerin ardından yardım almaya hak kazanan ailelerimiz ve ihtiyaç sahiplerimiz, puanlar yükleyerek verdiğimiz kartlarla buraya gelip istedikleri ürünleri raflarımızdan temin edebiliyorlar, burada para geçmiyor. Bölgemizde ki birçok yerel yönetimin ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine örnek alıp uyguladığı Emanet Çarşımızın yanı sıra aynı binada Yeşil Gıda Market ve Yöresel Ürünler Pazarımızı da hizmete sunduk. Hemşerilerimizin temiz ve sağlıklı alanlarda hem alış verişlerini yapması hem de doğal ve organik ürünlere ulaşımını kolaylaştırmak adına açtığımız hizmet noktalarımıza hemşerilerimiz yoğun ilgi göstermektedir. Bölgemizin ihtiyaç duyduğu bu tür yatırım alanlarıyla gelişen Yeşilyurt’umuzun marka değerine önemli katkılar sunuyoruz” diye konuştu.
AK Parti Yerel Yönetimler Gençlik Meclisi Bölge Koordinatörü Sinan Topaloğlu da, ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine verdiği önem ve değerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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