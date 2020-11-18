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İsaköy asfalta kavuştu Gürkan: “Şehrimizin her köşesine hem alt yapı hem de üst yapı hizmeti sunuyoruz”

İHA

İsaköy asfalta kavuştu Gürkan: “Şehrimizin her köşesine hem alt yapı hem de üst yapı hizmeti sunuyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yatırımların sürdüğü Arguvan İlçesi, İsaköy Mahallesi’ne yapılan asfalt çalışmalarını inceledi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları yerinde görmek için Arguvan İlçesi’ni ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İsaköy Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan’a inceleme gezisinde Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan AK Parti İlçe Başkanı Gazi Uşen, İsaköy Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Çelik, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri eşlik etti.
Başkan Selahattin Gürkan’ın İsaköy Mahallesi ziyaretinde açıklamalarda bulunan İsaköy Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Çelik, mahalleli olarak yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirtti. Çelik, “Sayın Başkanımız köyümüze gelerek bizleri onurlandı. Hizmetlerin dolayı teşekkür ederim. Köyümüzün yolları güzel oldu. Vatandaşlarımız memnun. Ayrıca Kültür Merkezimizle ilgili çalışmalarda yapıldı. Hizmetlerinden dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim” dedi.
İsaköy Mahallesi ziyaretine katılan AK Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Uşen de, ilçeye yapılan yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, bu dönemde alt yapı ve asfalt konusunda Arguvan’a büyük yatırımların yapıldığını ifade etti.
Tarihinde ilk kez Arguvan’ın ilçe olarak bu kadar hizmet aldığını vurgulayan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise “Mevsimin ilerlemiş olmasına rağmen İsaköy mahallemizde sıcak asfalt, yama ve bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Bu sene Arguvan ilçemize tarihinde ilk defa bu kadar uzun kilometrelerce asfalt döküldü. Çalışan ekip bu konuda gayet özverili bir şekilde çalışıyor. Kurallara, standartlara uygun bir şekilde çalışmalar yapılıyor. Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi Başkanımız sağ olsun sürekli ekibin başında. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yol medeniyettir. Bu anlamda yollarımızın düzgün olması bizimde ilçemizin, mahallelerimizin yaşam standartlarını, yaşam kalitelerini daha yukarıya çekmemizi sağlayacaktır. Bu çalışmaların mahallelerimize büyük bir katkısı ve desteği oldu. Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız sevinç ve gurur içerisindeler. Bu nedenle ben bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Arguvan ilçe genelinde çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyleyen Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve pandemi kuralları çerçevesinde özverili bir çalışma yürüten çalışanlara teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Arguvan İlçesinde yapılan çalışmalarda yüzde 80’lik kısmın tamamlandığını ve geriye kalan yüzde 20’lik bölümün ise önümüzdeki dönemde tamamlanacağını ifade etti. Gürkan, “Çalışmalarını yaptığımız yolun İsaköy Mahallemize ve Arguvan’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlarımızı çalışmaların yapıldığı yerde ziyaret ettik. Gerçekten canla başla çalışıyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde kalan kısmı bitireceğiz. Yol medeniyettir anlayışının bütün mahallemize ve bütün yerleşim yerlerine gerek alt yapı olarak gerek üst yapı olarak hizmet noktasında sunulmasını amaçlamaktayız. Arguvan’da çalışmalarımızın yüzde 80’lik kısmı tamamlandı ve önümüzdeki dönemde yüzde 20’lik kısmı tamamlanıp bitirilecek. Çalışmalarımız bitmez. İnsanlarımızın sürekli ihtiyaçları vardır ama temel alt yapı hizmetleri olarak bu hizmetler götürülürse, diğerleri de rutin hizmetler olur ve o hizmetleri biz süresi içerisinde ve sürecinde yaparız. Tekrardan yapılan yolun Arguvan’ımıza ve İsaköy mahallemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
İsaköy Mahallesi’nde inceleme gezisi sırasında mahalle sakinleriyle yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mahallede bulunun Kültür Merkezi’ni de gezdi. Kültür Merkezi hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

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