Taha AYHAN\/MALATYA, (DHA)GAZ\u0130ANTEP B\u00f6lge Adliye Mahkemesince silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne \u00fcye olmak \u00a0ve silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc propagandas\u0131 yapmak su\u00e7lar\u0131ndan haklar\u0131nda verilen mahkumiyet karar\u0131 bozulan Diyarbak\u0131r eski\u00a0B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcltan K\u0131\u015fanak ve eski Demokratik B\u00f6lgeler Partisi (DBP) E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Sebahat Tuncel in Malatya da yarg\u0131lanmas\u0131na devam edildi.Malatya 5 inci A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi ndeki duru\u015fmaya, tutuklu san\u0131klar K\u0131\u015fanak ve Tuncel, Ses ve G\u00f6r\u00fcnt\u00fc Bili\u015fim Sistemi (SEGB\u0130S) arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla kat\u0131ld\u0131. Mahkeme ba\u015fkan\u0131, koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 kapsam\u0131nda al\u0131nan tedbirler nedeniyle san\u0131klar\u0131n SEGB\u0130S ile duru\u015fmada haz\u0131r edildi\u011fini belirtti. Savc\u0131, esas hakk\u0131ndaki m\u00fctalaas\u0131nda, K\u0131\u015fanak \u0131n silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc kurma ve y\u00f6netme su\u00e7undan 22,5 y\u0131l, Tuncel in ise silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc \u00fcyeli\u011fi su\u00e7undan 15 y\u0131l cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 talep etti. Savc\u0131, ayr\u0131ca her 2 san\u0131k i\u00e7in iki defa zincirleme silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc propagandas\u0131 yapmak su\u00e7undan 26 y\u0131l 8 er ay hapis cezas\u0131 istedi. M\u00fctalaaya kar\u015f\u0131 savunma yapan K\u0131\u015fanak, adil yarg\u0131lanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti. Dosyaya birle\u015fen su\u00e7lara ili\u015fkin savunma yapmadan savc\u0131n\u0131n esas hakk\u0131ndaki m\u00fctalaas\u0131n\u0131 sundu\u011funu iddia eden K\u0131\u015fanak, uzun s\u00fcredir tutuklu kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve yapt\u0131klar\u0131n\u0131n su\u00e7 olamayaca\u011f\u0131n\u0131 savundu. Sebahat Tuncel ise davan\u0131n siyasi oldu\u011funu ileri s\u00fcrd\u00fc. Avukatlar\u0131n taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, esasa ili\u015fkin savunma yapmalar\u0131 i\u00e7in san\u0131k ve avukatlara s\u00fcre verdi. San\u0131klar\u0131n tutukluluk halinin devam\u0131na h\u00fckmeden heyet, duru\u015fmay\u0131 erteledi.DHA-G\u00fcvenlik T\u00fcrkiye-Malatya Taha AYHAN2020-11-18 16:38:25