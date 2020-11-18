Malatya'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, yüksek faizle borç vererek tefecilik yapan 5 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi.Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, 5 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 bin 27 dolar, 6 bin 635 lira, 1 tabanca ile borçluların yazılı olduğu ajanda, banka dekontları ve farklı kişiler adına düzenlenmiş sözleşmeler ile tapu senetleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-11-18 16:45:54



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