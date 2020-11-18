Sadıkoğlu’ndan istihdama ve ihracata odaklanma vurgusu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası’na katılan Malatya TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeni ekonomik reformun iş dünyasını heyecanlandırdığını ifade ederek, “Daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanacağız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da şuraya katılım sağladı. TOBB Yönetim Kurulu’nun bizzat, 365 oda ve borsa başkanının da video konferans yöntemiyle katılım sağladığı ekonomi şurasında reel sektörün ihtiyaç ve beklentileri konuşuldu.



“İş dünyamızın beklentisi de bu yöndeydi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOBB Ekonomi Şurasında yapmış olduğu konuşmada verdiği mesajların özellikle son dönemde piyasalarda yaşanan olumsuz tablonun seyrini değiştirecek güçlü ve isabetli mesajlar barındırdığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına baktığımızda, gelecek dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanılacağını, ülke risk priminin düşürülmesi için gayret gösterileceğini, Türk liramıza ve ülkemizin ekonomik ortamına güvenen yerli ve yabancı tüm yatırımcılara destek verileceği mesajını alıyoruz. Bu

hedefler doğrultusunda, önümüzdeki süreçte ortaya konulacak uzun vadeli eylem planlarının yatırımlar için elverişli bir ortamın oluşmasına, büyüme ve istihdam hedeflerinin sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde devam etmesine olanak sağlayacağına inanıyoruz. İş dünyamızın beklentisi de Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına paralel yöndeydi” dedi.



“İhracata odaklanacağız”

Malatya iş dünyası olarak daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanacaklarını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız gayretli çalışmalarla şehrimiz sanayisi ve ticaretinde ciddi bir büyüme içerisindeyiz. Önce deprem ardından pandemi süreci ve sonrasında oluşan ekonomik darboğaz bir yavaşlamaya neden olsa da Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomi hedefleri ve yol haritasının yeni bir ivme yaratacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında, fiyat istikrarı ve piyasa dostu yaklaşımlar ile bunların sağlanabilmesi adına kararlı adımlar atılacağına vurgu yapması, finansal piyasalarının geleceği daha iyi öngörebilir bir noktaya sevk etti. Bu durumun yatırımcılar nezdinde de karşılık bulmasıyla yatırımlar da artacaktır. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanacağız” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı’na teşekkür

MTSO üyeleri ve hemşerileri adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Başkan Sadıkoğlu şunları söyledi: “Malatya sanayimizin 30 yıllık arıtma sorununun çözümü, Malatya’nın 6. Teşvik bölgesi avantajlarından faydalanma süresinin uzatılması ve deprem sonrası ilimiz iş dünyasına sunulan deprem kredisi konusunda teşekkürlerimizi yineledik. Malatya sanayisi ve ticaretinin daha da gelişmesi adına hazırladığımız projeler için de desteklerini talep ettik. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza ilettiğimiz her konuda gerekli destekleri aldık ve almaya da

devam edeceğiz. Üyelerimizin bizlere verdiği bu önemli görevin bilinciyle ilimiz ekonomisi için samimi bir şekilde canla başla çalışmaya devam ediyoruz.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki Türkiye Ekonomi Şurası; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’ndan video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

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