Virüsü yenen ayakkabı tamircisinden vatandaşa uyarı Ayakkabınızı dezenfekte etmeden eve almayın önerisi

Malatya'da, babasından öğrendiği ayakkabı tamirciliğini çeyrek asırdır sürdüren Mehmet Ceyhan, korona virüse yakalandı. Tedavisinin ardından virüsü yenerek tekrar işinin başına dönen Ceyhan, "Ayakkabınızı dezenfekte etmeden eve almayın" önerisinde bulundu.

Baba mesleğine 7 yaşında başlayan Mehmet Ceyhan, 29 yıldır ayakkabı tamir işiyle uğraştığını belirterek, aynı zamanda 10 çocuklu ailenin ferdi olduğunu vurguladı. 3’ü kız olan ve diğerleri ayakkabıcılık mesleğiyle uğraşan ailenin çocuğu Mehmet Ceyhan, korona virüse yakalandı. Ceyhan, “Korona testi yaptırdım ve testimim pozitif olduğunu öğrendim. Pozitif olduğumu öğrenince dükkanımı kapatıp hızlı bir şekilde evime gittim. 10 gün boyunca evde kendimi izolasyon ettim. Virüsü rahat bir şekilde atlattım ama eşim daha ağır atlattı. Bayanların direnci erkeklere göre daha düşük olduğu için eşim çok sıkıntı çekti. Evde 5 kişi kalıyoruz, annemin de kronik hastalığı olduğundan dolayı ona bulaşacak diye çok korktum. Ama Allah’a şükürler olsun ki anneme bulaşmadı” dedi.



“Kimse ben gencim bana bulaşmaz demesin"

Mehmet Ceyhan, korona virüsün çok farklı bir hastalık olduğunu söyleyerek, "Kimse ‘benim vücudum dirençlidir bana bir şey olmaz’ diyerek kendi sağlıklarını riske atmasın maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda daha dikkatli olalım. Tedbirli olmazsak virüslü olan bir kişi her temas ettiği kişiye virüs bulaştırıyor. Tedbirli olduğumuz takdirde kimseye virüs bulaşmaz. Yetkililerin uyarılarına dikkat edelim maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım. Kalabalık ortamlara girmeyelim. Kurallara uyarsak millet olarak korona virüs salgınını yenebiliriz” dedi.



“Ayakkabılarınızı eve alırken dezenfekte edelim”

Vatandaşları uyaran Ceyhan, “Vatandaşlarımız ayakkabıyla her yeri geziyor. Daha sonra evine giderek ayakkabıyı evinin içine alıyor. Ayakkabıda virüs olduğu için evdeki kişilere de virüs bulaşıyor. Vatandaşlardan ricam ayakkabıyı eve götürürken eğer imkanları varsa dezenfekte ederek eğer yoksa ise kolonya sıkıp poşetin içerisine koyarak içeriye alsınlar. Kendi sağlıklarını ve sevdiklerinin sağlıklarını riske atmasınlar. Ayakkabı tamircisi olarak Malatyalılar bana Ayakkabı profesörü Mehmet Ceyhan diyor 10 yıldır tamir ettiğim her ayakkabıyı dezenfekte ediyorum. Daha sonra müşterilerime temiz bir şekilde teslim ediyorum. İnsan sağlığı bizim için önemlidir” şeklinde konuştu.

