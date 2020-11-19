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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

DHA

Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Murathan K. (18) silahla şaka yapan arkadaşı Ahmet B.'nin elindeki tabancanın ateş alması sonucu başından vuruldu. Ağır yaralı Murathan K. tedaviye alınırken, polis olaydan sonra kaçan Ahmet B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 
Olay, dün akşam saatlerinde Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Murathan K., arkadaşı Ahmet B.'nin evine ziyarete gitti. Çıktıkları evin bahçesinde Ahmet B., yanındaki tabancayı şaka amacıyla Murathan K.'ye doğrulttu. Bu sırada tabanca ateş aldı ve çıkan kurşun Murathan K.'nin başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Murathan K., komşuların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Murathan K., buradaki müdahalesinin ardından da Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Olay sonrası kaçan Ahmet B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-11-19 11:31:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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