Gürkan, Doğanşehir’de muhtarlarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir İlçesi’nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların istişaresinin yapıldığı toplantıda, önümüzdeki dönemde ilçeye yapılacak olan çalışmalar hakkında Doğanşehir Mahalle Muhtarlarıyla fikir alışverişinde bulunuldu. Gürkan’a teşekkür eden muhtarlar, bugüne kadar ilçeye yapılan hizmetlerden ötürü mutlu olduklarını belirttiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir’de yapılan çalışmaları yerinde görmek ve incelemek için ilçeyi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanşehir İlçesi’nde yapılan yatırımları yerinde inceleyen Başkan Gürkan, daha sonra Doğanşehir ilçesi Mahalle Muhtarları ile düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda, Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Saffet Yağcı, mahalle muhtarları, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve ilgili şube müdürleri yer aldı.

Doğanşehir İlçesi muhtarları ile yapılan istişare toplantısında açılış konuşmasını yapan Doğanşehir Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı ve Eskiköy Mahalle Muhtarı Mehmet Hatun, Büyükşehir Belediyesi’nin Doğanşehir’e yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür etti. Mehmet Hatun, “Muhtarlar olarak Muhtarlar gününde kutlama mesajı ile birlikte göndermiş olduğunuz hediyelerle bizleri çok duygulandırdınız. Bu konuda sizlere şahsım ve muhtar arkadaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum. Doğanşehir ilçemiz hizmet bekleyen en büyük ilçelerimizden birisidir. Doğanşehir’e yapılan hizmetler için teşekkür ediyoruz. Eksik olan tamamlanmayan çalışmaların da en yakın zamanda yapılacağını biliyoruz. Bu konuda hiç tereddüdümüz yoktur” dedi.

Muhtarlarla yapılan istişare toplantısında açıklamalarda bulunan Doğanşehir MHP İlçe Başkanı Saffet Yağcı ise, Gürkan’ın Doğanşehir ile ilgili çok güzel projelerinin olduğunu bildiklerini ifade etti. Yağcı, “Selahattin Gürkan Başkanımızın ilçemiz için yapacağı projeleri araştırdık, inceledik. Başkanımızın güzel hizmetlerinden ve Doğanşehir Belediye Başkanımız Durali Zelyurt’a yaptığı yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kim ne hizmet yaparsa yapsın burada kalacak. Biz her hizmet yapanı yaptığı hizmetlerden dolayı takdir ederiz, teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ise, “Bizleri yalnız bırakmayan, Doğanşehir’in ağabeyi olarak gördüğümüz, büyüğümüz Selahattin Gürkan Başkanımıza Doğanşehir ilçemize geldikleri için teşekkür ediyorum. Hizmet biter mi bitmez. Doğanşehir’de gerçekten güzel hizmetler yapıldı. Selahattin Başkanımızdan Allah razı olsun, ne asfaltsız bir yer ne susuz ne de kanalizasyonsuz bir ev bırakmayacağım dedi. Hedefleri doğrultusunda hareket ediyor. Ne zaman Başkanımızı ararsak bizlere yol gösteriyor ve öncülük ediyor. Öyle bir çalışma sistemi var ki ben gerçekten takdir ediyorum. Başta geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan Vahap Küçük başkanımız olmak üzere Doğanşehir’e kim ne hizmet yapmışsa teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kernek Külliyesi’nde hizmete girecek olan Hayır Çarşısı’na ismine yakışan bir şekilde hayır insanı Vahap Küçük’ün adının verilmesinden dolayı Doğanşehir halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’ da yakın dönemde Başkan Gürkan ile birlikte ilçelerine gelen hizmetleri aktardı. Zelyurt, “Önemli tarım ürünlerimizden fasulyemizin Esenlik Marketlerde satılmasında katkısı olan ve ürünümüzle birlikte çiftçimizi destekleyen Başkanımıza teşekkür ediyorum. Göreve gelmeden önce Vahap Başkanımızla Selahattin Başkanımızın yakın diyalog içerisinde, samimi, abi kardeş ilişkisini yakından gözlemledik. Vahap Başkanımızdan sonra bizlere de Vahap Başkanımızın emanetini de çok yakından sahiplendi. Selahattin Başkanımız ilçemize çok önemli hizmetler yaptı. Yapılan hizmetler hızlı bir şekilde devam etmektedir. Büyükşehir Belediyemizin 250 Km’ye yakın bir asfalt çalışması oldu. Polat ve Topraktepe’de içme suyu irsaliye hatlarının yenilenmesi, kanalizasyon hatlarının yenilenmesi yapıldı. Bazı mahallelerimizde yine bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. Önümüzdeki dönem için birçok mahallemizin ihaleye çıkacak kanalizasyon ve içme suyu programları var. Yol çalışmalarımızda gelecek yıl yine devam edecek. Büyükşehir Belediyemiz bu planlamaları bizden istemişlerdi. Bu dönemde çalışmaların hızlı bir şekilde devam etmesinden dolayı Selahattin Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Doğanşehir ilçesi Mahalle Muhtarları ile yapılan değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gelecek dönemde Doğanşehir ilçesinde usul ve esaslara uygun bir şekilde asfaltsız, susuz ve kanalizasyonsuz bir yer kalmayacağını söyledi. Başkan Gürkan, “Toplantımızın amacı yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, bundan sonraki yapacağımız çalışmaların hangi ölçüde, hangi standartlarda ve hangi aşamadan geçeceği noktasında istişare etmektir. Doğanşehir bizim için önemlidir. Doğanşehir Malatya için de önemlidir. Doğanşehir Malatya’mızın en büyük ilçesidir. Doğanşehir hem nüfus anlamında, hem coğrafi anlamda, hem ekonomi anlamında önemli bir yerde olması bizim için çok daha önemlidir. Bu anlamda Doğanşehir’e yapılan hizmetlerin sunumunda biz elimizden geldiği kadar adil ve adaletli olmak koşuluyla hizmetimizi yapacağız. Biz her platformda şunu diyoruz; Bizim şemsiyemiz gökyüzüdür. Gökyüzünde gözünü kapatmayan güneşten nasıl yararlanıyorsa, perdesini kapatmayan güneşin ışığından ısısından nasıl yararlanıyorsa ve ağızını tutmayan herkes gökyüzünden doğal nefesini alıyorsa bizim hizmet anlayışımızda o kapsamda o çerçevede olacaktır diyoruz. Dolayısıyla bu hizmet anlayışı içerisinde 717 mahallemiz 13 ilçemizde de bu dönemde Büyükşehir Belediyesi olarak gerek Yol ve Asfaltta olsun, gerek MASKi’de olsun, gerek çevre düzenlemelerinde olsun, gerek park bahçelerde olsun, gerek sosyal ve kültürel anlamdaki etkinliklerde olsun, gerek ulaşımla ilgili çalışmalarımızda olsun, belediyemizin diğer şirketleriyle de her yere yoğun bir şekilde hizmet götürmeye gayret gösterdik. Biz göreve geldiğimizde şunu ifade ettik, iki yıl içerisinde Malatya’da asfaltsız yol bırakmayacağız. Yine iki yıl içerisinde susuz ve şartların uygunluğu dâhilinde kanalizasyonsuz yerleşim yeri bırakmayacağız dedik. Yaptığımız çalışmaları değerlendirdiğimizde de Doğanşehir ilçemizde bu hizmetlerin yüzde 80’nini gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Yine ilçemizin çevre ve meydan düzenlemeleriyle ilgili çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi olarak yürütüyoruz. Alt yapı ve su ile ilgili çalışmalarda da MASKİ Genel Müdürlüğümüz yoğun çalışma içerisinde. Birinci etap olarak Büyükşehir Belediyemizin uhdesinde iki yıl içerisinde yolları tamamlayacağız. Bundan sonraki süreçte de biz ilçe belediyelerimize iki yılsonunda çalışmalarında yardımda bulunacağız. Biz devlet hizmetini şu kurumun, bu kurumun anlayışı içerisinde yapmadık. Hiçbir şekilde bir ayrım içerisine girmedik. Önümüzdeki dönemde su ve kanalizasyon anlamındaki çalışmaları proje bazında yapacağız. Projelerinde ekonomik anlamda uygun olması noktasında bizzat proje yapan kişi projeyi yerinde görüp inceleyerek projelendirilmesini yapmasını hassaten rica ediyorum. Proje yerini görüp yapılmayan hiçbir proje rantabl değildir, ekonomik değildir, sürdürülebilirlik anlamında sürdürülme imkanı yoktur” açıklamasında bulundu.

Göreve gelmeden önce en büyük projenin Sosyal Entegrasyonu sağlamak olduğunu ifade Başkan Gürkan, “Geçtiğimiz 6 ay içerisinde eski Belediye Başkanımız Vahap Küçük’ü burada rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Vahap Küçük hakikaten Doğanşehir’in babasıydı. Çocukları bugün hayır abidesi konumuna geldiler ve her tarafa hizmet ediyorlar. Bizler Vahap Küçük’ün anısına Doğanşehir meydanını yaptık ve Vahap Küçük ismini meydana nakşettik. Malatya’da Vahap Küçük adına yaklaşık 1000 m2 kapalı alanı olan Hayır Çarşısı yaptık. Yaptığımız bu hizmetinde Vahap Küçük’ün anısına Doğanşehir’e hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizler bu çalışmaları yaparken, çevre düzenlemeleri noktasında da yeni hizmetlerin buraya aktarılması noktasında da yeni istihdam alanlarının oluşturulması noktasında da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bizler Malatya Sümer Parkta 13 ilçeye ayrı ayrı alanlar verdik. Her ilçe orada kendi doğal ürünlerini bizzat getirip halkla buluşturarak üretici ile tüketicinin bir arada olduğu bir mekân oluşturduk. Biz gönül belediyeciliğini, gönül insanı olma olgusunu ve insanların duygularında gönül cenneti oluşturmayı kendimize şiar edinmemiz lazım. İnanın bunun yaptığınız zaman hem evlerimizde huzurlu olacağımızı, hem iş yerlerimizde huzurlu olacağımızı hem kazancımızın ve karımızın bereketli olacağını göreceğiz diye düşünüyorum. Doğanşehir ilçemize yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt program sonunda, geçtiğimiz aylarda vefat eden Vahap Küçük ile Başkan Gürkan’ın birlikte olduğu el dokuması halıyı Gürkan’a hediye etti.

