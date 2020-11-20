Malatya’nın damak tadı il dışına servis ediliyor

Malatya’da bir yemek firması, pandemi nedeniyle Türkiye geneline paket servis işlemi yapmaya başladı. Malatya lezzetleri 81 ile paket servisle ulaştırılıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle işleri azalan yemek firması, bu kez paket servisi ile il dışına Malatya’nın meşhur etli yemeklerini gönderiyor.

“Siparişlerimizi 81 İlimize gönderiyoruz”

Yemek Firması yetkilisi Abdulkadir Saygı, Malatya’nın yerel etli yemeklerini herkesin bildiğini ifade ederek, “Bu işin hikayesi 40 veya 50 yılı bulur. Malatya halkının kışlık kavurma depolama gibi geleneği bir kültürü var. Kurban Bayramında kestikleri dana veya dönem içerisinde kestikleri hayvanları kavurma yapıp kışın tüketirler. Bunları vakumlayanlarda oluyor . Küpün içine basanlarda oluyor. Bizim gibi tenekenin içine basıp saklayanlardan oluyor. Buzlukta saklayanlarda oluyor. Eskiden elektrik iğin olmadığı köylerde nemin olmadığı odalarda bu işlemi yapıyorlarmış. Küpe basıyorlarmış yağıyla etleri. Bir kış boyunca bunu tüketiyorlarmış” ifadelerini kullandı.

Kavurmayı normalde tezgâhta yani lokantada müşteriye verdiklerini söyleyen Saygı, “ İstanbul ve Ankara’ya sadece paket servis olarak gönderiyorduk. Bizde şöyle bir karar aldık. Pandemi zamanında paket servisler bu kadar hızlanmışken kavurmayı, tandırı kağıt kebabını bunları Türkiye’mizin 81 İline dağıtımını yaparak sosyal medya da videosunu paylaştık. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve arkasından hemen siparişler gelmeye başladı. Şu anda siparişlere yetişemiyoruz, Biz Malatya'da 79 ve 80 yıllık bir firmayız bizde 4’ncü kuşak olarak bende ve kardeşim devam ediyoruz. İnsanlarımız bize güvenlerini boşa çıkarmayıp 81 ilimize servis ediyoruz” dedi.

Etli yemek Ustası Osman Yerlikaya ise etli yemeğin nasıl yapıldığını anlattı. Yerlikaya, “Yaptığımız tosun etidir. Meşe odunuyla taş fırında yaklaşık 4 saat pişiyor. Daha sonra kaplara eti koyuyoruz ve yaklaşık 2 saat soğuk havada bekletiyoruz. Daha sonra şokluyoruz Türkiye'mizde 81 ilimizde isterlerse bizde firma olarak gönderiyoruz. Biz de müşterilerimize söylüyoruz, normali bir buzdolabında 6 ay gibi bir ömrü var. Gönderdiğimiz zaman rahat bir şekilde pişirsinler diye yanına kuyruk yağında ekliyoruz. Tandır yemeğini de yine aynı yapıyoruz. Paketlemesini yapıyoruz. Kağıt kebabı işlemi ise 10 saat veya 12 saat fırında kalıyor ve pişiyor “ diye konuştu.

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