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Malatya’da bir şahsın evinde 181 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı öğrenildi. Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi’nde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyonda 3 adet altın sikke, 12 adet Bronz Çağ Dönemi’ne ait üzerinde mühür bulunan yüzük, 5 adet Bronz Çağ Dönemi’ne ait erkek yüzüğü, 36 adet Roma Dönemi’ne ait sikke, 36 adet Bizans Dönemi’ne ait sikke, 83 adet Ermenilere ait sikke, 4 adet Helenistik Dönem’e ait sikke ve 2 adet Gümüş Atina sikkesi olmak üzere toplamda 181 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.

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