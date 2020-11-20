Gürkan’dan zabıtaya ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan’dan zabıtaya ziyaret

İHA

Gürkan’dan zabıtaya ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan zabıta ekipleriyle bir araya geldi. Gürkan, özellikle pandemi sürecinde toplu taşımadan, hijyen kurallarına kadar bir çok alanda sahada olan ekipleri kutladı.
Pandemi sürecinde iş yoğunluğu artan ve denetimlerini sıklaştıran Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, sahadaki titiz ve özverili çalışmalarına devam ediyor. Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdür ve Amirleri ile birlikte zabıta ekiplerini ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, burada önemli mesajlar verdi.
Gürkan zabıtaların günlük yaşamda toplum dengesini sağlama noktasında kilit bir görev üstlendiklerini belirterek, “Özellikle işgaller konusunda, yolların kapatılması noktasında, ev gidişlerinin kapatılması noktasında gerekli bir sistem kuralım ve bunu kurumsal bir yapı hüviyetin de yürütelim. Yani bizler yöneticiler olarak, konum merkez değil kurum merkezi bir çalışma içerisinde olursak yani kurumsal bir yapıyı önemser ve belirlediğimiz kuralları da herkese eşit şekilde uygularsak problem olmaz. Ancak birine farklı, diğerine farklı uygularsak toplumdaki adalet duygusu rencide oluyor. Toplumdaki adalet duygusu rencide olunca bu sefer isyankarlık ve itiraz süreci başlıyor. Vatandaşın itiraz etmemesi için, vatandaşın belediye zabıtalarının yapmış olduğu iş ve işlevlerde adil ve adaletli olduğunu zihinlerine yerleştirmemiz lazım. Tabi siz bu konuda bu memleketin bu yörenin insanlarısınız tanıdıklarınız çıkar, yakınlarınız çıkabilir, sizinle eş dost konumunda olan insanlar olabilir. Siz bunlara devletin hem şefkatli elini hem de merhametli elini göstermek durumdasınız ama kurallara uymayana da uygun şekilde kurallara uydurmamız lazım. Yani o şefkatle merhameti kuralsızlık anlamında da algılamamız lazım. Özellikle Şire Pazarı ile ilgili gelen şikâyetleri onlarla ilgili bir ay içinde bir toplantı yapın dedim, oradaki esnafların sorunlarını dinleyin dedim. Oradaki vatandaşında itiraz ettiği, mutazarrır olduğu, sıkıntılı olduğu çevresiyle, komşusuyla kötü etmemiş oluruz hem daha düzenli hem da daha intizamlı ve de ticaret de daha uygun koşullara, bir uygun yapı oluştururuz. Özellikle hem balıkçı pazarı diye tabir ettiğimiz o sebze halinin olduğu yer ve etrafı hem de onun üst tarafı Mısır Çarşısı’nın önünde daha dikkatli davranalım. Dolayısıyla oralara bir standart getirmemiz lazım. Ben tekrar sizlere görevinizde başarılar diliyorum arkadaşlar hakka, hukuka riayet edin kimseye de haksızlık etmeyin, adaletli olun. Bizim buradaki görevimizin temel esası da vatandaş odaklı olması lazım. Yani biz vatandaşın huzur ve asayişini temin etmek için buradayız. Şimdiye kadar bizim zabıta personelimizin vatandaşla bu anlamda olumsuz bir yaklaşım içerisinde görmedim. Bu anlamda sizleri takdir ediyorum. Ancak bazı işgallerle ilgili orada daha prensipli ve daha uygun kurallara ve kuralların hâkim olacağı ve adil bir şekilde düzenleme yapılacağı noktasında gerekli hassasiyetin de sizin nezdinizde ifade etmek istiyorum. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay da, “Başkanımız bizleri önemseyen bu ziyaretleriyle bizleri onurlandırmıştır. Bizler Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri olarak Malatya’mıza hizmet etmekteyiz. Başkanımızın göstermiş olduğu stratejik planlar ve hedefler doğrultusunda çalışmaktayız. Başkanımızın her zaman zabıtamıza teşkilatımıza ve diğer birimlerimize destekleri olmuştur. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı saygılarımızı arz ediyoruz” şeklinde konuştu.
Zabıta Amiri Mehmet Şahin, Başkan Gürkan’ın ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, “Bugün Başkanımız pandemiden dolayı denetleme konusunda karakolumuzu ziyaret etti. Bizi çok memnun etti. Bu konuyla ilgili çeşitli önerilerde bulundu. Son zamanlarla sizlerin de bildiği kadarıyla pandemi sürecinden dolayı sıkıntıları dile getirdi. Gereken özveriyi göstermemiz gerektiğini, toplum olarak hepimizin zor dönemden geçtiğini, halkımıza yardımcı olmamız gerektiğini söyledi ve çeşitli önerilerde bulundu” ifadelerine yer verdi.
Zabıta Memuru Kasım Havar ise “Sayın Başkanımıza bu ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Başkanımız fırsat bulduğu sürece bizlere bu şekilde ziyaretlerde bulunuyor. Halkın huzuru, sağlığı ve esenliği için gerekli konularda istişarede bulunuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
181 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER 181 parça tarihi eser ele geçirildi
Malatya’nın damak tadı il dışına servis ediliyor
YEREL HABERLER Malatya’nın damak tadı il dışına servis ediliyor
Gürkan'dan Kızılay üretim tesisine ziyaret
YEREL HABERLER Gürkan'dan Kızılay üretim tesisine ziyaret
Gürkan, Doğanşehir’de muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Gürkan, Doğanşehir’de muhtarlarla bir araya geldi
Silahla şaka kanlı bitti Arkadaşını başından vurdu
YEREL HABERLER Silahla şaka kanlı bitti Arkadaşını başından vurdu
Ameliyatsız safra kesesi taşı operasyonu
YEREL HABERLER Ameliyatsız safra kesesi taşı operasyonu
Güder, İnönü Caddesi esnafını gezdi
YEREL HABERLER Güder, İnönü Caddesi esnafını gezdi
Malatya’da Covid-19 denetimlerinde 29 şahsa ceza
YEREL HABERLER Malatya’da Covid-19 denetimlerinde 29 şahsa ceza
1. etap kentsel dönüşüm alan ihalesi ocak ayında yapılacak
YEREL HABERLER 1. etap kentsel dönüşüm alan ihalesi ocak ayında ...
Özel bireylere moral ziyareti
YEREL HABERLER Özel bireylere moral ziyareti
Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu
YEREL HABERLER Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu
Malatya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 29 kişiye ceza
YEREL HABERLER Malatya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 29 kişiye ...
Virüsü yenen ayakkabı tamircisinden vatandaşa uyarı Ayakkabınızı dezenfekte etmeden eve almayın önerisi
YEREL HABERLER Virüsü yenen ayakkabı tamircisinden vatandaşa ...
Arkadaşların şakası kanlı bitti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Arkadaşların şakası kanlı bitti: 1 yaralı
Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu
YEREL HABERLER Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu
Sadıkoğlu’ndan istihdama ve ihracata odaklanma vurgusu
YEREL HABERLER Sadıkoğlu’ndan istihdama ve ihracata odaklanma ...
Yeşil alanlara çiçek ekimi
YEREL HABERLER Yeşil alanlara çiçek ekimi
Malatya'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı
Baruş’dan Covid-19 kurallarına uyma uyarısı
YEREL HABERLER Baruş’dan Covid-19 kurallarına uyma uyarısı
Kışanak ve Tuncel'in yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Kışanak ve Tuncel'in yargılanmasına devam edildi
Malatya'ya modern fidan satış merkezi Gürkan: “Meyveciliğin kalbi olan Malatya’ya yakışır bir site olacak”
YEREL HABERLER Malatya'ya modern fidan satış merkezi Gürkan: ...
Malatya’da tefecilere operasyon
YEREL HABERLER Malatya’da tefecilere operasyon
15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle aynı yaştaki kuzenini bıçakladı (2)
YEREL HABERLER 15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle aynı yaştaki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X