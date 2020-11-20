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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar, gençlerin taleplerini dinledi

İHA

Çınar, gençlerin taleplerini dinledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonuyla Şahnahan Yeşil Konak’taki programlara katılan gençlerle bir araya gelip, önerilerini dinledi, tavsiyelerde bulundu.

Gençlerle sohbet eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Devletimizi ve milletimizi daha güçlü ve daha müreffeh bir seviyeye ulaştırmak için omuzlarımızda ki yükün ağırlığını bilerek çalışmalı ve her alanda daha üretken olmalıyız” dedi.
“Daha güçlü Türkiye için hep birlikte daha fazla çalışalım”
Daha güçlü Türkiye ve daha güçlü yarınlar için herkesin daha fazla özverili ve gayretli olması gerektiğini ifade eden Çınar, “Her anlamda kendini yetiştirmiş, milli ve manevi değerlere sahip bir nesil için gayret gösteriyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yük ağır, bunun farkında olup daha fazla çalışmalıyız. Ülkemizin ve milletimizin geleceği sizlersiniz. Yarınımızı daha güzelleştirebilmek için değerli fikirlerinize de ihtiyacımız var. Hepimiz işimizi doğru, dürüst ve fedakarca yaparsak devletimizin ve milletimizin geleceğini hep birlikte daha parlak bir seviyeye ulaştırırız. Biz gençlerimize güveniyoruz. Sizlerin fikir, sanat ve kültür üreten bir gençlik olmanızı temenni ediyorum. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar başarılı olursunuz. Hepimizin omuzlarındaki yük ağır, bu yükü layıkıyla paylaşacak, çalışkan, dürüst ve çalışkan gençlere hepimizin çok fazla ihtiyacı var. Birlik ve dirlik içerisinde olursak, bulunduğumuz noktayı yeterli görmeyip daha iyi yerleri hedefleyip oraya ulaşmak içinde azimli ve kararlı olursak hiçbir engel bizim önümüzde duramaz. Önemli olan sizin başarınız, geleceğe daha güvenli adımlarla yürümenizdir” dedi.

“Bütün yatırımların temel gayesi, sizin doğru ve düzgün yetişmenizdir”
Gençlerin daha iyi yetişmesi için eğitim merkezlerinin sayısını artırdıklarını hatırlatan Başkan Çınar, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimden kültüre, spordan sağlığa kadar her alanda doğru ve düzgün bir şekilde yetişmelerine katkı sunmak adına Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafelerimizin sayısını artırdık. Yeşilkonak, Bilgi Evi ve Kültür Merkezlerimizde sizlerin eğitim ve kültürel hayatınıza ciddi destekler sağlıyoruz. Açıkçası sizler bizlerden daha şanslınız, bu verilen imkânlardan maksimum düzeyde faydalanarak kendisini daha fazla geliştirmeli ve yenilemelisiniz. Kültürel, sanatsal ve eğitim yatırımlarında çok iyi bir durumdayız, tabiî ki yeterli değil daha iyi konuma gelmek, başarıları artırmak adına da çalışıyoruz. Yaklaşık 30 Milyon TL. tutarında spor yatırımı planladık, her yaştan vatandaşımızın sportif aktivitelere katılımını artırmak adına bu tür yatırımları önemsiyoruz. Bütün spor branşlarının yapılacağı, nezih ve kaliteli spor tesislerini ilçemize kazandıracağız. Şahnahan Mahallemize de halı saha yapacağız, ihalesini yaptık, yakın zamanda yapımına başlayacağız. Devletimizin, milletimizin, ailelerimizin ve bizlerin gözü sizin üzerinizdedir, herkesin tek gayesi var o da, sizlerin daha iyi yetişmeniz, okumanız ve ülkemize yararlı bireyler olmanızdır. Bunun karşılığını vereceğinize yürekten inanıyoruz. Sizlerin düşüncelerinize, öngörülerinize ve tespitlerinize çok büyük ihtiyaç duymaktayız. Ülkesine, şehrine, kendilerine faydalı bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanları seferber ettiğimiz siz gençlerimize zihin açıklığı diliyorum. İnşallah arzu ettiğiniz neticelere çalışarak, bileğinizin, beyninizin gücüyle ulaşırsınız. Hem kendinize, hem ailenize, hem Yeşilyurt’umuza hem de tüm insanlığa faydalı gençler olacağınıza inanıyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt’ta devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkinde bilgiler paylaşan Çınar, oldukça samimi bir ortamda geçen sohbetin ardından gençlere hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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