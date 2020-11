Kadın girişimciler istişare toplantısında buluştu

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin ev sahipliğini yaptığı Girişimci Kadın Kooperatifi istişare toplantısı, Malatya Battalgazi Belediyesi konferans salonunda düzenlendi.

Toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Kalkınma hedeflerinin en önemli ayağı Kooperatifçiliktir ve bizler Kooperatifçiliğe büyük önem veriyoruz” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın başkanlığında Malatya’daki kadın girişimciler, Girişimci Kadın Kooperatifi istişare toplantısında bir araya geldi. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin ev sahipliğini üstlendiği toplantıda, kadın girişimcilerin sorunları ve talepleri konuşuldu.

Battalgazi Belediyesi konferans salonunda sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in eşi ve Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın eşi ve Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Fahri Başkanı Semra Çınar, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Pelitoğlu, Malatya Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Songül Gökalp, Malatya’da faaliyet gösteren Kooperatif başkanları ve çok sayıda kadın girişimci katıldı.



“Kooperatifçiliğin önemini anlatıyoruz”

İlçe ilçe gezerek kooperatifçiliğin önemini anlattıklarını aktaran Malatya Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Songül Gökalp, “Bakanlıklarımızın ortak projesi olan Kadın Kooperatiflerini güçlendirme programı kapsamında Ticaret İl Müdürü olarak Malatya’da ilçe ilçe gezerek kadınlarımıza kooperatifçiliğin önemini anlattık. Rotayı ilk olarak Battalgazi ile başlatmıştık. Şuanda ilimizde 14 tane kadın kooperatifi bulunmakta. Bunlardan 13 tanesi kadın girişimi ve üretimi kooperatifi. Şuanda sadece 3 ilçemizde kooperatif kurulmadı. Onun dışında ilçelerimizin hepsinde kooperatifler kuruldu. Önümüzdeki süreçte kadın kooperatifleri birliğimizi de kuracağız” ifadelerini kullandı.



“Kadınlarımıza büyük görevler düşüyor”

Kadın kooperatiflerinden büyük bir beklenti içerisinde olduklarının altını çizen AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu da, “Kadın kooperatifleri birliğimizi, beraberliğimizi, üretkenliğimizi anlatan ve topluma bir anlamda hem kadınlarımızın hem de geleceğe yönelik çocuklarımızın ekonomik refah seviyelerini yükselterek ilerleten bir kuruluştur. Kadın kooperatiflerinden büyük bir beklenti içerisindeyiz. Hem üreten hem ekonomiye katkı sağlayan hem de ülkenin büyümesi için kadınlarımıza ciddi anlamda büyük görev düşüyor. Biz de bunları bir araya getirmek için buradayız. Gerek sivil toplum kuruluşları olarak, gerek teşkilatlar olarak ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın öncülüğünde Malatya’mızda kooperatifimizin gelişimi için canla başla çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Güzel bir toplantı gerçekleştirdik”

Güzel bir toplantı olduğuna vurgu yapan Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Fahri Başkanı Semra Çınar ise, “Böyle özel bir günde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak, bizlerde kadınlarımızın her zaman arkasındayız. Elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Kooperatif kurarak, kadınlar olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bende Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifinin fahri başkanlığını üstlenmekteyim. Bizde kooperatif olarak kadınlarımızla çok güzel çalışmalara imza atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.



“Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifi olarak ciddi projeleri hayata geçirdik”

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak Malatya’da ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder, “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı eşi Emine Erdoğan hanımefendinin kadın istihdamına verdiği önemden yola çıkarak bizler 2019 yılının ekim ayında Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifini kurarak hayata geçirdik. Amacımız; bölgemizdeki kadınlarımızı hem sosyal hem kültürel hem de ekonomik olarak desteklemek ve kadınlarımızın üretmiş olduğu ürünlerinin satışını gerçekleştirme adına bizler Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifini kurduk. Hedeflerimiz doğrultusunda kurmuş olduğumuz Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifimiz, 65 asil ve 300’ün üzerinde gönüllü üyemiz ile birlikte aktif bir şekilde çalışmaktayız. Bir yılı aşkın bir süredir kurmuş olduğumuz ve Fahri başkanlığını yürüttüğüm Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifimiz, bir yıl içinde ciddi faaliyetler içinde yer aldı. 2019 yılının Kasım ayında Atatürk Caddesi üzerinde danışma ve story mağazamızı açtık. Bu danışma merkezimizde kadınlarımızın üretmiş olduğu ürünlerin satışını gerçekleştirerek, tanıtımını yaptık ve üyelik kayıtlarını aldık. Şubat ayının başında ise Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi KOSGEP işbirliği ile 100 kadınımıza girişimcilik eğitimi vererek, aktif olarak iş hayatına çektik. Mart ayında ise Fırat Kalkınma Ajansı’nda Battalgazi Belediyemiz tarafından yürütülen ve Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifinin ortak olduğu 1 milyon 350 bin liralık bir bütçeye sahip olan ve aynı zamanda bizimde sloganımız olan ‘Kadınım, Kazanırım, Kalkınırım Projesi’ni hayata geçirdik. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak geleneksel Türk mutfağı ve Malatya mutfağının seçkin ürünlerinin yer aldığı Kanalboyu Caddesi’ndeki Kafe Marketimizi açtık. Vatandaşlarımızın kafe marketimizde tüm hijyen testlerinden geçirerek raflarımızda doğal ve yöresel ürünlere raflarımızda ulaşmalarını sağladık. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak bizler üretimde güçlendirme olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sunmalarına olanak sağlıyoruz. Üretimi güçlendirmek ve vatandaşımızın doğal ürünlere ulaşımını sağlamak için Gazi Parkı’nda haftanın bir günü hizmet veren Hanımeli Pazarı projesini hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi karşısında Hanımeli Pazarlarımızın önümüzdeki süreçte sayısını arttırmayı planlıyoruz. Kadınlarımıza bir müjdeli haber daha vermek istiyorum. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyeleri, kadınlarımız imzalan protokol ile odağında kadın girişimcilerin olduğu shopstarwomen.com’dan da direk tüketicilerle buluşturmak için gün sayıyoruz. Unutmayalım ki yöresel ürünlerin sürdürülebilirliği kuşaktan kuşağa aktarımı ancak kadın kooperatifleri ile olacaktır” şeklinde konuştu.



“Bizler kooperatifçiliğe büyük önem veriyoruz”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın kadın girişimci olarak Malatya’ya rol model olduğunu belirterek sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şunları söyledi: “Kadın girişimci denilince Malatya’da bir rol model var. Oda AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’tır. Milletvekilimiz Öznur Çalık hanımefendi, gerek siyasette gerek STK’larda, gerekse de Türkiye’de kadınlarla alakalı çok güzel çalışmalara imza atmıştır. Malatya’da birçok kadın kooperatifinin kurulması noktasında da öncü olmuştur. Ben çalışmalarından dolayı kıymetli Milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Kadın demek toplum demek, kadın demek anne demek, kadın demek kuşatan demek ve kadın demek erkeğin arkasında ki en büyük güç demektir. Bizler kadınlardan aldığımız destekle bir başarı ortaya koyabiliyoruz. İyi ki varsınız? Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifimizi kurduğumuz ilk günde sizlerin yanında duracağımızı ifade etmiştik. Kalkınma hedeflerinin en önemli ayağı Kooperatifçiliktir. O yüzden kooperatifçiliğe bizler büyük önem veriyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız. Bugünde Milletvekilimiz başkanlığında güzel bir istişare toplantısında bir araya geldik. Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum.”



“Kadınlar olarak bizler üreteceğiz ve çalışacağız”

Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise , “Hem evinde hem işinde hem de toplumda üretmeyi gönlüne koyan yürekli kadınlarımızı, alkışlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Üreten kadınlarımızın varlığı Türkiye, Malatya, Battalgazi, Yeşilyurt ve toplumumuz için muhteşem. Bugün sizlerle beraber kadın kooperatiflerini konuşacağız. Ev sahipliğinden dolayı Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifinin Fahri Başkanı sayın Yıldız Güder’e çok teşekkür ediyorum. Bugün Malatya’daki tüm kadın girişimlerle bir araya geldik. Bütün duyguları hep birlikte yüreğimizde yaşıyoruz. Kadınlar olarak üreteceğiz ve çalışacağız. Bir başarı varsa bu başarının arkasında beraber yürüdüğümüz aile fertlerimiz ve eşlerimiz var. Ben Malatya’da siyaset yaparken en büyük desteği Malatya’daki kadınlardan gördüm. 20 yıllık siyaset hayatımda kadınların bana vermiş olduğu destek, benim her daim en büyük gururum oldu. Bende sizlerle gurur duyuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Kadının siyasette oluşunun bir başarı hikayesi varsa bundaki en büyük pay, sizlerin başarısıdır. Özellikle bütün Dünya’daki kadınlarımızın girişimlerini incelediğimizde, 2015 yılında Birleşmiş Milletler, 2030 yılı için bir hedef koydu. ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ dedi. Bu kalkınma hedefleri çerçevesinde özellikle kadınlarımızın kooperatifleşmesi, kalkınmanın en önemli ayaklarından bir tanesidir. Sizin kurmuş olduğu Kadın kooperatifleri ve elde ettiğiniz gelir sadece ailenizin ya da sizin yuvanızın değil, aynı zamanda Malatya’yı yukarıya kaldıracak ve kalkındıracaktır. Yani sizlerle birlikte Türkiye kalkınacak. Geçtiğimiz gün Demet Sabancı ile görüştüm geçenlerde. Kendisi Türkiye’de üreten kadınların ürünlerini satabilecekleri bir online satış organizasyonu yapmış. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifimiz ile bu online satış için görüşülmüş. Görüşmelerden sonra online satış başvurusu kabul oluyor. Sadece Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifinin değil, Malatya’daki 14 kooperatifin ürünlerini online satış sitemizde satabiliriz. Sizler ürünlerini yapacaksınız ve burada da ayrıca satışa sunulacak. Gerçekten sizler için önemli bir gelişme bu. Ben yapılan çalışmalarda emeği geçen herkes tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

