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Malatya’da karla mücadeleye başladı Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert: “350 araç ve 950 personelle sahadayız”

İHA

Malatya’da karla mücadeleye başladı Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert: “350 araç ve 950 personelle sahadayız”

Malatya’da mevsimin ilk kar yağışı yüksek kesimlerdeki yolları etkisi altına aldı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Yalınkaya mevkiinde 14 kilometrelik yolu kardan temizleyen Büyükşehir ekipleri, 350 araç ve 950 personelle kar temizliği için görev yapacak.
Malatya’da mevsimin ilk karı yükseklere yağdı. Rakımı bin 400 metrenin üzerindeki bazı yerleşim yerlerinde kar yağışı etkili olurken, Malatya Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri de anında kapanan yollara anında müdahale etti. Yeşilyurt ilçesine bağlı, Yalınkaya mevkiinde merkeze 35 kilometre uzaklıktaki 14 kilometrelik yolu kardan temizleyen ekipler, rakımı yüksek bölgelerdeki kırsal mahalleler için de teyakkuza geçti. Malatya Büyükşehir Belediyesi kırsal ve yüksek bölgelerde herhangi bir sorun yaşanmaması için 350 araç ve 950 personelle şehrin değişik bölgelerinde önlem aldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışının etkili olduğu kesimlere anında müdahale ederek olası sorunların önüne geçiyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgelerde mevsimin ilk kar yağışının yüksek yerlerde görüldüğü Malatya’da, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına çalışmalarına başladı. Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert beraberinde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı ile birlikte AYKOME toplantı salonunda bir açıklama yaptı. Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert yaptığı açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak AYKOME toplantı salonumuzda karla mücadele çalışmalarıyla alakalı olarak ilgili kurumlarında katılımı ile bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı sonrasında Büyükşehir Belediyesi olarak karla mücadele ekiplerimizi oluşturduk. Kırsal mahalleler ile rakımı yüksek mahallelerimizde ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Kar yağışının devam ettiği bölgelerimizde kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Şu an itibariyle ciddi bir kar yağışı olmamasına rağmen olumsuzlukların önüne geçmek için 13 ilçemizde 950 personelimiz 350 karla mücadele aracımız hazır bir şekilde beklemektedir. Ayrıca tuzlama çalışmaları içinde 20 bin ton tuz tedarik edilerek karla mücadele noktasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri bütün hazırlıklarını tamamlamıştır” diye konuştu.

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