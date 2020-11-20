Malatya’da yeni kısıtlamalar lle birlikte denetimlere başlandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Malatya'da bazı iş yerlerindeki kısıtlama saat 20.00 itibariyle başladı. Denetimlere başlayan ekipler, iş yeri sahiplerini uyararak tedbirler konusunda bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs nedeniyle yeni tedbirleri açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. Genelgeye doğrultusunda bu gece saat 20.00 itibariyle bazı iş yerlerine yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulanacağı açıklandı. Genelgede belirtilen saat itibariyle Malatya'da da iş yerleri denetledi. Polis ekipleri kent merkezinde kafe, lokanta, restoran, berber ve kuaförleri gezerek kısıtlamanın başladığını hatırlattı. İş yeri sahiplerine bilgi de veren ekipler, kurallara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Genelgede bu gece saat 20.00 itibariyle Malatya'da alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri sabah saat 10.00’a kadar kapatılacak ve gündüz ise saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet verebilecek. Kafe, restoran, pastane, kafeterya gibi yeme ve içme yerleri ise saat 20.00 itibariyle sadece telefonla ya da online olarak sipariş alabilecek. Saat 10.00 ile 20.00 arasında ise gel al şeklinde hizmet verecek şekilde açık olabilecek.

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