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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 aşı denemeleri gönüllü vatandaşlara da yapılmaya başladı

İHA

Covid-19 aşı denemeleri gönüllü vatandaşlara da yapılmaya başladı

Yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadelede kapsamında yapılan aşı çalışmalar içerisinde Çin'den gelen aşının gönüllü vatandaşlar üzerindeki denemeleri Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde de başladı.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve İl Araştırma Sorumlusu Prof. Dr. Yaşar Bayındır ve sağlık çalışanları da aşı gönüllüleri arasında yer aldı.
Türkiye aynı zamanda farklı ülkelerde üretilen ve insan denemelerinde Faz3 seviyesine gelmiş aşıların klinik çalışmalarına da katılıyor.

"Covid 19 Çin aşısını yapıyoruz"
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve İl Araştırma Sorumlusu Prof. Dr. Yaşar Bayındır, uygulamaya başladıkları aşıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünyada milyonlarca insanın hastalanmasına, her 100 hastadan yaklaşık 23’ünün ne yazık ki ölümüne neden olan SARSCoV2 virüsünün neden olduğu Covid19 hastalığı, insanlığın başındaki en büyük problem olarak ilk sıraya oturmuştur” dedi.
Malatya ve bölgede sağlık personelinden sonra toplumdaki gönüllülere de aşı uygulamalarına başlandığını ifade eden Bayındır, “Bu bulaşıcı hastalık, salgınlara, dünya geneline yayılarak, pandemye neden olmuştur. Bir yıl civarında hala gündemimizde can kayıplara neden oluyor. Ülkemiz de bu pandemi den derin bir şekilde etkileniyor. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yönteminde en etkili yol en ucuz yol aşılamadır. Aşılama sayesinde bu dünya da milyonlarca insan hayatta tutunmaktadır. Covid19 pandemisinin kontrol altına alınabilmesinin aslında en kolay yolu aşılama olacaktır. Dünya Sağlık Örgütünün takibi ve verilerine göre yaklaşık 48 aşı klinik çalışma düzeyinde devam ediyor. 164 aşı ise klinik öncesi çalışmalarda yer almaktadır. Bu aşıların çalışmaları ülkemizde olduğu gibi, bazı ülkelerde devam ediyor. Bu aşılardan en azından hiç olmazsa birkaç tanesinin bile çok etkili ve güvenilir olduğunun kanıtlanması önemlidir. Üretilerek insanlığın hizmetine sunulması İnsanlığın bu pandemi den kurtuluşuna vesile olacaktır. Aşının doğru ve maliyet reçetesi olduğuna inanıyorum. Bizde faz çalışmalarının 3’ncü dönemine geçilmesi ile beraber İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın izni, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekiminin izni desteğiyle faz 3 çalışmalarına katılabilmek için Turgut Özal Tıp Merkezinde aşı uygulama ve klinik araştırma merkezini kurduk” ifadelerini kullandı.
Bayındır, ilk aşı olan Çin kökenli aşının deneme çalışmasına başladıklarını hatırlatarak, “Bu çalışma formatında önce sağlık personelleri hedeflendi. Sağlık personelleri Türkiye genelinde yoğun bir şekilde aşı çalışmalarına katıldılar. Tamamen gönüllü esasına dayalı şuan kadar yapılan aşılama çalışmalarında herhangi bir önemli bir yan etkiye rastlanmadı. Tabi kolda hafif ağrı hafif ateş ve halsizlik görülenler oldu. Ama çok ciddi yan etki görülmedi. Bu çalışmalar sıkı denetim altında ve kontrol altında takip edilmektedir. Araştırmacılar bunu titizlikle takip etmektir. Her hangi olay olduğunda ise dünya genelinde aynı anda güvenliği sarsacak herhangi bir yan etki olduğunda çalışma hemen doldurulacaktır. Basında takip eden vatandaşlarımız olmuştur. Aşının etkili olduğunu gösterilmesi için en az yüzde 50 üzerinde koruyucunun olduğunu ispat edilmesi gerekiyor. Sadece bu kadarla da kalmıyor. Güvenli olması esas. Yan etkileri kabul edilir düzeyde olmalı. Ülke genelinde sağlık personeli olmayan gönüllülerde de uygulayabiliriz karar alındı. Artık Malatya'da çevre illerden gelen olursa hem sağlık personeli hem de gönüllü vatandaşlarımız bu çalışmaya uygun oldukları takdirde başvura bilecekler. Ön değerlendirme ve testlerimiz uygun olursa bu gönüllü insanlarımızda çalışmaya dahil edeceğiz. Kişi aşı olmaya geldiği zaman beyan etmesi gerekiyor ben Covid 19 hastalığıyla ilgili herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmedim hastalanmadım şikayetim olmadı. Ya da sağlık kuruluşuna başvurdum ama bende Covid 19 hastalığı tanısı konmadı denirse biz bununla yetiniyoruz” şeklinde konuştu.

"Gönüllü olarak aşı çalışmasında yer aldım"
Prof.Dr. Cemşit Karakuş ise gönüllü olarak aşı yaptırdığını ifade ederek, “ Çocuk Kardiyoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Aşı geldiği gün itibariyle ben de gönüllü olmak istedim. Sağlık personeli dediğiniz gibi, çok yüksek risk altında. Burada vatandaşlarımızla ve hastalarımızla temasımız oluyor. Hem kendi sağlığımız korumak için hem de hastalarımıza daha sağlıklı hizmet sunmak için aşı çalışmasına gönüllü oldum. Aşının herhangi bir yan etkisi yok. Sağlık Bakanlığımız açıklama yaptı, önemli doz için aşı anlaşmasına varıldı. Önce sağlık personeline yapıldı daha sonra ise toplum içinde sağlık durumu riskli olan insanlardan başlayarak bu şekilde pandemiyi kontörlü altına alacağımız düşünüyorum” dedi.

"Ön safta sizlerin sağlığı için aşının güvenliğini test etmek için gönüllü olarak aşı yaptırdım"
Prof.Dr. Nevzat Erdil de, Kalp ve Damar Cerrahisi sağlık çalışanları olarak gönüllü olarak aşı yaptırdığını belirterek, “Bu hastalıklarda ve diğer hastalıklarda en önde çalışmaktayız. Toplum korunmasında aşı çalışmaları önem arz etmektedir. Bunların güveni sağlamak için kendinizi ön safa da atarak sizlerin sağlığı için bu aşının güvenliğini test etmek için bu gün burada gönüllü olarak aşı yaptırdım. Gayet sağlıklıyım herkesin de aşı olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Barış Oklu ise, “Mikro Biyoloji ana bilim dalı öğretim üyesiyim. Salgının ilk gününden beri Covid 19 tanı laboratuvarında çalışıyoruz. Bu güne kadar yaklaşık 200 Bin test çalışması yaptık. Malatya ve çevre illerden gelen örneklerde bu günde faz 3 çalışmasında gönüllü olarak aşı oldum. Hem kendi sağlığım için hem de bulaş zincirini riskini kırmak için gönüllü olarak aşı yaptırdım. Faz 3 çalışmaları aktif baya güvenli hale gelmiş aşılardır. Belli güven testlerinden geçmiş. Bu yüzden aşıyı olmak önemli” ifadelerini kullandı.

"Covid 19 hastalığı geçirmemiş vatandaşlarımız istedikleri zaman aşı çalışmasında yer alabilir"
Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ali Beytur ise, "Covid 19 enfeksiyonu tedavisi bulunmadığı için bugün yapılacak tek şey, korunma, sosyal mesafeye dikkat etmek, hijyen sağlamak, maskesiz dolaşmamaktır. Bunun yanı sıra bu hastalıkla mücadele için en önemli ve yapılacak olan şey aşının bulunmasıdır. Yaklaşık 2 ay önce hastanemizde gönüllü sağlık çalışanlarımıza aşı çalışması başlatıldı. Bu gününden itibaren gönüllü vatandaşlara da aşı uygulaması başlattık. Sağlık çalışanlarının dışındaki vatandaşlarımızda 18 yaş üstü de daha önce Covid 19 Hastalığı geçirmemiş vatandaşlardan istedikleri zaman aşı yaptırabilirler. Gönüllü olarak aşıya katılmak isteyen vatandaşlarımızda hastanemizin 2’nci katındaki aşı merkezine gelebilirler. Gelmeden ilgilenenlerin covid@inonu.edu.tr adresine mail atıp randevu almaları daha sağlıklı olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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