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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar hem para kazanıyor hem de geleneksel kültürü yaşatıyor

İHA

Kadınlar hem para kazanıyor hem de geleneksel kültürü yaşatıyor

Yeşilyurt Derme Kadın Kooperatifi üyeleri bir yandan geleneksel bir kültürün yaşatılmasını sağlarken diğer taraftan da ev bütçelerine de katkı sağlıyorlar.

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesinde yeni nesil çocuklara Barbi bebek yerine geleneksel ürün olan ‘Azet Bacı’ bez bebeklerinin üretimi gerçekleştiriliyor.
Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan restorasyon ve yenileme çalışmalarından sonra geleneksel hüviyetine yeniden kavuşan Tarihi Yeşilyurt Konaklarında yer verilen Yeşilyurt Derme Kadın Kooperatifi, Kadim Çırmıhtı ile özdeşleşmiş ‘Azet Bacı’ bez bebeklerinin üretimini yaparak, bölgeyi ziyaret edenlerin beğenisine sunuyor.
Kadim Çırmıhtı’nın tarihi ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara taşımak adına restorasyon ve dönüşüm projelerine tabi tutulan Tarihi Yeşilyurt Konakları, farklı fonksiyonel alanlarıyla ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
Bölgenin kadim değerlerinin yaşatılmasının yanı sıra kadın istihdamını artırmak adına uzun yıllardır faaliyetlerde bulunan Yeşilyurt Derme Kadın Kooperatifi’ne, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla Gastronomi Konağı Binasının alt katında tanıtım ve satış ofisi tahsis edildi.
Yeşilyurt Derme Kadın Kooperatifi üyelerinin bin bir emekle üretimini yaptıkları bez bebeklerin yanı sıra yöresel lezzetler, bölgeyi ziyaret edenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kooperatif Üyeleri, bir yandan geleneksel bir kültürün yaşatılmasını sağlarken diğer taraftan da ev bütçelerine de katkı sağlıyorlar.

“Mehmet Çınar başkanımıza teşekkürler”
Tarihi Yeşilyurt Konaklarda ki yer tahsisinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Derme Kadın Kooperatifi Başkanı Reşide Keçeli, “Yeşilyurt’umuza has ‘Azet Bacı’ bez bebeklerimizin üretimini büyük bir özenle yapıyoruz. Figürlerimiz, Yeşilyurt’umuzun yöresel kıyafetleriyle hazırlanmış ve her şeyiyle organiktir. Çocuklarımızın eline rahatlıkla alabileceği şekilde tasarımını ve ölçülerini ayarlıyoruz. Hiç bir kimyasal madde kullanmadan tamamen doğal ürünlerden yaptığımız bu bez bebeklerimizin şalvarını ve elbiselerini yöresel kumaşlardan yapıyoruz, farklı figürler ekliyoruz. Yemek yapan, ekmek pişiren, çocuk bakan ve bahçesinden odun getiren bir kadını anlatan tasarımlarımızda, kullanılan malzemeleri bez bebeklerimizin tasarımlarına ekliyoruz. Bu bez bebeklerimizi isterseniz evlerinizin dekoratif süslemelerinde isterseniz de çocuklarınıza oyuncak olarak ta alabilirsiniz. Konaklarımızın bulunduğu bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerde bu bebeklerimize büyük rağbet gösteriyorlar, bizlerde hem geleneklerimizi yaşatıyoruz hem de satış yaparak ev bütçemize katkı sağlıyoruz. Bize bu güzel mekânı tahsis eden Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bez bebekler ve yöresel lezzetlerimizin satışına başladık”
Yeşilyurt Derme Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Refika Uçar ise üretikleri bez bebeklerle ilgili olarak, “Kadınlarımızın yaptıkları yöresel ürünlerin satışında yardımcı olmak amacıyla 10 yıl dernek olarak başlattığımız faaliyetlerimizi daha geniş kesimlere ulaşmak amacıyla kooperatifimizi kurduk ve çalışmalarımıza hız verdik. Yeşilyurt’a has bir isim olan ‘Azet Bacı’ yöresel bez bebeklerin yanı sıra yöreye özgü pekmez, pestil, erik ekşisi ve içli köfte gibi yemeklerimizi hijyenik şartlarda paketleyip Lezzet Caddesindeki Tarihi Konaklarımızdaki ofisimizde satışlarımızı sürdürmekteyiz. Yeşilyurt’a ait bütün yöresel ürünlerin satışını yapmaktayız, yöresel ürünler bakımından neye ihtiyaç varsa vatandaşlarımıza bize ulaşabilirler. Yöresel kıyafetlerden yaptığımız ‘Azet Bacı’ bez bebeklerimizin yanı sıra yöresel lezzetlerimizi sağlıklı ve temiz alanlarda muhafaza edip, hem tanıtıyoruz hem de satıyoruz. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a bize bu imkanı tanıdığı için çok teşekkür ediyoruz. Lezzet Caddesi her açıdan çok güzel oldu, burası restorasyon projeleriyle daha değerli hale geldi. Bizlerde geleneksel motiflerle döşenmiş ofisimizde temiz alanda çalışıyoruz, üretiyoruz ve el emeği göz nuru eserlerimizi halkımızla buluşturmaktayız. Kadınlarımızın istihdamına yönelik burada çok güzel alanlar oluşturuldu, tanıtım ve satışlar sürüyor. Bu caddemiz ilerleyen zamanlarda daha hareketli ve daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

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