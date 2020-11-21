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Malatya'da tefeci operasyonuna 1 tutuklama

DHA

Malatya'da tefeci operasyonuna 1 tutuklama


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, yüksek faizle borç vererek tefecilik yapan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 5 kişiden 1'i, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın polis, 5 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 bin 27 dolar, 6 bin 635 lira, 1 tabanca ile borçluların yazılı olduğu ajanda, banka dekontları ve farklı kişiler adına düzenlenmiş sözleşmeler ile tapu senetleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin arından 5 kişiden 2'si savcılık kararıyla, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-11-21 14:37:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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