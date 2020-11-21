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Kızılay’ın Malatya’daki 3 fabrikası 2021’de faaliyete geçecek

İHA

Kızılay’ın Malatya’daki 3 fabrikası 2021’de faaliyete geçecek

Kızılay’ın Malatya’da inşaatları süren lojistik merkez ve afet barınma konteyner üretim fabrikaları önümüzdeki yıl faaliyete geçecek.
Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın eski Vagon Fabrikası alanında Türk Kızılay’ı tarafında yaptırılan 3 fabrikanın 2021 içerisinde tamamen faaliyete geçmiş olacağını belirterek, “ Burada yaklaşık bin 500 kişi istihdam edilecek” dedi.
Türk Kızılay’ı tarafında eski Vagon Fabrikası alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın, fabrikaların bitme aşamasına geldiğini önümüzdeki Ocak ayı itibarıyla üretime geçeceğini ifade ederek, “Bizim buradaki amacımız sadece Malatya hizmet etmek değil, burası Türkiye’de çok önemli stratejik yatırımlarda bir tanesi. Biz de Türk Kızılayı olarak bu politikanın içinde yer alıp devletimize ve milletimizin Türk Kızılayı’na vermiş olduğu desteklerin karşılığını vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu stratejik yatırımınız öncelikli Malatya ekonomisine ve aynı zamanda Türkiye ekonomisine katkı sunacak ihracat potansiyelimiz arttıracak çok önemli ürünler üretecek bir sistem kuruyoruz. Çok hızlı bir şekilde sona doğru geliyoruz burada önemli olan devletimizi desteği tabi ki Malatya büyükşehir belediye başkanımız Selahattin Gürkan bu anlamda teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlk anda itibaren bizlere her desteğini esirgemedi” şeklinde konuştu.
İnşaatı devam eden 3 fabrikanın 2021 içerisinde tamamen faaliyete geçeceğini de ifade eden Yalçın, “Şu anda inşaatlarımız bitmek üzere. Kullanılacak makinelerin ve siparişi verildi. Kısa bir sürede gelecek. Ocak ayı itibariyle İnşallah üretime başlayacağız. 2021 içerisinde tamamen fabrikamız faaliyete geçmiş olacak ve burada yaklaşık bin 5002 bin kişi istihdam etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ise Vagon fabrikası bölgemin kanayan bir yarası hale geldiğin Türk Kızılay’ının buraya el atması Malatya ve Türkiye ekonomisini büyük katkı sağlayacağını belirterek, ”Türk Kızılay’ına burayı Türkiye’nin bir üretim üssü haline getirmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrusuna biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen işleri yapmak adına yol altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde başladık. Fabrikanın üretim sürecine yetiştirmek adına burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi zorlu şartlarda çalışıyoruz. Kızılay’ın bu anlamdaki üretime destek olmak açısından biz de elimizden gelen geldiği şekilde yollarını altyapısını hızlı bir şekilde tamamlayıp kullanıma açmak istiyoruz. Bu Anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda bütün çalışmaları hızlı bir şekilde iş makinelerimizle, araçlarımızla, bütün malzeme desteği ile her türlü altyapı hazır hale getireceğiz. İnşallah Ocak ayında üretime başladığında bizde yol altyapı çalışmaları olarak hazır olacağız” ifadelerine yer verdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Karataş ise yaptığı konuşmasında, ”Gerek ülkemizin, gerek dünyada mazlumların ve mağdurların umudu olan Kızılay’ımızın memleketimizde böyle bir yatırım yaptığı için kendilerine teşekkür ediyor minnet duygularımızı ifade ediyorum. Yıllardır kangren haline gelen bu alan lojistik bir merkez üssü haline geliyor. Özellikte ülkemizde son yıllarda yaşanan afetler, depremler, yaşanan sıkıntılarda herkesin beklentisi Kızılay oluyor. Bu tesisin burada olması hepimize gurur veriyor. Tabii büyükşehir belediye başkanımızın talimatlarda doğrultusunda bu tesisimize başladıktan sonra kurumlar olarak bize verilen sorumlulukları yerine getirmek adına burada faaliyetlerde bulunuyoruz. Buranın tabii şehrin dışında, organizenin dışında uzak mesafe olması münasebetiyle kanalizasyon hattının yapılması gerekiyordu. Tabii aldığımız talimat doğrultusunda biz de çalışmalarımızı hızla toparladık. Şu anda kullanma hazır hale getirdik. İnşallah bu tesis öngörülen süre içerisinde faaliyete geçerse hepimiz için bir gurur kaynağı olacaktır. Memleketimiz için bir gurur kaynağı olacaktır” sözcüklerini kullandı.
Yapılan yol çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Büyükşehir Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert de,” Şu anda Kızılay’ımızın yeni bir alan yaptığı bölgede yaklaşık 5 kilometrelik yeni yol açıyoruz. Tabii ciddi bir emek. Sayın başkanın bize verdiği talimatlar doğrultusunda şu anda iş makinelerimiz yaklaşık 20’ye yakın kamyonumuz ile bütün ekibimiz burada çalışıyor. Burada 5 kilometrelik yolumuzu önümüzdeki hafta içerisinde asfalt haricinde bitirmeyi planlıyoruz. Tabii çok ciddi bir emek. Sayın başkanım bize bu yollarla ilgili, malum kış aylarına girmemiz nedeniyle hızlı bir şekilde bu burayı bitirme talimatını verdi. İnşallah yol Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı olarak da ekip yoğun bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise emeği geçenlere teşekkür ederek,” Atıl halde olan vagon fabrikasına Türk Kızılayı can ve kan veriyor. Burası Türk Kızılayın ve Ortadoğu’nun üssü haline gelecek. Burada bir fabrika ile yola çıktık şu anda 3 fabrika ve bir lojistik merkez kuruluyor burada emeği geçen cumhurbaşkanımıza büyükşehir belediye başkanımıza milletvekillerimize sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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