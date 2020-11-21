Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikası 2021'de hizmette



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA´da, atıl durumdaki eski vagon fabrikasının yerine Türk Kızılay tarafından Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikası yapımı devam ediyor. 100 milyon liralık yatırımla kurulacak ve bin 500 kişinin istihdam edileceği fabrikada barınma sistemleri üretilecek. 2021 yılının başında bitirilmesi amaçlanan fabrikada kendi ihtiyaçlarını karşılayacak olan Kızılay, ihtiyaç fazlasını ise ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sunacak.

Malatya'da yıllardır atıl halde bulunan fabrika ve arazisi, Barınma Sistemleri Fabrikası'na dönüştürülmek üzere geçen yıl Türk Kızılay'a devredildi. 7 ay önce Kızılay tarafından fabrikanın temeli atıldı. 2021 yılında tamamlanması planlanan ve bin 500 kişinin istihdamı hedeflenen fabrika ile Kızılay, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak. Kızılay, bunun yanı sıra ihtiyaç fazlası üretimini de ihraç yoluyla satarak ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından fabrika içerisinde 5 kilometrelik yol çalışmasına başlandı. Fabrika, Kızılay yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve gazetecilerin katılımıyla gezdirildi.

'TÜRK KIZILAY'IN EN BÜYÜK YATIRIMI'

Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Umut Yalçın, fabrika inşaatının bitmek üzere olduğunu, kaydederek, "Fazla bir süresi kalmadı. Fabrikada kullanılacak makinaların da siparişleri verildi ve yakın bir zamanda hali hazırda kurulmaya başlanılanlar da var. Bunun dışında 1-2 aylık bir süreçte kurulacaklar da var. Ocak ayı itibariyle ilk deneme çalışmalarımızı başlatacağız, ilk ürünlerimizi deneme ürünlerimizi üreteceğiz. Biz de bu ürünleri ürettikçe daha iyiye ulaşmak için çalışacağız. 2021 yılı içinde de tamamen fabrikamız faaliyete geçmiş olacak. Şu an ihtiyacımız kadarı olan personelimiz var. Ancak bunun dışında tabi fabrika sisteme geçildikten sonra işçi ihtiyaçlarımız olacak. Bunun dışında sadece prefabrik yapı sistemimiz yok Malatya'da. Aynı zamanda alan içerisinde tekstil alanında da yatırım yaptığımız fabrika inşaatımız devam ediyor. Bu alanda da gerek çadır, gerekse outdoor kıyafet dediğimiz farklı ürünler çalışacağımız, gerekirse askere, polise, dışarıda çalışan bireylere satabileceğimiz kaliteli farklı ürünler de üretmeyi planlıyoruz. Tekstil anlamında da burada faaliyet göstereceğiz. Bu bölge aslında sadece tek bir fabrika değil, Kızılay'ın yatırım üssü. Bu yatırım üssünde Türkiye'nin de merkezi haline gelecek bir çalışma. Çünkü Türk Kızılay'ın en büyük yatırımı, şu anda tüm Türkiye'de yapılmış en büyük yatırım. Aynı zamanda bu dünyaya da örnek. Kızılay örgütlerin de bizim bu modelimizi gelip yerinde incelediklerini ve Kerem Kınık Genel Başkanımızın bu konuda brifing aldığını biliyoruz. Onlarda bu ekonomik sistemin kurulabilmesi ve diğer dünya ülkelerinde de bunun uygulanabilmesi açısından nasıl bir yürütüle bilirliği var, nasıl devamlılığı sağlayabilecek bununla da ilgili çalışmalarımızı takip ediyorlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-11-21 16:03:46



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