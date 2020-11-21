Balık tutmaya çalışan 2 çocuk, akıntıya kapılıp boğuldu



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, balık tutmak için gittikleri Tohma Çayı'na dengesini kaybederek düşen Hakkı Aslan (9) ve arkadaşını kurtarmak için suya giren İbrahim Gülmez (8) akıntıya kapılıp, boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Darende'ye bağlı Yeşiltaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkı Aslan, İbrahim Gülmez ve 2 arkadaşı balık tutmak için Tohma Çayı'na gitti. Balık tutarken dengesini kaybeden Hakkı Aslan, suya düşerek akıntıya kapıldı. Durumu gören İbrahim Gülmez, arkadaşını kurtarmak için suya atladı. Akıntıya kapılan İbrahim ve Hakkı, bir süre sonra gözden kayboldu.

İki çocuğun düştüğü yere 3 kilometre uzaklıkta, bir kişi itfaiyeyi arayarak suda bir çocuğun sürüklendiğini ihbar etti. Bölgeye gelen itfaiye sualtı dalgıç ekipleri, çayda arama ve kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri, düştükleri yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta iki çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Hakkı ve İbrahim'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-11-21 22:22:02



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