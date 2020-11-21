Beton pompası mikseri şarampole devrildi: 2 yaralı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, beton pompası mikseri şarampole devrildikten sonra dereye düştü. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal C., yönetimindeki beton pompası mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesiyle şarampole devrilerek, İnekpınarı Deresine düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç, yoldan 100 metre uzaklıkta dereye düşmüş halde bulundu. Kazada, hurda yığınına dönen araçta bulunan Erdal C. ile Bayram P., yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları beton pompası mikserinden çıkarılarak sağlık görevlilerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'GÜRÜLTÜYÜ DUYUNCA EVDEN ÇIKTIK'

Mahalle sakinlerinden Musa Osmanoğlu, beton pompası mikserinin yoldan çıkarak, derede devrildiğini belirtti, "Gürültüyü duyunca evden çıktık. Komşum tepeye çıkarak 112 Acil Servis ekiplerini aradı, 2 ambulans zamanında geldi. Akabinde jandarma AFAD ve itfaiye geldi. Mahalli olarak ekiplere yardım ederek, yaralıları bulundukları dereden çıkararak, ambulansa taşıdık" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-11-21 22:30:42



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