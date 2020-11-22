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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kış öncesi araçlara bakım uyarısı

İHA

Kış öncesi araçlara bakım uyarısı

Kış aylarına girerken otomobillerde en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan olan antifriz ve sıvı bakımlarının aksatılmaması konusunda ustalar uyarılarda bulundu.
Otomobillerin sağlıklı çalışması için antifriz ve sıvı bakımlarının yapılması gerekiyor. Özellikle kış aylarına girerken aracın antifriz seviyesinin ve özelliğinin kontrol edilmesi otomobil açısından hayati önem taşıyor. Araçta camların buğu yapmasını engellemek ve ısıtma sisteminin düzgün çalışmasını sağlamak için uzmanlar tarafından antifriz bakımının yapılması öneriliyor. Sıvı bakımının aksatılması durumunda otomobiller, sürücüleri yüksek maliyetli zararlara uğratabilir. Öte yandan sıvı bakımı esnasında olası arızalardan kaçınmak için, kaliteli ve güvenilir antifriz kullanılması gerekiyor.

“Antifriz yazkış kullanılmalıdır”
Otomobillerde antifrizin yazkış ayırt etmeksizin kullanılması gerektiğini ifade eden Malatya’da sanayi esnafından Aziz Berk, kış mevsimine girilmesinde araçlara kış bakımı yapılmasının önemine temas ederek, “Araçlarda kışlık bakımın aracın lastiklerinden başlamak üzere akü, buji, platin, karbüratör ve antifriz bakımlarını ve balata rot ve rot kafaları gibi arabanın genel bir bakımının elden geçmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Tüm araç sahiplerinin kış aylarında mağduriyet yaşamamaları için bu kışlık bakımı yaptırmaları gerektiğine değinen Aziz Berk, “Araçlara antifriz konulmadığı zaman soğuk havalarda araç motorları donar. Donduğunda ise 5 bin TL’lik masraf olacak. Halbuki 100 TL gibi bir fiyata antifriz değiştirmeleri halinde, büyük masraftan kurtulmuş olacaklar. Araca sadece antifriz koyarsan maliyeti 100 TL, aracın tüm bakımlarını yaparsan da 500 TL’yi bulmaz. Tabi ki araçtan araca değişiyor. Bir fren balatası değişirse, ön düzen bakımı yapılırsa 1000 TL’yi de bulabilir” dedi.

“Pandemi nedeniyle işlerimiz azaldı”
Korona virüs salgını nedeniyle Malatya Sanayi bölgesinde müşterilerin azaldığına dikkat çeken Berk, işlerin eskisi gibi olmadığını ifade etti. Berk, “Vatandaşlar mecbur kalmadıkça aracına binmiyor ve sanayiye de gelmek istemiyorlar. Bizler de burada maskeyle çalışmakta zorlandığımız için, gelen müşterilere maskesiz girmeyin ve bize fazla yaklaşmayın diyoruz. Buna rağmen vatandaşlarımız fazla duyarlı değil” şeklinde konuştu.

“Can güvenliğimiz için araçlarımıza kışlık bakım şart”
Otomobiline kışlık bakım yaptırmak için gelen müşteri Ali Osman Gökalp ise “Kışlık bakım konusunda yapmamız gerekeni yapıyoruz yoksa yolda kalırız. Ben Kubbe Dağı yolundan gidip geliyorum. Oraya geçtiğimiz günlerde kar yağdı onun için kışlık bakımları yaptırmam gerekiyor. Can güvenliğimiz için araçlarımıza kışlık bakım şart” ifadelerini kullandı.

“Araba çocuk gibidir sen ona bakarsan o da seni yolda bırakmaz”
Sanayi esnafından Yusuf Şanlı da, araçlarda kışlık bakımın önemine temas ederek, “Kışlık bakımının fiyatı ne kadar olursa olsun yaptırın. Aracınıza kışlık bakım yaptırmadığınız takdirde yolda kalabilirsiniz. O zaman da yüksek rakamlar ödersiniz. Sevdiklerinizle kış mevsiminde yolda kalmaktansa aracınıza kışlık bakım yaptırın ve siz de aileniz de mağdur olmayın. Biz sürücüler olarak araçlarımıza kışlık bakım yaptırmak zorundayız. Can taşıyoruz, araba çocuk gibidir, ne kadar bakarsan o seni yolda bırakmaz, büyüdüğü zaman seni yormaz. Sen ona bakarsan o da sana bakar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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