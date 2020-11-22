Düğüne katılan oğlu ve annesi birer saat arayla vefat etti

Malatya’nın Darende ilçesinde düğüne katılan anne ve oğlu birer saat arayla kalp krizinden öldü. Şahsın düğünde oynarken yere düşüp ölmesi ise saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakınının düğününe katılan Mustafa Gürbüz (56), oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürbüz'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Mustafa Gürbüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Oğlunun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Nezik Gürbüz (78) de 1 saat sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve oğlu gibi kalp krizi geçirdiği belirlenen Nezik Gürbüz de kurtarılamadı.

Mustafa Gürbüz'ün düğünde oynarken yere düştüğü anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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