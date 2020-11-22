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Türkiye'nin en büyük çadır ve tekstil fabrikası Malatya'ya yapılıyor Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: "Kızılay üretim tesisleri Malatya istihdamına büyük katkı sunacak"

İHA

Türkiye'nin en büyük çadır ve tekstil fabrikası Malatya'ya yapılıyor Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: "Kızılay üretim tesisleri Malatya istihdamına büyük katkı sunacak"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da Kızılay Afet Barınma Sistemleri Fabrikası ile Çadır ve Tekstil Fabrikası inşasının devam ettiği alanı ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Atıl vaziyetteki Vagon Onarım Fabrikası’nın dönüştürülmesiyle başlayan süreci yakından takip eden Başkan Gürkan, Kızılay’ın yaptığı fabrikaların tamamlanmasıyla Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun en büyük merkezinin Malatya’da olacağını söyledi.
Daha önce Vagon Onarım Fabrikası olarak yapımı gerçekleştirilen ama bir türlü faaliyete geçirilemeyen yapının tekrar kazandırılması için Kızılay’a devredilen alanda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan incelemelerde bulundu. Alt yapısı, üst yapısı ve çevre düzenlemesinin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan alanda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Kızılay Genel Merkezi Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın, Kızılay Sistem Yapı A.Ş Üretim Müdürü Mustafa Kaya, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Büyükşehir genel sekreter yardımcıları ile daire başkanları eşlik etti.
Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu inceleme gezisinde fabrika alanlarının inşasında gelinen son durumu aktardı. Soylu, “Malatya’nın yıllardır bekleyen ve büyük bir fabrika olarak düşünülen yerinde Türk Kızılay’ı olarak hem Türkiye’nin hem de Orta Doğu’nun en büyük üssü haline gelen fabrikamızın inşaat alanını Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile birlikte inceledik. İnşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşaatımızı yılsonu itibariyle bitirme noktasına geldik. İnşaatımızın yapımında özellikle alt yapı ve çevre düzenlemesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan hep yanımızda oldu ve büyük katkılar sağladı. İnşaatın hızlı bir şekilde ilerlemesi için hemen hemen her hafta bizleri ziyaret ederek büyük bir katkı sağladı. Şahsım ve Türk Kızılay’ı adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Sayın Başkanım diyorum” dedi.
Kızılay Sistem Yapı A.Ş Üretim Müdürü Mustafa Kaya ise fabrikaların çevresindeki ve benzeri diğer yolların alt yapılarında, sahanın özel endüstri merkezine dönüştürülmesinde Büyükşehir Belediyesinin çok ciddi desteklerini aldıklarını söyledi. Kaya, “Kızılay Sistem Yapı olarak 37 bin 500 metrekare kapalı alanı
olan hafif çelik, prefabrik ve konteyner üretimi için yapmış olduğumuz yatırım çalışmalarımız devam ediyor. Zemin beton kaplamalarımız bitmek üzere. Mekanik, elektrik vb. alt yapı işlerimiz tamamlanmak üzere. İlk makine kurulumlarımız başlatıldı. İnşallah Ocak ayı içerisinde de makine kurulumlarımızı tamamlayıp fabrikamızı ilk faaliyetlerine başlatmayı planlıyoruz. Bu fabrikamızda tam kapasiteye geçtiğimizde 350 mavi yaka, 50’ye aşkın beyaz yakanın görev almasını da Kızılay olarak planlamaktayız. Diğer sahalarımızda olduğu gibi fabrikamızın çevresindeki tüm alt yapılarda da Büyükşehir Belediyemizin ciddi desteklerini alıyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kızılay’ın inşasına devam ettiği ve kısa süre içerisinde üretim faaliyetine başlayacağı fabrikaların, Malatya istihdamına ve Malatya ekonomisine büyük katkı sunacağını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, merkezin Türkiye’de üretim noktasında önemli bir görevi üstleneceğini belirtti. Gürkan, “Kızılay’ın fabrika alanında yaptığı çalışmaları yerinde görüp incelemek maksadıyla alanı ziyaret ettik. Kızılay Sistem Yapı’nın prefabrik konut üreteceği, yaklaşık 37 bin 500 metrekare kapalı alanı olan fabrikamızın son durumu hakkında bilgi aldık. Prefabrik konut üretecek olan fabrika yaklaşık 400 kişinin istihdam edileceği bir merkez. Bilindiği gibi Eski Vagon Fabrikası olan ve Kızılay’a devir edilen alanda üç fabrikamız bulunmakta. Lojistik merkezi, sistem yapı merkezi ve tekstil merkezi olacak. Bu 3 fabrikamızın toplamında yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilecek. Bu istihdamla birlikte hem üretim noktasında hem yan ürünlerin geliştirilmesi noktasında hem istihdam noktasında Malatya ekonomisine ve Malatya insanına yarar sağlayacaktır. Bilindiği gibi eski Vagon Fabrikası 40 yıldır atıl bir durumdaydı. Yapmış olduğumuz girişimler neticesinde ölü yatırım diye tabir ettiğimiz ve yoğun çalışmalarına tanık olduğumuz, sistem yapı, tekstil fabrikası ve lojistik merkezi inşallah en yakın zamanda faaliyete geçecek. Kızılay’ın çalışmalarını sürdürdüğü fabrikalar tamamlandığında sadece bölgenin değil Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun en büyük merkezi haline gelecektir. Dolayısıyla böyle bir yatırımın Malatya’ya gelmesinde emek sarf eden Hükümetimize, Kızılay Genel Başkanımız değerli hemşerimiz Kerem Kınık’a, milletvekillerimize, Kızılay Şube Başkanı’na, Genel İdare Kurulu’na çok teşekkür ederim. Bu tesisin her aşamasında bizzat rehberlik eden Sistem Yapı AŞ. Üretim Müdürü Mustafa Kaya ve ekibine de teşekkür ediyorum. Çalışmaların Malatya’mıza ve Malatya insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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