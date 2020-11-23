Malatya'da kumar baskını: 4 kişiye 4 bin 900 TL ceza

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Malatya’da kumar oynayanlara baskın düzenlenip, 4 şahsa toplam 4 bin 900 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kumar oynanmasıyla ilgili ihbar aldı. Merkez İlçe Battalgazi Dabakhane Mahallesinde bir işyerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

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