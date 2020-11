Beylerderesi’ne Öğretmenler Ormanı kuruldu Çınar: “En güzel fidanı, öğretmenlerimiz yetiştirir”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesi’nde ‘24 Kasım Yeşilyurt Öğretmenler Ormanı’ oluştururken, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte düzenlenen etkinlikte, 100 adet fidan toprakla buluşturuldu. Öğretmenler Ormanında, Yeşilyurt İlçesindeki 314 okul adına da fidanların dikimi yapılacak.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kent Konseyinin ortak organizasyonuyla düzenlenen etkinliğe; AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, AK Parti İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ile Okul Müdürleri, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocukların yetiştirilmesinde gösterdikleri gayretler nedeniyle tüm öğretmenlere teşekkür etti. Geleceğe daha güvenle ve umutla bakmanın yolunun öğretmenlere verilecek kıymetle orantılı olduğunu ifade eden Çınar, “ Milletimize eşsiz hizmetlerde bulunan, vatanperver nesillerin yetişmesinde büyük bir gayretle görevini ifa eden, fedakarlık ve sorumluluk mesleğinin sahibi öğretmenlerimiz için açıkçası ne yapsak azdır. Öğretmenlerimiz çocuklarımızı birer fidan hüviyetiyle, birer çiçek hüviyetiyle yetiştirmeye çalışırken, bizlerde onlar adına birer fidan dikerek, gelecekte onların adını yaşatacak yeşil bir Türkiye için katkı sağlamaya çalışıyoruz. Toplum olarak geleceğe güvenle bakabilmek için öğretmenlerimize daha fazla kıymet vermeli, gelecek nesillere daha yeşil ve sağlıklı bir dünya emanet etmek için de yeşil alanlarımızı korumalı, artırmalı ve sahip çıkmalıyız. Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesinde geçen aydan itibaren başlattığımız ağaç seferberliğimiz kapsamında bugün ki etkinliğimizle birlikte toplamda 5 bin adet fidanı geleceğe nefes olması adına toprakla buluşturmuş olacağız. Topraklarımızı daha fazla fidanla buluşturmak, geleceğimize sağlıklı ve yeşil alanlar emanet etmek, Beylerderemizin daha fazla yeşillenmesi adına her hafta farklı bir etkinlik düzenleniyoruz. Geleceğe en güzel yatırım olan, yeşillendirme hizmetlerine büyük bir ayrıcalık gösteriyoruz. Ancak bugün ki etkinliğimiz daha farklı ve daha anlamlıdır. Çocuklarımızı bir fidan olarak görüp geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz adına Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçemizde Öğretmenler Ormanı oluşturduk. Toplumda farkındalık oluşturmak, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya emanet etmek adına örneklik teşkil edecek çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın kıvancı içerisindeyiz. Fidanlarımızı öğretmenlerimizle birlikte toprakla buluşturmak tarif edilemez bir mutluluktur. Bugün temsili anlamda 100 adet fidanımızı toprakla buluşturacağız. İlerleyen zamanlarda ise oldukça geniş bir alandaki Millet Bahçemizin farklı bölümlerine ilçemizde ki 314 okulumuzu davet edeceğiz , öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte fidanlarımızı dikip, ağaç seferberliğimizin boyutunu daha da genişleteceğiz. Öğretmenlerimizin burada dikili bir fidanları olacak, sınıflarında yetiştirdikleri fidanlar gibi bu fidanlar da yeşerip orman olacaklar. Hepimiz üzerinde çok büyük emekleri olan, ülkemize ve milletimize hizmet edecek kadroları yetiştiren, fedakarlık sembolü olan öğretmenlerimiz adına hazırlanan 100 adet fidanımı toprakla buluşturmak, Millet Bahçemizi daha özel ve anlamlı kılacaktır" dedi.



“Desteklerini esirgemeyen belediye başkanımıza teşekkür ederiz”

24 Kasım Yeşilyurt Öğretmenler Ormanı alanından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ise “ Bugün bizim için önemli bir gün, bizleri ve öğretmenlerimizi unutmayan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a şahsım ve eğitim camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimizin ve milletimizin her zaman yanında olan bütün öğretmen arkadaşlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum “ ifadelerini kullandı.



“Geleceğe çok güzel bir yatırım emanet etmiş oluyoruz”

Öğretmenler Ormanı gibi güzel bir projenin geleceğe bırakılacak en güzel yatırım olduğunu belirten AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı da, “ 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24 Kasım Yeşilyurt Öğretmenler Ormanı alanını kurup, öğretmenlerimize gösterdiği bu kıymet ve değerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ı tebrik ediyorum. Böylesine anlamlı ve özel bir programda yer almaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Yeşilyurt’umuz Malatya’nın parlayan yıldızıdır, hayırlı olan her türlü etkinlikte Yeşilyurt’umuz öncülük etmektedir. Belediye Başkanımız ve ekipleri de biz Milletvekillerin ellerini oldukça rahatlatmaktadırlar. Bugün ki etkinliğimiz gelecek nesillere örnek olmasını temenni ediyorum, bugün burada geleceğe çok güzel bir yatırım emanet etmiş oluyoruz. Bizlerin yetişmesinde, eğitim ve öğretim hayatımızda anne ve babadan sonra en büyük değeri, kıymeti veren öğretmenlerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum “ dedi.

Konuşmalardan sonra Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan fidanlar, protokol üyeleri ve öğretmenler tarafından belirlenen alanlara yerleştirildi.

Etkinliğe katılanlara Yeşilyurt Belediyesi tarafından aşure ikramında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.