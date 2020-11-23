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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan'dan itfaiyeye tam not

İHA

Gürkan'dan itfaiyeye tam not

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yapılan İtfaiye Merkezi’ni ziyaret ederek, itfaiye personelleriyle bir araya geldi. İtfaiye Daire Başkanlığı adına vatandaştan sürekli takdir ve teşekkür aldıklarını belirten Gürkan, personele yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya teşrifleriyle birlikte açılışların gerçekleştiği tören alanı olan İtfaiye Merkezi, olay ve yangınlara kısa zamandaki müdahalesiyle taktir topluyor. İtfaiyecilerin özverili çalışmasından dolayı personele teşekkür ziyaretinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, itfaiye erlerinin talep ve isteklerini dinledi. Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve ilgili şube müdürleri eşlik etti.
Başkan Gürkan, yeni hizmet binasının her türlü imkân ve ihtiyaçların karşılandığı bir merkez olduğunu belirtti. Gürkan, “İtfaiye Daire Başkanlığı’nda gördüğüm tabloda güzel bir uyum var. Birbirinizle olan dayanışmanız beni mutlu etti. İtfaiye teşkilatımızın özellikle yangın, deprem, kaza, su altı kurtarma vb. anlamda müdahalelerin çok seri ve sonuç odaklı olduğunu görüyoruz. Şimdiye kadar daire başkanlığımızdan vatandaş anlamında herhangi bir şikâyet almadık. İtfaiye teşkilatımız hep takdir ve teşekkürle yâd ediliyor. Bu da itfaiye teşkilatımızın ne kadar düzenli olduğunun, ne kadar intizamlı bir şekilde çalıştığının göstergesidir. Aynı zamanda sürdürülebilirlik anlamında eğitim faaliyetlerini sürekli itfaiye teşkilatı olarak yapıyorsunuz. Şuanda da modern anlamda bir binaya sahibiz. Yeni araçlar noktasında ilgili arkadaşlara talimat verdik ve bir kısmının da talepleri zaten yapıldı. Malatya’mızda önemli olan bir yangının bir felaketin olması değil, olmadan onun önleminin alınmasıdır. Malatya’yı iyi bilen bir teşkilata sahibiz. Hem iş hayatınızda hem de aile hayatınızda huzurlu ve mutlu bir yaşam temenni ediyorum. Biz personelimizi kendi ailemizin ferdi olarak görüyoruz. Bu şekilde görmezsek yönetici anlayışı içerisinde de olamayız. Bu anlamda sizler Büyükşehir Belediyesi ailesinin bir külfetisiniz. Malatya’nın fertlerisiniz. Dolayısıyla bu şehrin fertleri olan birbirlerine sımsıkı sarılacak, birbirlerine her konuda destek olacak, kendi yaptığı işlerde de başarı grafiğini bir segment daha yukarı taşımak anlamında gayret göstereceksiniz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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