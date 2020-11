Malatya Büyükşehir Belediyespor zirve takibini sürdürdü Cücemen: “Sezonu ilk 4’ tamamlayıp play off’a kalmak istiyoruz”

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin 7.haftasında sahasında karşılaştığı Ordu ekibi Akkuş Belediye’yi 3 set sonunda 30’lık skorla mağlup etti. Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı aldığı bu galibiyet sonrasında 2 maç eksiğine rağmen 4’üncü sıradaki yerini korudu.

Malatya Büyükşehir Belediyespor, Erkek Voleybol takımı karantinadan galibiyetle çıktı. Takımdaki 13 sporcuda pozitif vakaya rastlanmış, korona virüsten dolayı Malatya temsilcisi 5. haftadaki TÜRŞAD ve 6. haftadaki Ünsal Group Şiran Akademi ile oynayacağı maçlar ertelenmişti. Malatya Büyükşehir Belediyespor karantina sonrası sahaya çıktığı ilk maçta, Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu 7. hafta karşılaşmasında kendi evinde Ordu takımlardan Akkuş Belediye’yi konuk etti. Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla geçti. Set sonunda üstünlüğü elinde tutan turuncu yeşilliler birinci seti 2521’lik skorla önde tamamladı ve setlerde 10 öne geçti.

İkinci sette oyuna ağırlığını koyan taraf olan Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci sette rakibine karşı sayı farkını açtı. İkinci setin sonunda turuncu yeşilliler 2516’lık skoru elde etti ve ikinci seti kazanan taraf oldu. Malatya Büyükşehir Belediyespor setlerde durumu 20 yaptı. Karşılaşmanın üçüncü seti ilk sette olduğu gibi çekişmeli geçerken her iki takımda birbirlerine üstünlük sağlamakta zorlandı. Malatya Büyükşehir Belediyespor, üçüncü seti 2523’lük skorla kazanarak mücadeleyi 30 kazandı. Aldığı bu galibiyet sonrasında ligde 2 maçı eksik olan Malatya Büyükşehir Belediyespor, 12 puanla dördüncü sıradaki yerini korudu. Ligde şuana kadar 6 karşılaşmaya çıkan turuncu yeşilliler, bu karşılaşmalardan 5 galibiyet, 1’de mağlubiyet aldı.

Akkuş Belediyespor karşısında alınan 30’lık galibiyet sonrasında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, lige galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Cücemen, “Sezon içerisinde önemli bir galibiyet serisi yakalamıştık. Korona vakaları sonrası aynı şekilde dönmek bizi daha da motive etti. İzolasyon sürecinde gıda takviyesi, meyve takviyesi ve doktorların tavsiye ettiği ilaçların takviyesini yaptık. Bu süreçte iki maçımız ertelendi. İzolasyon süreci sonrasında Akkuş maçımıza çıkacaktık ve bu anlamda biraz tedirgindik. Akkuş takımı kötü değil ve bu maçtan çekindiğimizi de söyleyebilirim. Sahaya çıktığımızda sporcu kardeşlerimiz ellerinden geleni yaptılar. Maçı 30’lık bir skorla kazandık. Aldığımız galibiyet sonrasında Cizre Belediye’nin ardından iki maçımız eksik olmasına rağmen dördüncü sıradayız. Sporcu kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkür de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a etmek istiyorum. Sayın Başkan ilk günden buyana sürekli yanımızda oldu ve maddi manevi bizleri sürekli destekledi. Sayın Başkana her an yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyespor ligin 8. haftasında 29 Kasım Pazar günü saat: 12.00’de deplasmanda Şırnak Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda lider Cizre Belediye ile karşılaşacak.

