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Malatya’ya nitelikli bir eğitim kurumu kazandırılıyor Aydoğan: “Eğitimdeki bu markanın Malatya’ya gelmesinde Selahattin başkanın payı büyük”

İHA

Malatya’ya nitelikli bir eğitim kurumu kazandırılıyor Aydoğan: “Eğitimdeki bu markanın Malatya’ya gelmesinde Selahattin başkanın payı büyük”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret eden Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, kente okullar açılacağının müjdesini verdi. Başkan Gürkan, “Bilkent Üniversitesi’nin eğitim kalitesinden Malatyalı çocuklarımızın da faydalanacak olması çocuklarımızın geleceğe en güzel şekilde hazırlanması noktasında bizleri mutlu ediyor” dedi.
Bilkent Üniversitesi Malatya’ya önemli bir eğitim yatırımı gerçekleştiriyor. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay’ın da katıldığı ziyaret sırasında bir konuşma yapan Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kürşat Aydoğan, Bilkent Üniversitesi Doğu Okulları Projesi kapsamında Malatya’yı ziyaret ettiklerini belirtti. “10 yıl önce Erzurum’da başlatmış olduğumuz projenin ikinci aşamasına Malatya’da devam edeceğiz” diyen Aydoğan, “Doğu’da 4 ilde, Erzurum, Malatya, Şanlıurfa ve Van’da Bilkent Üniversitesi öncülüğünde Anaokulundan Lise sona kadar uzanan bir eğitim programını gerçekleştirmek istiyoruz. Özellikle lisede Milli Eğitim Müfredatına ek olarak uluslararası müfredat uygulanıyor. Mezuniyet içinde bu uluslararası müfredattan geçmek gerekiyor. Öğrencilerimizi geniş bir kampüs ortamında her türlü ders içi ve ders dışı çalışmalarında eğitecek bir altyapı sağlıyoruz. Okul kampüsümüzde sadece derslikler değil birçok sosyal aktivitenin yapılacağı spor salonları, kütüphaneler ile öğretmen lojmanları bulunmakta. Okullarımız yatılı değil ancak çocuklarımız hafta sonu dahil çeşitli programlarda eğitim görüyorlar. Öğrencilerimizin % 70’i tam burslu olmak zorunda. Kar amacı güden bir okul değiliz. Liseyi bitiren öğrencilerimizin Bilkent Üniversitesinde eğitimlerine devam etmelerini istiyor ve bunun için teşviklerde bulunuyoruz. Bize bu konuda büyük destek veren Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sürecin fikir aşamasından itibaren Selahattin Başkan bize yer konusundan bürokrasiye kadar çok yardımcı oldu. Bu planlamanın ve eğitimdeki bu markanın Malatya’ya gelmesinde çok ciddi payı var. Kendisine bu emeklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
Eğitim noktasında önemli bir kurumun Malatya’ya gelerek yatırım yapmasının çok önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da,
“Bilkent Üniversitemizin Malatya’mızda Okul öncesi, ilk, orta ve Lise düzeyinde okullar açması çok önemli. Bilkent Üniversitesinin eğitim kalitesinden Malatyalı çocuklarımızın da faydalanacak olması çocuklarımızın geleceğe en güzel şekilde hazırlanması noktasında önemli bir kurumun buraya gelmesi Belediye Başkanı olarak bizleri de onurlandırıyor. Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde başlatmış olduğumuz bu çalışma Bilkent Üniversitesinin Ankara ve Erzurum’daki okullarına yapmış olduğumuz ziyaretler sonrası bu okulumuzun Malatya’mıza gelip eğitim öğretim faaliyetlerine katılması için Bilkent Üniversitesi Mütevelli heyeti ile 45 yıldır bu süreci devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz ile birlikte üniversitemizin kuracağı İlk, orta ve Lise alanının tespiti ve tahsisi noktasındaki süreç tamamlandı. Bundan sonraki süreçte proje çalışmalarına başlanacak. Malatya’nın tarihine, kültürüne ve dokusuna uygun bir proje çalışmasının hemen akabinde önümüzdeki yılın ikinci yarısına kalmadan temelleri atılacağına inanıyorum. Kaliteli ve nitelikli bir eğitim kurumunu Malatya’mıza kazandırmayı amaçladık. Bu yatırımların Malatya’mıza, Malatyalı çocuklarımıza ve Malatya’mızın ikbaline ve istikbaline hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu. Önemli bir eğitim kurumunun Malatya’da yatırım yapmasının çok önemli olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, “Önemli bir eğitim kurumunun Malatya’da yatırım yapması Malatya’yı öncelemesi Malatyalı hemşerilerimiz içinde önemli. Buradaki zeki gençlerimizin yetişmesi bu bölgenin eğitimde farklı bir model ile gündeme gelerek örnek iller arasında olması bizleri sevindiren hususlardan olacak. İnşallah kısa zamanda temelini de atıp eğitim faaliyetlerine de başlarlar. Bölgenin potansiyelini değerlendirerek gelecek için önemli bir kilometre taşı olur diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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