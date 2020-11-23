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Yeşilyurt'ta 1. etap tablet dağıtım kura çekimi yapıldı Çınar: “Tabletlerimizden 400’ünü öğrencilerimize, 100’ünü EBA destek noktalarına gönderiyoruz”

İHA

Yeşilyurt'ta 1. etap tablet dağıtım kura çekimi yapıldı Çınar: “Tabletlerimizden 400’ünü öğrencilerimize, 100’ünü EBA destek noktalarına gönderiyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından organizasyonu yapılıp, Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği ‘Bir Tablet Bağışla, Eğitimin Kalbine Dokun’ temalı Tablet Bağış Kampanyası’nda 1.Etap Tablet Dağıtım Kura çekilişi yapıldı. Kayıt altına alınan bin 535 öğrenciden 400’üne tabletleri gönderilecek.
Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen kura çekiminde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, uzaktan eğitim gören çocukların yararına düzenledikleri Tablet Bağış Kampanyasına sahip çıkıp, destekleyen herkese gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkürlerini sundu. ‘Bir Tablet Bağışla, Eğitimin Kalbine Dokun’ temalı düzenledikleri kampanyada 1.535 öğrenci arasında ilk etapta 400’ü için noter huzurunda kura çekimi yapacaklarını ifade eden Çınar, “Korona virüs salgını dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan ‘EBA Uzaktan Eğitim Sistemi’ programına tableti olmadığı için giremeyen ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için düzenlediğimiz kampanyamıza destek veren İlçe Kaymakamlığımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerimiz, iş insanlarımız ve hayırseverlerimize öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitim her şeyin temelidir, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitim hayatlarının yarım kalmasına, derslerinden uzak kalmalarına asla gönlümüz razı gelmez. 5 Eylül 2020 tarihinde başlattığımız Tablet Bağış Kampanyamıza gösterilen ilgi ve katılım hepimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Taahhüdünü yerine getiren değerli bağışlarımızın gönderdikleri tabletlerden 500’ünü 1.etap kura çekimiyle öğrencilerimize göndereceğiz. Belediye olarak 200 adet tablet bağışı yaptığımız kampanyamıza başvuru yapan öğrencilerimizden, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ve Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yaptığı incelemeler neticesinde 1.535 öğrencimizin başvurusu kabul edilmiştir. Yeşilyurt Belediyesi olarak, kurum ve kuruluşlarımızla birlikte gerek bağışlar gerekse de başvuru süreçlerini yakından takip ettik, ince eleyip sık dokuduk. Hayırsever ve eğitim gönüllülerinin yaptıkları bağışların, gerçek anlamda tablete ihtiyaç duyan evlatlarımıza ulaştırmak amacıyla planlı, titiz ve düzenli bir organizasyonu gerçeğe dönüştürdük. Belirlenen kriterlere uygunluk gösterdikleri yapılan incelemelerin ardından tespit edilen, sıralamaya alınan 400 öğrencimizi Malatya 2. Noter huzurunda yapacağımız kura çekimiyle belirleyeceğiz. Bununla birlikte İlçe Kaymakamlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde; bağışlanan 100 adet tabletimizi ise ilçemizin farklı bölgelerinde oluşturulacak olan ‘EBA Uzaktan Eğitim Sistemi’ noktalarına yerleştirilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle protokol imzalayıp, toplamda 500 adet tableti öğrencilerimizle buluşturmuş olacağız. Bağışlar geldikçe etaplar halinde tabletlerimizi öğrencilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz “ diye konuştu.
Toplumda büyük bir yankı uyandıran bağış kampanyasının Malatya ve Yeşilyurt’ta ki ‘bir ve beraber hareket etme’ anlayışını bir kez daha gözler önüne serdiğini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ İhtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitim hayatlarına destek sağlamak, onların yüzünü güldürmek hedefiyle düzenlediğimiz bu anlamlı projemiz, Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’un ruhuna ve birlikteliğine farklı bir değer katmıştır. Çocuklarımız pandemi tedbirleri kapsamında uzun süre okullarına gidemeyecekler, bu yaptığımız projeyle tableti olmayan çocuklarımız uzaktan eğitimden mahrum kalmamış olacaktır.5 Eylül’de başlattığımız bu anlamlı projemiz çok güzel meyveler verdi, mutluyuz, inşallah devamı gelecek. Bizler bir ve beraber hareket ettiğimiz müddetçe bütün sorunlarımızı el birliğiyle aşarız. Hoşgörü, paylaşım ve yardımseverlik anlamında örnek alınacak bir hüviyete sahip olan Malatya’mız bu tür durumlarda her zaman el ele olmuş, gönül gönüle hareket etmiştir. Kampanyamızda bu zenginliklerimizi bir kez daha ön plana çıkarmıştır. Cumhurbaşkanımızın üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğu ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerini işte bu tür sosyal sorumluluk projelerimizle destekliyoruz. Bir yandan ihtiyaçları gideriyoruz bir yandan hemşerilerimizin gönül dünyalarında yer edinmeye çalışıyoruz. Allah’a hamt olsun ki kıymetli hemşerilerimizle bir ve beraber hareket ediyoruz, aynı gönül dünyasında bir ve beraberiz. İnşallah tabletsiz öğrencimiz kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızın yüzlerinde oluşacak bir tebessüm, dillerinden dökülecek dua ve güzel sözler her şeyden kıymetlidir. Yeter ki çocuklarımız okusun ve eğitim hayatlarına devam etsinler, bizler ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kampanyamızdan çok güzel meyveler topladık”
Yeşilyurt Belediyesi ile ortaklaşa başlattıkları kampanya ile ihtiyaç sahibi çocuklara tablet hediye edeceklerini ifade eden Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ise “Yaklaşık iki ay önce başlattığımız kampanyamızdan çok güzel meyveler almaya başladık. Yeşilyurt Belediye Başkanımız eğitimle ilgili her isteğimiz karşılıyor, her adımda yanımızda yer alıyor, şahsım ve eğitim camiası adına Sayın Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak dezavantajlı çocuklarımızla ilgili listemizi Milli Eğitim Bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımızda bu konuyla ilgili bir çalışma yürütüyor, en kısa zamanda onunda olgunlaşacağına inanıyorum. Bununla birlikte yerel yönetimlerimiz uzaktan eğitim sürecinde bize çok güzel destekler sağlıyorlar. Bu bizi fazlasıyla mutlu etmektedir” dedi.

“Belediye başkanımız sosyal belediyeciliği layıkıyla yerine getiriyor”
‘Bir Tablet Bağışla, Eğitimin Kalbine Dokun’ temalı Tablet Bağış Kampanyasında emeği geçen herkesi tebrik ederek kutlayan AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ise “Gerçekten güzel, yerinde ve doğru bir projenin kura çekiminde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Uzaktan eğitim için EBA Destek programlarına ve internete ihtiyaç duyan evlatlarımızın eğitim hayatlarının yarım kalmaması adına Yeşilyurt’umuzda her yönüyle takdir edilecek güzel bir çalışma yapıldı. Belediyemizi, İlçe Kaymakamlığımızı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizi, emeği geçen tüm kuruluşlarımızı ve hayırseverlerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Belediye Başkanımız hemen hemen her hafta bir etkinlik, temel atma ya da açılış programına bizi davet ediyor. Belediye Başkanımız rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetlerini de layıkıyla, başarıyla yerine getirmektedir. Bu gayretlerinden dolayı Mehmet Çınar Başkanımızı ve ekibini kutluyorum “ şekline konuştu.
Konuşmaların ardından Malatya 2.Noteri Ramazan Esen’in huzurunda 1.Etap Tablet Dağıtımı Kura çekimi yapılırken, ilk etaptaki 400 öğrenci belirlendi.
100 tablette, EBA destek noktalarına yerleştirilecek
Çınar ile Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Yeşilyurt’un farklı noktalarında kurulacak olan EBA Destek Noktalarına yerleştirilmek üzere 100 adet tablet içinde hazırlanan protokolü imzaladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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