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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya protokolünden Öğretmenler Günü mesajları

İHA

Malatya protokolünden Öğretmenler Günü mesajları

Malatya’da protokol üyeleri, yayımladığı mesajlar ile Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Kutsal olduğu kadar sorumluluğu da ağır bir mesleği icra ederek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgi ve şefkat ile yoğurarak yarınlara hazırlayan tüm öğretmenlerimizin günlerini en içten duygularımla kutluyorum. Öğretmenlik mesleği milletimiz tarafından her dönemde kutsal bir uğraş olarak görülmüş, mübarek dinimiz de bu kutsallığı en kuvvetli bir biçimde tahkîm etmiştir. Âlemlere Rahmet Peygamber Efendimiz’in “Bilmeyenlere ilim öğretmek sadakadır, sadakanın en faziletlisi de bir Müslüman’ın ilim öğrenmesi ve başkalarına öğretmesidir.” şeklindeki hadîsi şerifi, öğretmenin ve öğrenmenin kültürümüzdeki karşılığını en güzel haliyle yansıtmaktadır. Öğretmenlik yalnızca eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilere bilgi aktarımında bulunmak değil, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilginin yanında tecrübe, irfan ve yüksek bir ahlakî donanım ile hayata hazırlama mesleğidir. Öğrencilerine rol model olan öğretmenlerimiz onların kişiliklerini, hayata ve insana bakış açılarını da şekillendirmektedir. Dolayısıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin dinamik, açık fikirli, üretken ve aynı zamanda da millî ve manevî değerlerle mücehhez kılınmış sorumlu fertler olarak yetiştirilmesinde eğitimcilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız günümüzde, ülkeler arasındaki rekabet bilgi düzeyinde işlemekte ve toplumların geleceği verilen eğitimin başarısı ve kalitesi ile değerlendirilmektedir. Bu anlamda üniversitelerimiz bilim üreten merkezler olma özelliklerinin yanında toplumun yetişmiş insan gücü ihtiyacını da karşılayan kuruluşlarımızın başında gelmekte, bu açıdan hayatî bir sorumluluk taşımaktadırlar. Nitekim üniversitelerin yetiştirdiği her düzeydeki elemanların yeterlik düzeyleri ile toplumun ihtiyaçlarının karşılanması arasında güçlü bir ilişki vardır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin her kademesinde görev alan öğretmenlerimiz, çağımızın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri ana sınıfından başlayarak öğrencilerine çağdaş yöntem, bilgi ve teknolojileri kullanarak aktarmakta ve onların donanımlı bireyler olarak yetişmelerinde en önemli vazifeyi üstlenmektedirler. Bu vesile ile başta kutsal mesleklerini icra ederken şehit düşmüş eğitimcilerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Emekli öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Anadolu’nun dört bir yanında büyük bir fedakârlık ve özveri ile çalışarak geleceğimizin mimarı olan tüm öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, her birini öğretmenlik seçimlerinden dolayı ayrı ayrı tebrik ediyor, sağlık ve başarı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yayımladığı Öğretmenler Günü mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanı verildiği gün olan 24 Kasım 1981’den beri her 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutluyorum. Rahmeti, Rahman’a kavuşmuş öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk muhasır medeniyetin üzerine çıkma hedefini gösterirken, aynı zamanda 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' ve 'Cumhuriyet, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' demiştir. İşte bu öğretmenlerimiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirirken, fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirerek, muhasır medeniyete uygun, teknolojik gelişmeleri benimsemiş ve onlarla iştigal etmiş, eğitimöğretim formatına geçmiş ve kendisini geleceğe hazırlamış nesillerin yetiştirilmesi, geleceğimizin o kadar güvenli ve teminat altında bulunması demektir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve öğrencilerimiz öğretmenlerimize emanetimizdir. Bu anlamda da öğretmenlerimiz bir mum gibi erirken ve etrafını aydınlatırken, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, çocuklarımızı da mücehhez bilgilerle yetiştirmelerini temenni ediyorum. Bütün Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in mesajında, Gelecek nesli bir hamur misali ellerinde yoğuran, ona şekil veren ve ideal hedefler aşılayan hakları asla ödenmez öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım. Bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir. Gelecek nesli bir hamur misali ellerinde yoğuran, ona şekil veren ve ideal hedefler aşılayan hakları asla ödenmez öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım. İlk emri oku olan bir medeniyetin mensupları olarak, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin bizler için, ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ülkemizi gelecekte yeni ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızı her türlü bilgi ve beceri ile donatan kutsal bir mesleğin mensuplarıdır öğretmenlerimiz. 1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Başöğretmenlik’ unvanını kabul ettiği tarih olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Öğretmenlik emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen kutsal bir meslektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesinde, geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarında değerli öğretmenlerimiz özveri ve fedakarlıkla görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedirler. En zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan öğretmenlerimize hepimiz şükran borçluyuz. Ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışarak görevini hakkı ile yerine getiren bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum" denildi.
Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Bir toplumun aydınlık geleceğini eğitimle inşa eden, nesillere bilgiyi, ahlakı, davranış biçimini saygı ve sevgiyle, sabırla nakış gibi işleyen en büyük değerlerimiz öğretmenlerimizdir. İlk emri ‘oku’ olan bir dinin mensupları olan bizler için, öğrenmenin ve öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Öğretmenlik; sorumluluğu ağır, fedakârlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleklerinden biridir. Eğitimin temel gayesi, taze beyinleri evrensel değerlerin ışığında; üretken, idealist, vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Vatanperver, birikimli, bilinçli, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerin yetişmesi öğretmenlerimizin elindedir. Tarihin her döneminde öğretmenlerine en üstün değeri veren bir medeniyetin mensupları olarak bizler de bu mukaddes mesleğin saygınlığının korunması için gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın öğretmenler gününü en kalbi duygularımla kutlar, başarılar ve mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun mesajında, "İnsanlık tarihinin en kutsal mesleklerinden birisi hiç şüphesiz öğretmenliktir. Öğretmenlerimiz toplumun geleceğini şekillendiren en önemli aktörlerdir. Eğitim bir neslin, bir ülkenin devamı için en belirleyici kriterdir. Bir ülke eğer kendine dünyanın en büyük ekonomilerinden, en büyük güçlerinden birisi olmayı hedef seçmişse, uygarlık yarışında en ön sırayı istiyorsa, çocuklarına en kaliteli, en donanımlı eğitimi vermek zorundadır. Unutmayalım ki, öğretmenlerimize verdiğimiz değer, kendimize ve ülkemize biçtiğimiz değerdir. İyi yetişmiş donanımlı öğretmenlerin yetiştireceği yeni nesiller, toplumu medeniyet yarışında en ileri götürecek gücümüzdür. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde öğrencilerinden uzakta mesleklerini icra eden öğretmenlerimiz inşallah yakın zamanda daha sağlıklı günlerde öğrencilerine kavuşacaktır. Çocuklarımızın öğretmenleriyle bir araya gelmesi için toplum olarak tedbirlere uyma noktasında daha hassas davranmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Mesleğini icra ederken şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm eğitimcilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" denildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı da, mesajında, "Eğitim, 2023 Lider Ülke Türkiye hedefinin gerçekleşmesinde en önemli itici güç olacaktır. Türk milletinin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda sürdürülebilir bir gelişmeye kavuşabilmesi için, öncelikle eğitim ve öğretimin kaliteli, bilimsel yöntemlerle yürütülmesi gerekmektedir. Bu da ancak öğretmenlerimizle mümkün olacaktır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesinde fedakârca, vefakârca ve özverili bir biçimde gayret gösteren öğretmenlerimiz her türlü takdire fazlasıyla layıktır. Türk öğretmenlerinin bu özelliklerinin yanı sıra, milli konularda ki hassasiyetlerini topluma anlatmada gösterdikleri sorumlu anlayışları, 2023 Lider Ülke Türkiye hedefinin gerçekleşmesinde en önemli itici güç olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk, 'milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır' diyerek öğretmenlerin hayati önemine vurgu yapmıştır. Türk öğretmeni, vatanımızın her yöresinde, her türlü imkânsızlığa ve zorluğa rağmen idealist bir ruhla hizmet etmekte, devletimizin gülen yüzlerinden birisi olarak tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin yeni ufuklar açmak için gayret göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta görevi başında hain saldırılar sonucunda şehit düşen öğretmenlere Cenabı Allah’tan rahmet diler, hayatta olan tüm öğretmenlerimizin bu özel ve anlam yüklü gününü kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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