Kekik yağı satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kekik yağı satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı

DHA

Kekik yağı satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)TÜRKİYE'de, koronavirüs salgınından korunmaya çalışan vatandaşların, sosyal medyadan kekik yağının virüse iyi geldiği ile ilgili yapılan paylaşımların ardından bu bitkiye ve yağına olan talebi arttı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, kekik yağının kullanımında dikkat edilmesi gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı.
Koronavirüs salgınından korunmak için vatandaşlar bağışıklığı güçlendiren bitkisel ürünlere yöneldi. Son günlerde sosyal medyada kekik yağının virüse iyi geldiği ile ilgili yapılan paylaşımların ardından bitkiye olan ilgi de arttı. Önceden 20 gramı 18 liradan satılan kekik yağı pandemiden sonra 30 liradan alıcıyla buluşuyor. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, kekik yağının koronavirüse karşı iyi geldiğine yönelik bir çalışma olmadığını belirterek, "Kekik türlerinin koronavirüs ilişkili yapılmış bir çalışma yok. Bu yapılan çalışmalar daha çok kekiğin içerisindeki etken madde olarak karşımıza çıkan çeşitli bileşiklerde flavonoid ve terfenlerden kaynaklanıyor. Kekiği kekik olarak tüketmek ya da kekiği kekik yağı olarak tüketmekten bahsedilebilir. Kekiğin içerisindeki aktif maddeyi standardize bir şekilde elde edip onu tedavide kullanmak bunlar çok farklı şeyler" dedi.
Yemeklerde kullanılan kekiğin tedavi amaçlı kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Parlakpınar şöyle konuştu:
"Kekik ve kekik ürünleri tamamlayıcı ve destek tedavi içerisinde yer alabilir. Kekik yağı bu amaçla düşünülebilir ama içerisindeki etken maddeyi izole edip, bunların çünkü ticari formları da var. Bunlar reçete edilecekse, bunlar kullanılacaksa kesinlikle hekim gözetiminde, hekim reçetesiyle yapılmak zorunda. Hastalarımızın da hekimlerine danışmadan bu ürünleri alıp kullanmalarını ben önermiyorum. Yine Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu çatısı altında tıbbi bitkiler listesi ve monograflar var. Buraya girdiğimiz zaman burada uyarılar var. Bu uyarılara dikkat etmemiz lazım. Güvenirliliği ile ilgili geniş deri yaralanmalarında, açık yaralarda, yüksek ateş dolaşımla ilgili bozukluklarda, hormon duyarlı kanser tiplerinde, kanamalı şiddetlilerde ve enfeksiyonlarda görüldüğü durumlarda kullanılmamalıdır. 12 yaş altı çocuklarda toprak üstü kısımları, yani çiçekler ve yaprakları bu kısımlar, 18 yaş altı çocuklarda ise uçucu yağı dahilen ve haricen kullanılmamalıdır. Çünkü bunların banyo yapılarak kullanım yolu da var. Çay olarak içilebiliyor, tropik krem olarak sürülebiliyor. Ama bunun kullanımı mutlaka hekim önerisiyle yapılmalıdır."
SATIŞLAR YÜZDE 300 ARTTI
Kentte baharat satışı yapan aktarlar ise kekik yağı satışlarının pandemi süresi boyunca arttığını, fiyatının da böylelikle yükseldiğini belirterek, "Satışlarımız koronavirüs öncesine göre yüzde 300 arttı. Bu talep doğrultusunda kekik yağının 20 gramı önceden 18-19 liraydı, şu anda 30 lira oldu. Salgın devam ettikçe kullanım ve fiyatı da artar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-11-24 08:26:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baro Başkanı Han'dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Baro Başkanı Han'dan Öğretmenler Günü mesajı
Malatya protokolünden Öğretmenler Günü mesajları
YEREL HABERLER Malatya protokolünden Öğretmenler Günü mesajları
Yeşilyurt'ta 1. etap tablet dağıtım kura çekimi yapıldı Çınar: “Tabletlerimizden 400’ünü öğrencilerimize, 100’ünü EBA destek noktalarına gönderiyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta 1. etap tablet dağıtım kura çekimi ...
Malatya’ya nitelikli bir eğitim kurumu kazandırılıyor Aydoğan: “Eğitimdeki bu markanın Malatya’ya gelmesinde Selahattin başkanın payı büyük”
YEREL HABERLER Malatya’ya nitelikli bir eğitim kurumu ...
Malatya Büyükşehir Belediyespor zirve takibini sürdürdü Cücemen: “Sezonu ilk 4’ tamamlayıp play off’a kalmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyespor zirve takibini ...
Gürkan'dan itfaiyeye tam not
YEREL HABERLER Gürkan'dan itfaiyeye tam not
Beylerderesi’ne Öğretmenler Ormanı kuruldu Çınar: “En güzel fidanı, öğretmenlerimiz yetiştirir”
YEREL HABERLER Beylerderesi’ne Öğretmenler Ormanı kuruldu Çınar: “En ...
Güder’den istişare vurgusu
YEREL HABERLER Güder’den istişare vurgusu
Babasının banka kasasındaki altınlarını alıp kaçtı
YEREL HABERLER Babasının banka kasasındaki altınlarını alıp kaçtı
Film gibi hırsızlık
YEREL HABERLER Film gibi hırsızlık
Koronayı yenen Doktor Turmuş, gençleri uyardı
YEREL HABERLER Koronayı yenen Doktor Turmuş, gençleri uyardı
Malatya'daki öğretmenlerden Meslek Kanunu talebi
YEREL HABERLER Malatya'daki öğretmenlerden Meslek Kanunu talebi
Malatya'da kumar baskını: 4 kişiye 4 bin 900 TL ceza
YEREL HABERLER Malatya'da kumar baskını: 4 kişiye 4 bin 900 TL ceza
Asfaltı tamamlanan ilçe yollarının son rötuşları yapılıyor
YEREL HABERLER Asfaltı tamamlanan ilçe yollarının son rötuşları ...
Türkiye'nin en büyük çadır ve tekstil fabrikası Malatya'ya yapılıyor Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: "Kızılay üretim tesisleri Malatya istihdamına büyük katkı sunacak"
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük çadır ve tekstil fabrikası ...
Depremzedeler için yapılan Gelincik Tepesi konutlarında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Depremzedeler için yapılan Gelincik Tepesi ...
Düğüne katılan oğlu ve annesi birer saat arayla vefat etti
YEREL HABERLER Düğüne katılan oğlu ve annesi birer saat arayla vefat ...
Anne- oğul, 1 saat arayla kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Anne- oğul, 1 saat arayla kalp krizinden öldü
Başkan Çınar, dönüşüm yatırımlarını inceledi Çınar: “Yeşilyurt’umuzu bir ve beraber hareket ederek güzelleştiriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, dönüşüm yatırımlarını inceledi Çınar: ...
Battalgazi'de asfalt mesaisi
YEREL HABERLER Battalgazi'de asfalt mesaisi
Malatya'da kısıtlama bitmesine rağmen sokaklarda sessizlik devam etti
YEREL HABERLER Malatya'da kısıtlama bitmesine rağmen sokaklarda ...
Mimarlar Odası’ndan belediyelere işbirliği çağrısı
YEREL HABERLER Mimarlar Odası’ndan belediyelere işbirliği çağrısı
Kış öncesi araçlara bakım uyarısı
YEREL HABERLER Kış öncesi araçlara bakım uyarısı
Tüfenkci’den hizmet vurgusu
YEREL HABERLER Tüfenkci’den hizmet vurgusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X