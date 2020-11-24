Her şehit için bir fidan toprakla buluşturuldu

Malatya Şehir Mezarlığı içerisinde bulunan Şehitlikte fidan dikimi yapıldı. Genç yaşta ülkesi için canını veren her şehit için bir fidan dikildi. Toprakla buluşturulan fidanlara şehitlerin isimleri verildi.

Fidan dikimine, Genç Ülgen Topluluğu üyelerinin yanı sıra şehit yakınları da katıldı. Şehit yakınları, fidanların dikimi sırasında duygusal anlar yaşadı. Şehit yakınları, şehitlerinin isimlerinin fidanlarda hayat bulamasından memnun olduklarını ifade ettiler. Genç Ülgen Topluluğu Malatya Sorumlusu Mehtap Çavuş, yaptıkları fidan dikim etkinliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, 81 ilde şehitler için projeler düzenlediklerini ifade ederek, “Kütüphanelere kitap toplama, yardımlaşma etkinliklerimizin yanında bütün şehit ailelerine sürekli ziyaret düzenliyoruz. Şimdiki projemiz de fidan dikimi. Her şehit adına bir fidan olsun istiyoruz. Ankara’da gerçekleştirdik bu projeyi ve şimdi de Malatya’da gerçekleştiriyoruz. 81 ilde inşallah devam edeceğiz. Bizim amacımız o, bu şu, isim, hiçbir şey önemli değil. Sadece şehitlerin ismi yaşatılsın. Sadece bizim derdimiz o. Çünkü artık o ailelere saraylar da verilse ne yapılırsa yapılsın sadece çocuklarının isimleri yaşadığı sürece onlar da onlarla birlikte yaşıyorlar” dedi.

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