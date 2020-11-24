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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Vergi Dairesi’nden yapılandırma uyarısı

İHA

Malatya Vergi Dairesi’nden yapılandırma uyarısı

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç, vergi cezaları ile ilgili yapılandırmaların başladığını belirterek bu imkanlardan faydalanmak isteyen mükelleflerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini ifade etti.
Vergi Dairesi Başkanlığında konuyla ilgili basın açıklaması yapan Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç, kamuoyunda ‘Yapılandırma Kanunu’ olarak isimlendirilen, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun hakkında bilgiler verdi. Çıkarılan kanunla yapılandırılacak olan vergi cezalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Güleç, “Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine yurt içi üretici fiyat endeksi oranında güncelleme yapılarak taksitlendirilecek. Vergi aslına bağlı cezaların tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinerek kalan kısmın taksitlendirilmesi. Motorlu taşıtlar vergisi borcu ve öğrenim veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine YİÜFE oranında güncelleme yapılarak taksitlendirilmesi. Peşin ödemelerde YİÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde ise YİÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılması. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması, yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenme seçeneklerinin sunulması, yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenebilmesi. 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırması devam eden borçların yeniden yapılandırılması. 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir” dedi.
Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılabileceğini belirten Güleç, ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda ise vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacağını dile getirdi.
Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak borcu olan vatandaşların düzenlemeden azami sayıda yararlanmasını sağlamak adına gerekli tüm tedbirler aldıklarını da belirten Güleç, “Borçlu mükelleflerimizin tamamını bu imkandan yararlanmaya davet ediyoruz. Ancak pandemi sürecinin göz önünde bulundurularak hizmet binamızda vatandaş yoğunluğunun oluşmaması için, müracaatların mümkün olduğunca elektronik ortamda yapılması son günlere bırakılmaması hususu önem arz etmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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