Yeni Malatyaspor´da 2 yeni vaka



Toplam vaka sayısı 3´e yükseldiMALATYA,(DHA)Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, rutin olarak gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde iki futbolcusunun pozitif sonuç verdiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor´da iki futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Daha önce de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkan sarı-siyahlılarda vaka sayısı 3´e yükseldi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza 23.11.2020 tarihinde Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Daha önce testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile birlikte toplam pozitif sayımız 3 olmuştur. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır."DHA-Spor Türkiye-Malatya DHA

2020-11-24 12:25:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.