Yeni Malatyaspor´da 2 yeni vaka

Toplam vaka sayısı 3´e yükseldiMALATYA,(DHA)Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, rutin olarak gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde iki futbolcusunun pozitif sonuç verdiğini açıkladı.
Yeni Malatyaspor´da iki futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Daha önce de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkan sarı-siyahlılarda vaka sayısı 3´e yükseldi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:
"Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza 23.11.2020 tarihinde Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Daha önce testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile birlikte toplam pozitif sayımız 3 olmuştur. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır."DHA-Spor Türkiye-Malatya DHA
2020-11-24 12:25:17
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