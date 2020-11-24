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Başkan Çınar, Demirdöğen’i ağırladı Çınar: “Kurumlarımızla işbirliği halinde bölgemize değer katan yatırımlarda bulunuyoruz”

İHA

Başkan Çınar, Demirdöğen’i ağırladı Çınar: “Kurumlarımızla işbirliği halinde bölgemize değer katan yatırımlarda bulunuyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’ya gelen Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen’i, Lezzet Caddesinde yapımı tamamlanan Tarihi Yeşilyurt Konakları ile Çırmıktı Dap Kütüphanesinde ağırlayarak, tarihsel ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı.
Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen’i Yeşilyurt’ta misafir etmekten mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde Malatya ve Yeşilyurt’un marka değerine katkı sağlayacak güzel yatırımları teker teker hizmete sunduklarını söyledi.

“DAP ve FKA’ya teşekkürler”
Yeşilyurt’un tarihsel ve kültürel mirasının korunması, zengin yemek menüsünün daha geniş kesimlere ulaşması ve yöresel zenginliklerin tanıtılması açısından dikkat çekici yatırımlarda bulunduklarını sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bazı temaslarda bulunmak amacıyla kentimizi ziyaret eden Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’yu restorasyon ve dönüşüm projelerimizle tarihsel hüviyetine kavuşturduğumuz Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda ağırladık. Yeşilyurt Belediyesi olarak kamu, kurum, kuruluş ve meslek örgütlerimizle çok güzel iletişime ve diyalog ortamına sahibiz. İletişim kanallarımızı sürekli canlı ve diri tutarak, bölgemizin her alanda kalkınmasına vesile olacak çok güzel yatırımları Malatya ve Yeşilyurt’umuza kazandırmaktayız. Tarihsel zenginlikleri, kültürel varlıkları, yöresel lezzetleriyle Anadolu medeniyetinin tüm zenginliklerine sahip Kadim Çırmıhtı’mızın var olan güçlü potansiyelini ön plana çıkarmak adına (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve Fırat Kalkınma Ajansı ile de çok güzel projelerde işbirliği yapmaktayız. Bölgemizin doğal ve tabiat zenginliklerinin yanı sıra kültürünü ve medeniyetini günümüzden geleceğe taşımak adına yöresel motiflerle tasarımını yaptığımız, her biri birbirinden kıymetli konaklarımızı baştan aşağıya restore ederek, farklı fonksiyonlar yükledik. Burası tam manasıyla cazibe merkezine dönüşüp, ilerleyen zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle hareketli bir alana dönüşecektir. Dış cepheleri eskimiş binalarımızı, dükkanlarımız ve evlerimizi, cephe sağlıklaştırma projelerimizle bölgemize özgü bir yapıya kavuşturduk. Sokak sağlıklaştırma, meydan düzenleme gibi hizmetlerimizle de bölgemizin sosyal dokusunu daha da güzel hale getirdik. Gelen misafirlerimizi konaklarımızın eşsiz atmosferinde misafir edip, bölgemizin sosyal, ekonomik, ticaret ve gündelik hayatına canlılık kazandıracağız. Bir zamanlar atıl durumda olan Gedik Tepesinde hizmete sunduğumuz ve bölgemizin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına farklı güzellikler kazandıran Sosyal Tesislerimiz ve Gedik Kültür Evimiz başta olmak üzere Lezzet Caddemizdeki Tarihi Konaklarımızın Gastronomi Konağı, Butik Otel, Kahve Konağı, Kent Belleği, Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, Derme Kadın Kooperatifi ve Çırmıktı Dap Kütüphanesine dönüşümünün sağlanmasında desteklerini esirgemeyen (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve Fırat Kalkınma Ajansına şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum ” dedi.
Çınar, Lezzet Caddesindeki Tarihi Yeşilyurt Konaklarında ağırladığı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’ya yöresel yemeklerin yanı sıra Kahve Konağında kahve ikram etti.

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