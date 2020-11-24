Aday öğretmenlerde yemin heyecanı

Malatya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında aday öğretmenlerin yemin etmesinde ve emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesinde heyecan yaşandı.

Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, STK temsilcileri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda, öğretmenler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunup, konuşmalar yapıldı. Vali Aydın Baruş programda yaptığı konuşmada, eğitimin önemine temas ederek, “Bugün büyük Türkiye'nin gelecekte dünyaya hak ve adalet dağıtacak büyük bir memleketin hayalini kuruyorsak ancak bunu eğitime önem vermekle, öğretmenlerimize önem vermekle başarabiliriz. Bunun çok iyi farkında olmamız lazım. Biz öğretmenlerimize ne kadar büyük değer verirsek, eğitim süreçlerinde bunlara ne kadar fazla yardımcı olursak gelecek bizim için daha aydınlık, daha umut verici olacaktır” dedi.

Öğretmenleri çocukların geleceğini inşa eden mimarlar olarak nitelendiren Vali Baruş, “Öğretmenlik mesleğini icra ederken ve bu kutsal dava uğrunda hayatını tehlikeye atarak ülkemizin dört bir tarafında gözü korkmadan çalışabilen tüm öğretmenlerimizi buradan tebrik ediyorum. Bu mesleği icra ederken hayatını hain terör saldırısında kaybeden Aybüke Yalçın öğretmenimize Necmettin Yılmaz öğretmenimize ve nice şehitlerimize yüce Rabbimden sonsuz rahmet diliyorum. Bugün yemin ederek göreve başlayan ve yeni atanan öğretmenlerimize mesleklerinde ömür boyu başarılar ve mutluluklar diliyorum. Bugün emekli olması münasebetiyle şeref belgesi takdim edeceğimiz ve ellerinden öptüğümüz değerli büyüklerimize, değerli öğretmenlerimize de hem Malatya eğitimi için hem Türkiye'nin gelişmesi için Türkiye'ye gerçekten faydalı olabilecek ve tüm benliklerini bu ülke uğruna feda edebilecek büyük insanlar yetiştirdikleri için tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program aday öğretmenler için yemin töreninin yapılması, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesi ve “Hasan Ali Yücel Öykü” yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Programında, aday öğretmenlerin yemin etmesinde ve emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesinde heyecan yaşandı.

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