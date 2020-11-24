Yeşilyurt'ta millet bahçesi inşaat alanında kazı çalışmaları tamamlandı Çınar: “Benzersiz şehirler hedefine katkı sağlayacak özel bir proje”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt'ta millet bahçesi inşaat alanında kazı çalışmaları tamamlandı Çınar: “Benzersiz şehirler hedefine katkı sağlayacak özel bir proje”

İHA

Yeşilyurt'ta millet bahçesi inşaat alanında kazı çalışmaları tamamlandı Çınar: “Benzersiz şehirler hedefine katkı sağlayacak özel bir proje”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Eski SSK Hastanemizin bulunduğu 40 dönümlük alan üzerine inşa edeceğimiz belediye hizmet binası ve millet bahçemiz, mimari yapısı, işlevselliği, modern görüntüsü ve sosyal donatılarıyla Benzersiz Şehirler anlayışına uygun, gelecek nesillere emanet edeceğimiz kıymetli bir eseridir" dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kazı çalışmaları tamamlanan Belediye Hizmet Binası ve Millet Bahçesi alanında Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte incelemelerde bulunup, proje üzerine yetkililerden bilgiler aldı.
Yeşilyurt’un gelişen hüviyetine yakışacak çok değerli bir yatırımı gelecek nesillere emanet etmek için titiz ve planlı çalıştıklarını ifade eden Çınar, “ Yıkımı tamamlanan eski SSK Hastanemizin bulunduğu 40 dönümlük alanda hizmete sunacağımız Belediye Hizmet Binası ve Millet Bahçemiz için başlatılan kazı çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için açıkladığı seçim manifestosunda üzerinde özenle durduğu ‘Benzersiz Şehirler’ hedefine uygun bir teknolojik alt yapıya ve mimari desenlere sahip olmasına özen gösterdiğimiz Belediye Hizmet Binası ve Millet Bahçemiz, deprem yönetmeliklerine uygunluğu, modern yapısı, mimari özellikleri, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla bölgemizin prestij seviyesini artıracaktır. Vatandaşlarımızın kolay ve rahat ulaşması bakımından Yeşilyurt’umuzun merkezi bir konumunda olmasına önem verdiğimiz Belediye Hizmet Binamız sayesinde hemşerilerimize her türlü hizmeti kolay ve rahat bir ortamda ulaştıracağız. Milletvekillerimizin, AK Parti İl ve İlçe Başkanlığımızın, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın, kurum ve kuruluşların destekleriyle bu özel bölgeye, görselliği, hizmet alanları, çevre düzenlemesiyle kentimizin vizyonel kent yapılaşmasına özel anlamlar katacak güzel bir hizmet binası kazandıracağız. Gelecek 50 yılda Malatya’mıza hizmet edecek, fonksiyonel alanlara sahip, geleceğin kent yapılaşmalarına örneklik gösterilecek güzel bir projeyi hemşerilerimizin hizmetine sunmak için açıkçası sabırsızlanıyoruz. Yeni Hizmet Binamız ve Millet Bahçemizle hizmetteki kalite standardını daha iyi noktaya taşımış olacağız, başarı çıtamızı yükselteceğiz. ‘Başlamak bitirmenin yarısıdır’ diye bir sözümüz vardır. 31 Mart Seçimlerindeki taahhütlerimiz arasında yer alan bu kıymetli projemize bizler başladık. Diğer vaatlerimizde olduğu gibi bu sözümüzde yerine getirmek için çok çalışacağız, mücadele edeceğiz, Allah’ın da yardımıyla inşallah sağlıklı, kazasız belasız bir şekilde tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Tabii ki buradaki binayı anlamlı ve özel kılacak olanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından yapılacak olan Millet Bahçesidir.Bu alanın Yeşilyurt Belediyesine tahsis edilmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“İki vizyonel yatırım alanıyla yeni bir yaşam alanı kuruyoruz”
Yeni Hizmet Binası ile Millet Bahçesiyle bölgeye yeni bir yaşam alanı kuracaklarına dikkat çeken Çınar, “ Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un Malatya’yı ziyareti sırasında bu alanının 35 dönümlük kısmına Millet Bahçesi yapılması talimatını vermesi, bu bölgemizin mevcut yapısının farklı bir değer ve kıymete kavuşmasına neden olacaktır. Hizmet Binası ve Millet Bahçemizin yapısının birbirini bütünleştirecek şekilde hizmete girmesini sağlayarak burayı cazibe merkezine dönüştüreceğiz. İki vizyonel yatırımın aynı bölgede olması, yeni bir yaşam alanı anlamına gelmektedir. Çocuğundan gencine, kadınından yaşlısına, engellisinden sporcusuna kadar tüm vatandaşlarımıza hitap eden yeni ve özel mekânlarımızın sayısını bu tür vizyonel ve özel projelerle artırarak Yeşilyurt’ta yaşamanın ne kadar ayrıcalıklı ve farklı olduğunu daha güçlü bir şekilde hissettireceğiz. Yeşilyurt’un kimliğine yakışan, şehirleşme ve modern kentleşme modelinin gerekliliklerini yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Üzerinde büyük bir özenle durduğumuz, her aşamasını yakından takip ettiğimiz Yeni Hizmet Binamız ve Millet Bahçemiz, görselliği ve tasarımıyla bu tür projelere örneklik teşkil edecektir. Malatya gerçekten böylesine devasa, güzel ve vizyonel yatırımı sonuna kadar hak ediyor. Bizlerde Malatya’mızı Benzersiz Şehirler modeline uygun yatırımlarla donatmak adına 7/24 çalışıyoruz” diye konuştu.
Çınar, inşaat alanında çalışan personellere tatlı ikramında bulup, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan İlbeği vefat etti
YEREL HABERLER Başkan İlbeği vefat etti
Aydınlar Mahallesi sakinleri Yeşilyurt'a bağlanmak istiyor
YEREL HABERLER Aydınlar Mahallesi sakinleri Yeşilyurt'a bağlanmak ...
Aday öğretmenlerde yemin heyecanı
YEREL HABERLER Aday öğretmenlerde yemin heyecanı
Yeni Malatyaspor'da Cueva kadro dışı bırakıldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Cueva kadro dışı bırakıldı
Başkan Çınar, Demirdöğen’i ağırladı Çınar: “Kurumlarımızla işbirliği halinde bölgemize değer katan yatırımlarda bulunuyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Demirdöğen’i ağırladı Çınar: ...
Deprem konutlarının yapımında kullanılan kamyondan mazot çalındı
YEREL HABERLER Deprem konutlarının yapımında kullanılan kamyondan ...
Cueva kadro dışı bırakıldı
YEREL HABERLER Cueva kadro dışı bırakıldı
Malatya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları
YEREL HABERLER Malatya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları
Yeni Malatyaspor’da 2 futbolcuda daha korona virüse rastlanıldı Yeni Malatyaspor, Etimesgut Belediyespor maçına hazır
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da 2 futbolcuda daha korona virüse ...
Başkan Zelyurt’a taraftarlardan ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Zelyurt’a taraftarlardan ziyaret
Yeni Malatyaspor´da 2 yeni vaka
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor´da 2 yeni vaka
Malatya Vergi Dairesi’nden yapılandırma uyarısı
YEREL HABERLER Malatya Vergi Dairesi’nden yapılandırma uyarısı
Her şehit için bir fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Her şehit için bir fidan toprakla buluşturuldu
Çeyrek asırlık öğretmenin pandemi hüznü Yılın öğretmeni Sayılan’dan, buruk eğitim dönemi vurgusu
YEREL HABERLER Çeyrek asırlık öğretmenin pandemi hüznü Yılın ...
Kekik yağı satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı
YEREL HABERLER Kekik yağı satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı
Baro Başkanı Han'dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Baro Başkanı Han'dan Öğretmenler Günü mesajı
Malatya protokolünden Öğretmenler Günü mesajları
YEREL HABERLER Malatya protokolünden Öğretmenler Günü mesajları
Yeşilyurt'ta 1. etap tablet dağıtım kura çekimi yapıldı Çınar: “Tabletlerimizden 400’ünü öğrencilerimize, 100’ünü EBA destek noktalarına gönderiyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta 1. etap tablet dağıtım kura çekimi ...
Malatya’ya nitelikli bir eğitim kurumu kazandırılıyor Aydoğan: “Eğitimdeki bu markanın Malatya’ya gelmesinde Selahattin başkanın payı büyük”
YEREL HABERLER Malatya’ya nitelikli bir eğitim kurumu ...
Malatya Büyükşehir Belediyespor zirve takibini sürdürdü Cücemen: “Sezonu ilk 4’ tamamlayıp play off’a kalmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyespor zirve takibini ...
Gürkan'dan itfaiyeye tam not
YEREL HABERLER Gürkan'dan itfaiyeye tam not
Beylerderesi’ne Öğretmenler Ormanı kuruldu Çınar: “En güzel fidanı, öğretmenlerimiz yetiştirir”
YEREL HABERLER Beylerderesi’ne Öğretmenler Ormanı kuruldu Çınar: “En ...
Güder’den istişare vurgusu
YEREL HABERLER Güder’den istişare vurgusu
Babasının banka kasasındaki altınlarını alıp kaçtı
YEREL HABERLER Babasının banka kasasındaki altınlarını alıp kaçtı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X