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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenlere vefa etkinliği

İHA

Öğretmenlere vefa etkinliği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) Öğretmenler Günü nedeniyle Öğretmenlere Vefa Günü Etkinliği düzenlendi.
Etkinlik MTÜ’de uzaktan eğitim sistemi ile online olarak, Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un ilkokul öğretmeni emekli öğretmen Özgül Durak ve emekli öğretmen Meral Pepele’nin katılımları ile gerçekleşti. Program Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesince hazırlanan mini konser ile sonlandı.
Son dönemlerde yaşanan korona virüs pandemi sürecinde, öğretmen ve öğrencilere moral kaynağı olan program sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlar ile yoğun katılım oldu.
MTÜ Öğrencilerini temsilen konuşan, MTÜ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğrencileri Naile Gürkan ve Muhammet Berat Çeliker duygu dolu anlar yaşattı.
Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut konuşmasında, öğretmenlik mesleğinin önemine ve vefaya temas ederek, “Vefa, bizim kültürümüzün en önemli müessesesidir. Vefa göstermek, vefayı yaşatmak, aslında Anadolu kültürünü yaşatmaktır. Vefa için birçok anlam kullanılır. Vefanın Malatyalılar için anlamı ve önemi başkadır. Vefa; Malatya Ovasına can suyu olan Fırat ve Tohma olmaktır. Vefa; Arguvan türküleri gibi gönülden, yürekten gelmektir. Vefa; Battalgazi gibi sancağı düşürmemektir. Vefa; Çanakkale’de İstiklal Harbinde, vatan savunmasında en önde olmaktır. Vefa için söylenecek çok söz var; kısacası Vefa; bu memlekete hizmet eden insanların yanında Beydağ’ı gibi dimdik durmaktır. Öğretmenlik yalnızca eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilere bilgi aktarımında bulunmak değil, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilginin yanında tecrübe, irfan ve yüksek bir ahlakî donanım ile hayata hazırlama mesleğidir. Öğretmenlere vefa geleceğe vefadır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimin yetişmesinde çok büyük emeğe sahip olan öğretmenlerimize, bir kez daha minnetlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

“Üniversitemizi bilim üreten bir merkez haline dönüştürüyoruz”
Rektör Karabulut, “Bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız günümüzde, ülkeler arasındaki rekabet bilgi düzeyinde işlemekte ve toplumların geleceği verilen eğitimin başarısı ve kalitesi ile değerlendirilmektedir. Bu anlamda üniversitelerimiz bilim üreten merkezler olma özelliklerinin yanında toplumun yetişmiş insan gücü ihtiyacını da karşılayan kuruluşlarımızın başında gelmekte, bu açıdan hayatî bir sorumluluk taşımaktadırlar. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin her kademesinde görev alan öğretmenlerimiz, çağımızın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri ana sınıfından başlayarak öğrencilerine çağdaş yöntem, bilgi ve teknolojileri kullanarak aktarmakta ve onların donanımlı bireyler olarak yetişmelerinde en önemli vazifeyi üstlenmektedirler “ dedi.
Rektör Karabulut sözlerine son verirken, “Anadolu’nun dört bir yanında büyük bir fedakârlık ve özveri ile çalışarak geleceğimizin mimarı olan tüm öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, her birini öğretmenlik seçimlerinden dolayı ayrı ayrı tebrik ediyor, sağlık ve başarı dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

“Öğrencim olduğun için çok mutluyum”
Rektör Karabulut’un ilkokul öğretmeni emekli öğretmen Özgül Durak da, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine değinerek “Bir öğretmenin en büyük yatırımı en büyük birikimi işte budur. Aradan yıllar da geçse, öğrencin en güzel makamlara, en güzel görevlere de gelse, öğretmenini hatırlaması, ona değer vermesi en büyük birikimdir. İyi ki senin öğretmeninim. Sen, öğrencim olduğun için çok mutluyum. Öğretmen olmak anne olmaktır, baba olmaktır, abi olmaktır, daha doğrusu insan olmaktır.Eğer bu insanlığı çocuğa verebiliyorsan öğretim kendiliğinden gelir, aile en kıymetli varlığını öğretmenlere emanet etmektedir. Onlara gözümüz gibi bakmak o emanete en güzel şekilde sahip çıkmak zorundayız” dedi.

“Öğretmenlik bir aşktır, tarifi yoktur”
Emekli Öğretmen Meral Pepele ise konuşmasında “ Bu bir meşale, bir bayrak yarışıdır; en iyi yerlere götürmek için biz meşalelerimizi, bayraklarımızı yeni öğretmenlere teslim ettik.” diyerek, “Aysun hocam bu duyguları çok iyi bilir, vefasını da bilen bir rektörümüz aynı zamanda benim kıymetli velilerimdendir, onun çocuklarını da okuttuğum için çok mutluyum, çok bahtiyarım.
Rektörlükte, hocalığında bu kadar güzel çalışmaları yapan, annelikte de öyle başarılı bir annedir. İlk önce bugünümüz için hepinize teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Öğretmenlik bir aşktır, tarifi yoktur. Bu bir meşale, bir bayrak yarışıdır; en iyi yerlere götürmek için biz meşalelerimizi, bayraklarımızı yeni öğretmenlere teslim ettik. İnanıyorum ki onlar da Atatürk yolunda güzel, irfanı hür nesiller yetiştirecektir. İyi ki varsınız iyi ki buradayım” ifadelerine yer verdi.
Program MTÜ Öğretim Üyelerinin Rektör Karabulut’a çiçek takdimi ile son buldu.

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