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Battalgazi’de öğretmenler gününe özel program Güder: “Siz bizim istiklalimiz ve istikbalimizsiniz”

İHA

Battalgazi’de öğretmenler gününe özel program Güder: “Siz bizim istiklalimiz ve istikbalimizsiniz”

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğretmenlerle buluşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğretmenlere çiçek vererek, günlerini kutladı. Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekilen programda konuşan Başkan Güder, “Sizler bizim istiklalimiz ve istikbalimizsiniz” dedi.
Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Başöğretmenlik’ unvanını kabul ettiği tarih olan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda özel bir program düzenlendi. Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekilen programa, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi ilçe Başkanı Basri Kahveci, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, EğitimBirSen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez’in yanı sıra öğretmenlik mesleğine yeni başlayan, aktif öğretmenlik mesleğini icra eden, engelli öğretmen, TÜBİTAK Türkiye ortaokul ve liseler arası proje yarışmasında dereceye giren öğretmenler, korona virüsü yenmeyi başaran öğretmen, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Filyasyon ile Denetim ekiplerinde görevli öğretmenler ve emekli öğretmenler katıldı.

Öğretmenlere çiçek
Korona virüs tedbirlerine riayet edilerek tertip edilen programa katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, program öncesi öğretmenleri tek tek ziyaret ederek, çiçek verdi. Öğretmenlerle sıcak bir sohbet gerçekleştiren Başkan Güder, yeni atanan genç öğretmenlere de mesleğin büyük fedakarlıklar gerektiren bir konumda yer aldığını hatırlatarak, bazı tavsiyelerde bulundu.

"Meslektaşlarıma büyük işler düşmektedir”
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, “24 Kasım 1928 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Başöğretmen’ unvanı almasıyla birlikte ilk olarak 1981 yılından itibaren ülkemizde bu önemli gün kutlanmaya başlanmıştır. Toplumumuzun öğretmene verdiği değeri gösteren öğretmenimizi, saygıyla hatırlanmasını sağlayan bu önemli günü kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlere hitaben yaptığı bir konuşmada toplumu şekillendiren adına öğretmenler nasıl önemli bir görev düştüğünü bizlere açıklamıştır. Böylesine mühim bir görevi olan öğretmenlere toplumsal açıdan çok önemli görevler düşmektedir. Geçirdiğimiz bu zorlu günlerde dünyayı elinde silah tutanların değil, kalem tutanların kurtaracağını hepimiz görüyoruz. Ham maddesi insan ürünü medeniyet olan eğitimin en önemli unsuru siz değerli meslektaşlarıma büyük işler düşmektedir” ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlik mesleği anlatılmaz yaşanır”
“Öğretmenlik mesleği anlatılmaz yaşanır” diyen İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay da, “Bizler ülkemizin dört bir yanında eğitim adına önemli işler yapıyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana da Malatya’daki öğretmenlerimiz pandemi sürecinde özellikle filyasyon ve vefa grupları ile birlikte uzaktan eğitim sürecinde devletimizin ve milletimizin her daim yanında yer aldılar. Bu emekleri hiçbir şekilde anlatılamaz, öğretilemez. Öğretmenlik mesleği anlatılmaz yaşanır. 24 Kasım öğretmenler gününüzü canı yürekten kutluyorum. Ne zaman kapısını çalsak bizlerden desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e de hem verdiği destekten ötürü hem de bu anlamlı program için teşekkür
ediyoruz. Başkanımıza eğitim ile ilgili hangi projemizi aktarırsak, bizlere her zaman destek veriyor. Başkanımız bir dediğimizi iki etmiyor. Battalgazi Belediyemiz bizim için önemli bir belediye” diye konuştu.

"Öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslek”
Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğuna vurgu yapan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise “Öncelikle tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyorum. Çok kutsal bir meslek icra ediyorsunuz. Sizlerin yaptığı bu kutlu hizmeti bir güne sığdırmak yanlış olur. Toplumları değiştiren, toplumlara yön veren ve nesiller yetiştirme noktasında elinizden gelen çaba ve gayreti sarf ettiğiniz için siz kıymetli öğretmenlerimiz bizim başımızın tacıdır. Bizler öğretmenlerin topluma ve millete faydalı olma noktasında bireyler yetiştirmesinden dolayı öncelikle Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve siz değerli hocalarımıza ben teşkilatım adına çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlerimizi seviyoruz, değer veriyoruz”
Programda öğretmenlere hitap ederek, “Her daim öğretmenlerimizin emrinizdeyiz” diyen Başkan Güder, “Siz bizim istiklalimiz ve istikbalimizsiniz. Çocuklarımızın kaptanı ve kahramanısınız. Öğretmenleri seviyoruz, değer veriyoruz. Kıymetli öğretmenlerimizi bu anlamlı günde Battalgazi Belediyemizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu özel günde sizlerle birlikte olmak bizler için çok önemliydi. Birçok kademedeki insanlar bu konumlara gelmiş ise bunlar sizlerin eseridir. Bunlarla ne kadar övünseniz inanın azdır. İlk eğitici biliyoruz ki yüce Rabbimizdir. Yüce rabbimiz bildiklerini peygamberlere öğretiyor. Peygamberler vasıtası ile de insanları eğitiyor. Eğitim görevi böyle bir ulvi görev. Bu görevi bütün öğretmenlerimiz dün olduğu gibi bugün ve yarın da layıkıyla yerine getirecekler. Öğretmenlerimizin geçmişte tabi ki sıkıntıları oldu. Ancak AK Parti döneminde eğitim alanında çok güzel adımlar atıldı. Öğretmenlerimizin birçok gereksinimleri karşılandı. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, en fazla ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığına ayrıldığını ifade ettiler. Buda Türkiye’de eğitime ve eğitimcilere verilen önemi gösteriyor. Bizlerde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ilçemiz için sürekli istişare içindeyiz. Battalgazi Belediyesi olarak hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz için üzerimize düşen tüm yükümlüğü yerine getirmek için biz her zaman hazırız. Sizin koşullarınızı güzelleştirme, yaşam standartlarınızı yükseltmek adına hocalarımızın emrindeyiz. Sizleri unutmadık, bundan sonrada unutmayacağız. Öğretmenlerimiz her daim gönlümüzde. Her zaman sohbetlerimizde onları yad ediyoruz. 24 Kasım Öğretmenler gününüzü tebrik ediyorum” şeklinde konuşmasını tamamladı.
Güder, programa katılan tüm öğretmenlere günün anlam ve önemini ifade eden çeşitli hediyeler takdim etti.

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