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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan: “Öğretmenlerimizin görev ve sorumluluk yükü çok ağır”

İHA

Gürkan: “Öğretmenlerimizin görev ve sorumluluk yükü çok ağır”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına katılarak, öğrencilerin eğitimlerine devam edemediği buruk bir Öğretmenler Günü’nü kutladıklarını ifade etti.
Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına katılıp konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, öğretmenliğin kutsal bir meslek olmasının yanı sıra, peygamber ve melek mesleği olduğunu belirtti.
Öğrencilerin öğretmenleri rol model olarak seçtiğini, öğrencilerin hayat çizgisini ve yön pusulasını öğretmenlerin belirlediğini ifade eden Gürkan, “Pandemi hadisesi dolayısıyla hem Milli ve Dini Bayramlarımız hem de bu müstesna günlerimizi buruk olarak kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Dünyanın her yerinde toplumun en muhterem unsurları ve en fedakâr unsurları öğretmenlerdir’ diyor. Öğretmenlik hakikaten önemli bir meslektir, kutsaldır. Peygamber mesleğidir, melek mesleğidir. Dolayısıyla sizin hedef kitleniz insandır. İnsanları ne kadar güzel yetiştirirsek geleceğimiz o kadar güven içinde olur. Yunus Emre şöyle diyor; ‘İlim ilim etmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır.’ Diğer bir atasözümüzde de ‘Bizim çocuk elif okur, döner döner yine okur’. Burada bizim çıkaracağımız ders şu olmalı okuduğumuzu anlayıp, anladığımızı davranışa dönüştürdüğümüz zaman gerçek anlamda eğitim olur. İnsanlarımıza mukayese edecek, muhasebe yapacak bir mantık vermemiz gerekir. Bu anlamda öğretmenlerimiz öğrencilerimizin rol modelidir. Tutumlarıyla, davranışlarıyla, sınıfa girişleriyle, giyimleriyle ve konuşmalarıyla öğrenciye örnek olur. Öğrencide o öğretmenini rol model seçer hayat çizgisinde yön pusulasını ve hayat çizgisini belirler. Bu anlamda öğretmenlerimize çok büyük görevler düşüyor. Mensubu olmaktan büyük onur duyduğum öğretmenlik mesleğini sadece dersliklere hapsetmekte doğru değil. Hayatın her kesiminde ve her safhasında öğretmenlik vardır. Siz her hareketinizde ve davranışınızda bir örnek bir rol model belirtirseniz o zaman gerçek anlamda öğretmen olmuş olursunuz’ dedi. Öğrencileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ olarak yetiştirmek durumunda olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, “Bir meslektaşınız olarak şunu ifade etmek istiyorum. Öğrencilerinize her türlü kitabı okutun. Korkmayın endişe etmeyin onlar onun mukayesesini ve muhasebesini yapacaktır. Ben şöyle ifade ediyorum; her türlü kitabı okuyun o kitapları egemenliğiniz altına alın. Ancak bir kitaba teslim olun oda ilahi kitabımız Kuranı Kerim’dir. Çocuklarımıza endişe ile bakmamanız gerekir diye düşünüyorum. Her şey ayrıntıda gizlidir. Hedef kitleniz olan öğrencilere hitap ederken orada bir insanı gerçek anlamda yetiştirebilirsek istikbalimizi kurtarır. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir öğrenciydi bir öğretmen yetiştirdi ve ülkesini kurtardı. Bir çiviyi bile önemseyin. Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi o yiğit de ülkeyi kurtarır. Sizlerin görevi sorumluluğu ve yükü gerçekten ağır. Sizlerin yetiştirdiği öğrencileri bilgi ve becerilerine göre yetiştirirseniz hem öğrencinin başarısı anlamında hem de gelecekte kendisine, ailesine ve milletine yararlı birey olması noktasında hem de toplumun geleceğine, ikbaline ve istikbaline faydalı olması noktasında görevinizi hakkıyla yerine getirmiş olursunuz. Buruk olan bu Öğretmenler Günü’müzü inşallah daha ileriki yıllarda sevinç ve coşku içerisinde yapacağımızı umuyorum. Eğitim şehitlerimizi sizlerin huzurunda rahmet, şükran ve minnetle yâd ediyorum. Görevi başında olan öğretmenlerimize başarılar diliyor, emekli olan öğretmenlerimize emeklilik hayatlarında mutluluk ve sağlık diliyorum. Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gürkan, Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi Coğrafya Öğretmeni Dr. Hasan Saylan’a Yılın Öğretmeni ödülünü verirken, ‘Hasan Ali Yücel’ Öykü Yarışmasında İl düzeyinde dereceye giren Esra Bitmez, Ali Hanbay ve Öznur Özöncel’ ödüllerini taktim etti.

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