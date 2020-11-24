Jandarmadan 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyareti

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Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Boyacıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay'ı makamında ziyaret etti.

24 Kasım öğretmenler günü vesilesiyle Yeşilyurt ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Boyacıoğlu, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay’ı tebrik ederek eğitim alanında başarılı çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yeşilyurt ilçesinde huzur ve güvenliğin sağlanmasında büyük çaba sarf eden jandarmaya teşekkür etti.

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