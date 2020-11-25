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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt’ta kadına şiddete karşı uluslararası mücadele

İHA

Yeşilyurt’ta kadına şiddete karşı uluslararası mücadele

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşi Semra Çınar, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Özcan ve Yeşilyurt Belediyesinde çalışan kadın personellerle birlikte ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önünde basın açıklamasında bulundu.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yaşanan hiçbir şey kadına şiddete sebep olamaz. Kadına el kaldırmak, erkeklik değil korkaklıktır. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması en büyük temennimizdir” dedi.


Kadınların toplum ve insan hayatında toparlayıcı bir rol oynadığını ifade eden Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Özcan, “Kadın demek eş demek, anne demektir. Kadının yeri bu gözle bakıldığında asla yadsınamaz ve ayrıştırılamaz. Kadın, toplumların huzur ve mutluluğu, nesillerini devam ettirmeleri için Allah tarafından verilmiş bir imkan olarak görülmelidir. İyi eğitilmiş kadınların, çocuklarına güzel değerleri benimsetip, manevi duygularla iyi derecede yetiştirerek; güven, huzur ve kardeşlik duygularının oluşmasına, ülkenin kalkınmasına önemli derecede katkı sağlayacağı gerçeği görmezlikten gelinemez. Hadisi Şerif’te de belirtildiği gibi ‘Erkeğin en hayırlısı, kadına en iyi davranandır’. Kadına yönelik şiddet, kelime olarak bile kulağa hoş gelmemektedir. Kadın toparlayıcı bir unsurdur. Nesil yetiştiren bir bireyi, şiddetle aynı cümlede kullanmak bile bir algı kirliliğidir. Kadın; müstesna, narin, naif yapısı itibariyle incitilmesi dahi düşünülemez. Bu anlamlı günde ve her zaman kadınlarımıza her anlamda destek olan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve kıymetli eşi Semra Çınar hanımefendiye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Devletimiz kadına yönelik şiddete karşı etkin tedbirler alıyor”
Kadınlara yönelik şiddetin dünyanın temel sorunlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanının eşi Semra Çınar ise, “ Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de geçmişten bu yana süregelen kadına şiddet hepimizin kanayan yarasıdır. Onlarca kadının genç kızın belki en yakını eşi, erkek kardeşi belki de hiç tanımadığı bir erkek tarafından üstelik hayatlarının baharında yaşama katacakları onca güzellik varken hayallerinden sevdiklerinden hayatlarından koparılmasını hiçbir vicdan hiçbir sebep haklı çıkaramaz. 2019'da Türkiye'de, ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na göre 474 kadın öldürüldü. Bu, son 10 yıldaki en yüksek rakam, maalesef ki sadece fiziksel olarak değil psikolojik, sözlü ve ekonomik şiddetle de kadınlarımız baskı altına alınıyor. Eğitimi olmayan kadınlarımızın %43 eğitimli olanların ise oranı % 21 fakat bu oranın bundan daha fazla olduğu kadınlarımızın söylemeye çekindiği için oranının düşük çıktığını belirtilen çalışmalar bulunmaktadır. Devletimiz de kadına yönelik şiddete karşı alınması gereken bütün tedbirleri alıyor ve etkin bir şekilde hayata geçiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur’ sözleri bu açıdan çok değerli ve kıymetlidir. Şiddetin önüne geçebilmek için farkındalık elbette önemlidir, fakat temel sorun eğitimdir ve eğitim ilk önce ailede başlar. Çocuklarımızı yetiştirirken kız, erkek arasında eşit davranmalı, şiddeti ev içinde yaşatmamalı ve en önemlisi çocuklarımıza sevgi ve hoşgörü aşılayarak bir çiçeği severken bile incitmemelerini öğretmeliyiz. Öğretmenlerimize ise bu açıdan büyük iş düşmektedir. Şiddetle toplum olarak mücadele edilirse sonuç alabiliriz, aksi takdirde insanlık bu utançtan kurtulamayacaktır. Umarım önümüzdeki yıllarda, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde, gerekli politikaların uygulanması sonucunda kadına yönelik şiddetin giderek azalıp sona ermesi sağlanır. Şiddetin her türlüsünden uzak sevgi dolu günler diliyorum “ ifadeler kullandı.

“Kadına el kaldırmak, erkeklik değil korkaklıktır”
Kadına yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, “25 Kasım 1960’ta Dominik Cumhuriyetinde, üç kız kardeş vahşice öldürülerek bir uçurumdan atılmış ve bu olay gazetelere “araba kazası” olarak yansımıştır. Birleşmiş Milletler 17 Aralık 1999’da aldığı bir kararla bu günü, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” ilân etmiştir. Biz de bu konudaki net tavrımızı ortaya koymak için bir araya geldik. Kadına şiddet âcizliktir. Kadına şiddet zayıflıktır. Kadına şiddet insanlık suçudur. Gerek eş, gerek baba, gerek kardeş, gerekse de arkadaş sıfatıyla, aklı başında hiçbir erkeğin kadına şiddet uygulama hakkı yoktur. Psikolojik olsun, fiziksel olsun; kadına yönelik her türlü şiddeti veya baskıyı kınıyoruz, lânetliyoruz! Kadını hor görmek, toplumun dışına itmek, önemsememek cahilliktir. Kadına fiziksel veya psikolojik şiddete yönelmek, insanlık suçudur. Dinimizin ve örfümüzün kadına verdiği değer ortada olmasına ve kanunlarımızın yaptırımları her geçen gün artmasına rağmen, maalesef, ülkemizde neredeyse her gün bir kadın cinayeti haberi alıyoruz. Bunun artık sona ermesi gerekir. Yaşanan hiçbir şey kadına şiddete sebep olamaz. Kadına el kaldırmak, erkeklik değil korkaklıktır. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması en büyük temennimizdir. Onlar bizim analarımızdır, bacılarımızdır, eşlerimizdir, kızlarımızdır. Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan kadınlarımızla birlikte kadına şiddete karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Devletimiz ve Hükümetimiz kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek adına ciddi tedbirler almakta, yaptırımlar uygulamakta ve büyük cezalar vermektedir. Ancak asla tasvip etmediğimiz olaylarla karşı karşıya kalmak hepimizi derinden üzmektedir. İnşallah bu tür hadiselerin tekrar etmemesini temenni ediyoruz. İnsanların birbirine karşı saygı ve sevgi çerçevesinde bakıp, hakkına ve hukukuna riayet ettiği bir hayat yaşamaktan yanayız. Yeşilyurt Belediyesi olarak kadınlarımızın hakkını ve hukukunu savunmak adına da elimizden geleni yapıyoruz. Cinayete kurban gitmiş bütün kadınlara Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. İnşallah, bundan sonra bir daha kadına şiddet haberi almayız. Buradan bütün kadınları saygıyla selâmlıyorum” diye konuştu.

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