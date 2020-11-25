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Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor: 2-0

DHA

Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor: 2-0


Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç
YENİ MALATYASPOR: Ertaç Chebake, Erkan (Dk.85 Bülent), Murat, Mustafa, Jetmir (Dk.87 Doğukan), Wallace, Ahmed (Dk.67 Youssouf), Zuqui, Fofana (Dk.67 Adem), Umut (Dk.67 Tetteh)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Özkan - Hüseyin, Eyüpcan, Çağlayan, Mikail (Dk.71 Yusuf), İbrahim (Dk.71 Ahmet), Şahin, Alim, Batuhan, Halil, Görkem (Dk.71 Recep)
GOLLER: Dk.53 Umut , Dk.90 Tetteh (Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Görkem, Halil (Etimesgut)
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Etimesgut Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Böylelikle sarı-siyahlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda ismini bir üst tura yazdırdı.
10'uncu dakikada soldan Jetmir Topalli'nin ortasına ceza sahası içerisinde Umut Bulut iyi yükseldi ve kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.
31'inci dakikada Chebake'nin sağdan ortasında Jetmir kafayla topu indirdi, Umut Bulut meşin yuvarlağa dokunmak istedi ancak rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda, Yeni Malatyasporlu oyuncular penaltı bekledi, hakem devam kararı verdi.
53'üncü dakikada sağda topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında topla buluşan Umut Bulut, ağları havalandırdı: 1-0.
57'nci dakikada soldan kazanılan köşe vuruşunu Ahmed Ildız kullandı. Ahmed'in ortasında defans topu uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada topla buluşan Chebake'nin şutunda top az farkla auta çıktı.
90'ıncı dakikada Youssouf'un kafayla gönderdiği topla hareketlenen Benjamin Tetteh'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. Yeni Malatyaspor bu sonuçla tur atlayan taraf oldu.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-11-25 15:42:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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