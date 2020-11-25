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Yeşilyurt Belediyesi Bahçebaşı Parkı hizmete girdi Çınar: “7’den 70’e herkesin mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz”

İHA

Yeşilyurt Belediyesi Bahçebaşı Parkı hizmete girdi Çınar: “7’den 70’e herkesin mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesine yaşam alanları kazandırmaya devam eden Yeşilyurt Belediyesi, Bahçebaşı Mahallesinde yapımını tamamladığı, çocuk oyun grupları, spor aletleri, oturma grupları ve çevre düzenlemesiyle bölgeye farklı bir güzellik kazandıran Bahçebaşı Parkını düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sundu.
Yukarı Banazı olarak bilinen Konak Bahçebaşı Mahallesindeki 206 metrekare alanda yapımı tamamlanan Bahçebaşı Park’ın açılış törenine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ellerindeki Türk Bayraklarıyla ortamı renklendiren çocukların yanı sıra parkın tamamlanmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşayan mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Çocuklarla tek tek ilgilenip hediyeler veren Başkan Çınar, sosyal mesafe kuralları altında fotoğraf çektirdi.
Törene katılan Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Alaatin Aktaş, Bahçebaşı Mahalle Muhtarı Cahit Işıldak, Yeni Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Uçak ile Su Mahalle Muhtarı Özkan Koca ile mahalle sakinleri, parkın hizmete sunulmasından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.
Yeşilyurt’un geleceğine güzel bir projeyi daha emanet etmekten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Konak bölgesinin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuna yakışan çok güzel bir organizasyonda mahalle sakinleri ve çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Yeşilyurt’ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırıp vatandaşlara yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ettiklerini hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bahçebaşı Park Alanıyla birlikte 2014 yılından bugüne kadar revize ettikleri parklarla birlikte toplamda 206 adet sosyal yaşam alanını Yeşilyurt’ta hizmete sunmaktan mutlu olduklarını söyledi.

“Bahçebaşı parkımız hayırlı uğurlu olsun”
Bahçebaşı Park’ının mahalle sakinlerine ve çocuklara hayırlı olmasını temenni eden Çınar, “ Yeşilyurt’umuzda tüm vatandaşlarımızın sosyal hayatına renklilik getiren park alanlarımızın sayısını hızla artırmaktayız. Bu kapsamda Bahçebaşı Mahallemizdeki toplam 260 metrekare alan üzerinde yapımını tamamladığımız, sosyal donatıları, çocuk oyun grupları, oturma bankları ve yeşil alanlarıyla dikkat çekici özelliklere sahip Bahçebaşı Parkımız, bölgemize ve mahalle sakinlerimize hâyırlı uğurlu olsun. Her yaştan hemşerimiz buraya gelerek spor yapacak, güzel vakit geçirecek, çocuklarımız gönüllerince eğlenirken, yetişkinlerimiz ise güvenli ve sağlıklı alanımızda sohbetlerini yapıp günün yorgunluğunu atacak. Mimari yapısı, oyun grupları ve sosyal donatılarıyla bölgemize değer katacak güzel bir projeyi hizmete sunmanın haklı gurunu yaşıyoruz. Buraya geldiğimiz andan itibaren mahalle sakinlerimizin ve çocuklarımızın gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim tek gayemiz var o da: her yaştan vatandaşımızın mutlu, huzurlu, sağlıklı ve güzel alanlarda yaşamasıdır. Bahçebaşı Parkımızda bu bölgemizin sosyal hayatına farklı güzellikler kazandıracaktır. Çocuklarımızın ellerindeki Türk Bayraklarıyla bizi çiçeklerle karşılamaları, parkımız içerisinde neşeyle oynamaları, keyifli vakit geçirmeleri, mutlu olmalarını anlatacak hiçbir kelime yoktur, bizlerde bu birlik, beraberlik ve güzelliklerle dolu güzel tabloyu gördükçe ziyadesiyle memnun oluyoruz. Konak bölgemizin her bir tarafında birlik, beraberlik vardır, bugün ki törenimizde bunun kanıtıdır. Bizlerde hemşerilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz ve sonuçta ta yaptığımız hizmetler karşılığında güler yüz gördükçe, sevgi ve muhabbet görünce çalışma isteğimiz artmaktadır. Her alanda ilçemizi geliştirecek devasa yatırımlar yapıyoruz, sosyal sorumluluk projeleri uyguluyoruz, marka ilçe olma yolunda güçlü adımlara ilerliyoruz, bu hizmetleri yaparken hemşerilerimizin de duasını almak moral ve motivasyonumuzu yükseltiyor. Bahçebaşı mahallemizde de bu güzelliği, bu mutluluğu, bu birlikteliği yakından gördük. Parkımız, Mahalle Muhtarımızın da seçim vaatleri arasında yer alıyordu, kendisi çok gayret etti, çalıştı, koşturdu ve Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzle birlikte bu bölgemizin sosyal dokusuna yakışacak çok şirin ve güzel bir park alanı kazandırılmış oldu. Bizler bir ve beraber olduğumuz müddetçe güzel hizmetlerin sayısını hep birlikte artırırız. Konak bölgesindeki Bahçebaşı, Su ve Yeni Mahalle Muhtarlarımızın bu anlamdaki dayanışmaları ve gayretleriyle bölgemize güzel hizmetler yapıyoruz. Bahçebaşı Parkımızda bu birlikteliğin ve dayanışmanın ürünüdür. Emeği geçen herkesi en kalbi duygularımla kutluyorum, mahallemize ve özelliklede çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Konuşmalardan sonra Bahçebaşı Parkı hizmete sunuldu.

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