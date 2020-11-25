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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Büyükşehir, su borçlarını yapılandırmaya başladı

İHA

Malatya Büyükşehir, su borçlarını yapılandırmaya başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun kapsamında su borcu olan vatandaşlara 31 Aralık 2020’ye kadar başvurmaları halinde 18 aya varan taksitlendirme imkanı sağlayacak.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılandırmanın vatandaş için önemli bir cazibe ve fırsat olduğunu belirtti.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) su borcu olan vatandaşlar için Malatya Büyükşehir Belediye Binası zemin katında yapılandırma işlemlerinin yapılacağı bir merkez oluşturdu. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalara başlanılan birimde incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilgililerden konuyla ilgili bilgiler alarak çalışmaların yapıldığı birimi ziyaret etti.
MASKi Genel Müdürü Yaşar Karataş, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar olan su borçlarına yönelik yeni ödeme planı ile abonelerin daha rahat ödeme şartlarında borçlarını ödeyebileceklerini ifade etti. Karataş, geriye dönük su ve atık su borcu olan vatandaşların borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için 31 Aralık'a kadar başvurmaları gerektiğini kaydetti. Karataş, “7256 Sayılı Borç Yapılandırma Kanunu gereğince bizde MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 25 Kasım 2020 tarihinden itibaren yapılandırma konusu çalışmaları başlattık. Bu kapsamda bugüne kadar su borcu olan abonelerimizin 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurması halinde peşin tahsilatta yaklaşık yüzde 90 avantaj sağlanacak. Bu kapsamda ilk ödemeler 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Ocak ayı sonuna kadar ilk taksit veya peşin ödeme gerçekleştirilmiş olacak. Taksitlerin 2 ayda bir ödeneceği yeni yapılandırmada 691218 taksit olarak planlama yapılmış durumda. Peşin ödemelerde ciddi bir cazibe söz konusu. Borcu olan vatandaşlarımız belirttiğimiz tarihlere kadar kurumumuza başvurmaları halinde ciddi bir avantaj sağlamış olacaklar. Yapılandırmada süre önemli. Vatandaşlarımız, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurmamaları halinde yapılandırmadan faydalanamayacaklar. Özellikle abonelerimizin belirtilen tarihlerde başvurmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız nüfus cüzdanı, abone numarası veya bunu gösteren su faturası, abonelik yok ise borcun sebebini gösteren tutanakla müracaat edilebilir” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, kamu borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili TBMM’den çıkan yasanın ardından MASKİ Genel Müdürlüğü’nün gerekli tedbirleri alarak borçların yapılandırılması noktasında gerekli işlemleri başlattığını ifade etti. Gürkan, “25 Kasım itibariyle Büyükşehir Belediyemizin zemin katında bu işlemler gerçekleşecek. Çıkan yasa gereği bizlerde yapılandırmadan vatandaşlarımızı yararlandıracağız. Vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmayacak bir yapı içerisinde yaklaşık 11 işlem masamızda gerekli hazırlıkları MASKİ Genel Müdürlüğümüz yaptı. Tabi bu çerçeve içerisinde özellikle vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum ki; borçların yapılandırılması vatandaşlarımız açısından hakikaten önemlidir. Bu yapılandırma vatandaşlarımız açısından önemli bir cazibe ve fırsattır. Hemşehrilerimizin bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım. Özellikle devletimizin bu borçların yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemiş olduğu yasadan dolayı şuanda peşin ödemelerde büyük bir indirim var. Gecikme zammı tamamen kaldırılıyor, diğer alacaklarla ilgili üretici endeksine göre bir yapılandırma gerçekleştirilecektir. Borçları olan vatandaşlarımızın 31 Aralık 2020 tarihine kadar borçlarını yapılandırmaları kendilerinin menfaatlerine olacaktır. Borç yapılandırmasında görevli olan arkadaşlarımız yapılandırmaya gelen vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeyi ve kolaylığı sağlayacaklar. Bu çalışmaları yapan MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve personellerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
MASKi Genel Müdürlüğü tarafından, Malatya Büyükşehir Belediye binası zemin katından gerçekleştirilecek yapılandırma işlemlerinin yanı sıra şehir merkezine uzak yerlerde yaşayan vatandaşların rahatlıkla yapılandırma işlemlerini yapmaları için tüm ilçelerin şeflikleri yapılandırma işlemlerini gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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