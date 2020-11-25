Malatya Kent Konseyi genel kurul toplantısı yapıldı

Malatya Kent Konseyi 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı, kent konseyi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “El ele vererek Malatya’yı ortak akılla mazisine layık güçlü bir şehir olarak dönüştüreceğiz” dedi.

Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Milliyetçi Hareket Parti İl Başkan Vekili Şahin Yangırhep, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, oda, vakıf, birlik, sendika, dernek temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra başlayan toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye yönetimlerinde şehirleri sadece formel yaklaşımlarla ele almanın sağlıklı olmayacağını ifade ederek, informel yaklaşımları da ele alarak kent genelinde daha sağlıklı bir yönetim anlayışının sağlanacağına vurgu yaptı. Gürkan, bu anlamda Malatya Kent Konseyi ve bünyesinde faaliyetlerini yürüten Şehir Gönüllüleri Meclisi ve diğer meclislerin informal yapılarından dolayı şehre büyük katkıları olduğunu söyledi. Doğru şeyleri, doğru yerlerde doğru bir şekilde iletebilmenin önemli olduğunu vurgulayan Gürkan, Malatya Kent Konseyi Genel Kurulu’nun Malatya’nın tüm paydaşlarını bir arada bulundurması sebebiyle Malatya için önemli bir dinamik olduğunu söyledi. Malatya Kent Konseyi Genel Kurulu’nun aldığı kararların Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında görüşüldüğünü belirten Gürkan, “Malatya’nın her kesiminden temsilcilerin bulunduğu bu kurulun alacağı kararlar şehrimizin geleceği için büyük önem arz etmektedir. Şehir Gönüllüleri meclisini çok önemsiyorum. Alınacak kararlar bizim Belediye Meclisimiz içinde öncülük telaki edecek. Toplu ve istişareli alınan kararlarda hissiyat olmaz, duygusallık olmaz, benlik duygusu olmaz, enaniyet, kibir vs. olmaz. Ben bu anlamda paydaşlarımıza inanıyor ve güveniyorum. Gerçek anlamda bunu lafsına uygun, amacına uygun yaparsak Türkiye’de bir numara oluruz. Bütün paydaşların fikir ve önerileri bizim için çok önemlidir. Malatya’nın çok önemli gündem maddeleri olduğu zaman muhakkak şehir gönülleri meclisiyle görüşülüp istişare edilmesi gerekir. Bu şehri el ele vererek mazisine uygun istikbaline kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan da, pandemi sürecinden dolayı Malatya Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısını gecikmeli olarak yaptıklarını söyledi. Artan, alınacak kararların Malatya ve Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Birlik Vakfı Başkanı Sadi Ergül’ün Divan Başkanı, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Ali Evren ve Himyaç Der Başkanı Ece Budan’ın Divan üyeliği ile oluşan divan teşekkülünden sonra gündem maddeleri Av. Abdulkadir Artan tarafından slayt eşliğinde genel kurula sunuldu. Genel Kurulun gündem maddelerinde biri olan Margap Mevkii (Gelincik Tepesi, Tüllük Tepesi) 1/5000 Nazım İmar Planı teklifi üzerine açıklamalarda bulunan Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, alanında uzman kişiler tarafından oluşturulan komisyon ile birlikte üç aylık bir zaman dilimi içinde Margap Mevkii üzerinde bir eylem planı hazırladıklarını vurguladı. Hazırlanan eylem planının hayata geçirilmesi neticesinde Malatya’ya yaklaşık 1300 dönümlük rekreasyon alanının kazandırılacağını, TOKİ’ Gelincik Konutları alanının dışında kalan geniş bir bölgenin Malatya halkına kazandırılacağını bu bölgenin uzun vadeli gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. Yapılan bilgilendirmenin ardından ilgili gündem maddesi Genel Kurul’un oyları ile kabul edildi.

Artan, ikinci gündem maddesi olan yeni bir kent meydanı ve tören alanının Malatya Belediye’si tarafından yapılması teklifi, üçüncü gündem maddesi olan Malatya Kent Konseyi Çalışma Yönergesi, dördüncü gündem maddesi olan Malatya Kent Konseyi Şehir Gönüllüleri Meclisi Çalışma Yönergesi hakkında Genel Kurul Üyelerini bilgilendirdi. Yapılan bilgilendirmenin ardından ilgili gündem maddeleri Genel Kurulun oyları ile kabul edildi.

Programın dilek ve temenniler kısmında söz alan Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, “Organize Sanayi Bölgesi’ni tüm ilçelere açarak buralarda açılacak fabrikalar ve diğer sosyal donatılar ile birlikte ilçelerde yaşam şartları iyileştirilerek nüfus yoğunluğunun şehir merkezinde artmasının önlemi alınmış olacak ve ilçelerin gelişimlerine katkı sağlamış olacaktır” dedi.

Mimar Fatma Altaş ise Gelincik Tepesi ile ilgili olarak çok detay bilgiye sahip olmadıklarını ve ele alınan gündem maddesi ile birlikte Malatya’nın çok büyük bir zenginliğe sahip olduklarını öğrendiğini söyledi. Altaş, Margap Mevkii İmar Planı teklifi ile ilgili olarak hazırlanan eylem planında eklenmesi gereken hususlar olduğunu söyleyerek, kent meydanı ve tören alanı ile ilgili olarak önerilerde bulundu.

Programda söz alan bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri de Malatya adına yapılacak çalışmalarda Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile işbirliği halinde ortak çalışmalar yapma teklifinde bulundular.

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