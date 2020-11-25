Malatya Kent Konseyi genel kurul toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Kent Konseyi genel kurul toplantısı yapıldı

İHA

Malatya Kent Konseyi genel kurul toplantısı yapıldı

Malatya Kent Konseyi 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı, kent konseyi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “El ele vererek Malatya’yı ortak akılla mazisine layık güçlü bir şehir olarak dönüştüreceğiz” dedi.
Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Milliyetçi Hareket Parti İl Başkan Vekili Şahin Yangırhep, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, oda, vakıf, birlik, sendika, dernek temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra başlayan toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye yönetimlerinde şehirleri sadece formel yaklaşımlarla ele almanın sağlıklı olmayacağını ifade ederek, informel yaklaşımları da ele alarak kent genelinde daha sağlıklı bir yönetim anlayışının sağlanacağına vurgu yaptı. Gürkan, bu anlamda Malatya Kent Konseyi ve bünyesinde faaliyetlerini yürüten Şehir Gönüllüleri Meclisi ve diğer meclislerin informal yapılarından dolayı şehre büyük katkıları olduğunu söyledi. Doğru şeyleri, doğru yerlerde doğru bir şekilde iletebilmenin önemli olduğunu vurgulayan Gürkan, Malatya Kent Konseyi Genel Kurulu’nun Malatya’nın tüm paydaşlarını bir arada bulundurması sebebiyle Malatya için önemli bir dinamik olduğunu söyledi. Malatya Kent Konseyi Genel Kurulu’nun aldığı kararların Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında görüşüldüğünü belirten Gürkan, “Malatya’nın her kesiminden temsilcilerin bulunduğu bu kurulun alacağı kararlar şehrimizin geleceği için büyük önem arz etmektedir. Şehir Gönüllüleri meclisini çok önemsiyorum. Alınacak kararlar bizim Belediye Meclisimiz içinde öncülük telaki edecek. Toplu ve istişareli alınan kararlarda hissiyat olmaz, duygusallık olmaz, benlik duygusu olmaz, enaniyet, kibir vs. olmaz. Ben bu anlamda paydaşlarımıza inanıyor ve güveniyorum. Gerçek anlamda bunu lafsına uygun, amacına uygun yaparsak Türkiye’de bir numara oluruz. Bütün paydaşların fikir ve önerileri bizim için çok önemlidir. Malatya’nın çok önemli gündem maddeleri olduğu zaman muhakkak şehir gönülleri meclisiyle görüşülüp istişare edilmesi gerekir. Bu şehri el ele vererek mazisine uygun istikbaline kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan da, pandemi sürecinden dolayı Malatya Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısını gecikmeli olarak yaptıklarını söyledi. Artan, alınacak kararların Malatya ve Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Birlik Vakfı Başkanı Sadi Ergül’ün Divan Başkanı, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Ali Evren ve Himyaç Der Başkanı Ece Budan’ın Divan üyeliği ile oluşan divan teşekkülünden sonra gündem maddeleri Av. Abdulkadir Artan tarafından slayt eşliğinde genel kurula sunuldu. Genel Kurulun gündem maddelerinde biri olan Margap Mevkii (Gelincik Tepesi, Tüllük Tepesi) 1/5000 Nazım İmar Planı teklifi üzerine açıklamalarda bulunan Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, alanında uzman kişiler tarafından oluşturulan komisyon ile birlikte üç aylık bir zaman dilimi içinde Margap Mevkii üzerinde bir eylem planı hazırladıklarını vurguladı. Hazırlanan eylem planının hayata geçirilmesi neticesinde Malatya’ya yaklaşık 1300 dönümlük rekreasyon alanının kazandırılacağını, TOKİ’ Gelincik Konutları alanının dışında kalan geniş bir bölgenin Malatya halkına kazandırılacağını bu bölgenin uzun vadeli gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. Yapılan bilgilendirmenin ardından ilgili gündem maddesi Genel Kurul’un oyları ile kabul edildi.
Artan, ikinci gündem maddesi olan yeni bir kent meydanı ve tören alanının Malatya Belediye’si tarafından yapılması teklifi, üçüncü gündem maddesi olan Malatya Kent Konseyi Çalışma Yönergesi, dördüncü gündem maddesi olan Malatya Kent Konseyi Şehir Gönüllüleri Meclisi Çalışma Yönergesi hakkında Genel Kurul Üyelerini bilgilendirdi. Yapılan bilgilendirmenin ardından ilgili gündem maddeleri Genel Kurulun oyları ile kabul edildi.
Programın dilek ve temenniler kısmında söz alan Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, “Organize Sanayi Bölgesi’ni tüm ilçelere açarak buralarda açılacak fabrikalar ve diğer sosyal donatılar ile birlikte ilçelerde yaşam şartları iyileştirilerek nüfus yoğunluğunun şehir merkezinde artmasının önlemi alınmış olacak ve ilçelerin gelişimlerine katkı sağlamış olacaktır” dedi.
Mimar Fatma Altaş ise Gelincik Tepesi ile ilgili olarak çok detay bilgiye sahip olmadıklarını ve ele alınan gündem maddesi ile birlikte Malatya’nın çok büyük bir zenginliğe sahip olduklarını öğrendiğini söyledi. Altaş, Margap Mevkii İmar Planı teklifi ile ilgili olarak hazırlanan eylem planında eklenmesi gereken hususlar olduğunu söyleyerek, kent meydanı ve tören alanı ile ilgili olarak önerilerde bulundu.
Programda söz alan bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri de Malatya adına yapılacak çalışmalarda Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile işbirliği halinde ortak çalışmalar yapma teklifinde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürkan, Filistin Caddesi’nde yapılan çalışmaları inceledi Gürkan, “Yeni caddelerle Malatya’da trafik sorunu kalmayacak”
YEREL HABERLER Gürkan, Filistin Caddesi’nde yapılan çalışmaları ...
Malatya Büyükşehir, su borçlarını yapılandırmaya başladı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir, su borçlarını yapılandırmaya ...
Motosiklet hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı tutuklandı
Gece Kartalları uyuşturuculara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Gece Kartalları uyuşturuculara göz açtırmıyor
Yeşilyurt Belediyesi Bahçebaşı Parkı hizmete girdi Çınar: “7’den 70’e herkesin mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi Bahçebaşı Parkı hizmete ...
Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor: 2-0
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor: 2-0
İnönü Üniversitesi'ne ödül
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi'ne ödül
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - Etimesgut Bld: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - ...
Güder, 'birlikte başaracağız' projesini anlattı
YEREL HABERLER Güder, 'birlikte başaracağız' projesini anlattı
Yeşilyurt’ta kadına şiddete karşı uluslararası mücadele
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta kadına şiddete karşı uluslararası ...
Şiddet virüsünün aşısı, örgütlü mücadele gösterildi
YEREL HABERLER Şiddet virüsünün aşısı, örgütlü mücadele gösterildi
AK Parti kadın kolları şiddete hayır dedi
YEREL HABERLER AK Parti kadın kolları şiddete hayır dedi
Kadına psiko-sosyal destek arttı
YEREL HABERLER Kadına psiko-sosyal destek arttı
Konutlara yapı kimlik numaraları verilecek
YEREL HABERLER Konutlara yapı kimlik numaraları verilecek
Jandarmadan 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyareti
YEREL HABERLER Jandarmadan 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyareti
Gürkan, Sümer Park esnaflarının sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Gürkan, Sümer Park esnaflarının sorunlarını dinledi
Öğretmenler, Başkan Gürkan’ın Öğretmenler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Öğretmenler, Başkan Gürkan’ın Öğretmenler Günü’nü ...
Adli Tıp Caddesi prestijli bir görünüme kavuştu Gürkan: “Çevreyolu’nun altı artık ihmal edilmeyecek”
YEREL HABERLER Adli Tıp Caddesi prestijli bir görünüme ...
Gürkan: “Öğretmenlerimizin görev ve sorumluluk yükü çok ağır”
YEREL HABERLER Gürkan: “Öğretmenlerimizin görev ve sorumluluk yükü ...
Battalgazi’de öğretmenler gününe özel program Güder: “Siz bizim istiklalimiz ve istikbalimizsiniz”
YEREL HABERLER Battalgazi’de öğretmenler gününe özel program Güder: ...
Öğretmenlere vefa etkinliği
YEREL HABERLER Öğretmenlere vefa etkinliği
Yeşilyurt'ta millet bahçesi inşaat alanında kazı çalışmaları tamamlandı Çınar: “Benzersiz şehirler hedefine katkı sağlayacak özel bir proje”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta millet bahçesi inşaat alanında kazı ...
Başkan İlbeği vefat etti
YEREL HABERLER Başkan İlbeği vefat etti
Aydınlar Mahallesi sakinleri Yeşilyurt'a bağlanmak istiyor
YEREL HABERLER Aydınlar Mahallesi sakinleri Yeşilyurt'a bağlanmak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X